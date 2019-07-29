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Новости29 июля 2019

В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве

РедакторЮлия Онодэра

Со 2 по 4 августа в парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Индонезии.

Там представят экзотическую индонезийскую кухню и ремесла Юго-Восточной Азии. Гости смогут приобрести сувениры с островов Ява, Бали, Папуа и Суматра и принять участие в традиционной свадебной церемонии.

Также в парке откроется кукольный театр теней и пройдут фэшн-показы. На фестивале выступят индонезийские артисты и музыканты. Кроме того, состоятся мастер-классы по батику, серфингу и дайвингу.

Когда
2–4 августа

Где
парк «Красная Пресня»

Стоимость
вход свободный

Сайт

Источник: пресс-служба Министерства туризма Индонезии

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