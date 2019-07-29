Новости29 июля 2019
В парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль индонезийской культуры Гости смогут поучаствовать в традиционном свадебном торжестве
Со 2 по 4 августа в парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Индонезии.
Там представят экзотическую индонезийскую кухню и ремесла Юго-Восточной Азии. Гости смогут приобрести сувениры с островов Ява, Бали, Папуа и Суматра и принять участие в традиционной свадебной церемонии.
Также в парке откроется кукольный театр теней и пройдут фэшн-показы. На фестивале выступят индонезийские артисты и музыканты. Кроме того, состоятся мастер-классы по батику, серфингу и дайвингу.
Когда
2–4 августа
Стоимость
вход свободный
Источник: пресс-служба Министерства туризма Индонезии
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