Со 2 по 4 августа в парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Индонезии.

Там представят экзотическую индонезийскую кухню и ремесла Юго-Восточной Азии. Гости смогут приобрести сувениры с островов Ява, Бали, Папуа и Суматра и принять участие в традиционной свадебной церемонии.

Также в парке откроется кукольный театр теней и пройдут фэшн-показы. На фестивале выступят индонезийские артисты и музыканты. Кроме того, состоятся мастер-классы по батику, серфингу и дайвингу.