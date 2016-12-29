Москвичи, которые не отмечают Новый год «Что я пропускаю? Только чоканье шампанским», — пятеро горожан рассказывают, почему не любят Новый год и что будут делать 31 декабря
Подготовка к Новому году вступает в заключительную фазу: на улицах уже давно установлены многомиллиардные декорации, шумные корпоративы отгремели, подарки куплены или покупаются в суматохе торговых центров в последний момент. Кто-то уже прошел паспортный контроль и улетел в отпуск, а кто-то составляет список продуктов для новогоднего стола и бежит на елочный базар за деревом со скидкой. The Village нашел людей, которые не празднуют Новый год — каждый в силу своих причин, — и спросил у них, не чувствуют ли они себя лишними на этом празднике жизни.
Фотографии
андрей стекачев
Наталья
участница рок-группы
и звукорежиссер
Если бы каждую ночь был Новый год — я бы
с удовольствием работала
Я занята каждый Новый год уже 17 лет. Вместе с другими участниками кавер-группы (четыре девушки и барабанщик) выступаем на разных мероприятиях, хотя мы совершенно не корпоративного формата: играем рок-каверы, которые любим, а не «чего изволите». Тем не менее заказы иногда бывают. Еще я работаю звукорежиссером: начинала ассистентом в студии Стаса Намина, потом работала с группой «Цветы», сейчас ищу заказы через YouDo.
Обычно мы играем в стандартных местах: ресторанах и домах отдыха, — но иногда оказываемся в интересных ситуациях. Как-то раз мы выступали в подмосковном санатории. Организаторы забрали нас и аппаратуру, как мы и договаривались, привезли на место — вокруг лес, красота, птички поют. Но когда мы закончили глубокой ночью, то не смогли найти человека, который должен был расплатиться и отвезти нас обратно. Пришлось названивать ему — на какой-то раз он поднял трубку и сказал найти друга, который все сделает за него. Друга мы нашли: он оказался глубоко в салате. Пришлось трясти его — так, что из кармана выпал кошелек, и деньги разлетелись веером. Мы отгребли оттуда сумму, которая была нужна, и оставили его лежать в салате дальше. После этого случая мы внесли в райдер пункт, который исключает подобный геморрой.
Еще мы выступали на корабле. Гостям обещали, что они будут плыть ночью по Москве-реке, но когда около 700 человек загрузилось, оказалось, что корабль плыть никуда не может. Мы, конечно, старались всех развлекать, но с утра народ все равно пошел требовать свои деньги обратно.
В этом году я буду работать звукорежиссером на какой-то концертной площадке в Москве, подробностей еще не знаю. Мне больше нравится быть на сцене самой, хотя приятно, что от звукорежиссера зависит практически все. Обычно мы прерываем программу только на речь президента: включаем телевизор или скачиваем обращение заранее.
Мне сложно понять, как можно встречать Новый год дома. Для меня странно сидеть и бояться пропустить новогоднее поздравление президента. Обычно мы приезжаем раньше гостей на два-три часа и уезжаем тоже позже. Наутро, оказавшись дома, я сразу падаю как труп и могу проспать до 18 часов. Нового года мы, может, и не чувствуем (к сожалению, нам практически не наливают), но состояние хорошее и легкое. Если бы каждую ночь был Новый год — я бы с удовольствием работала.
Евгений
IT-инженер
Не припомню случая, когда бы я дарил
или получал подарки
Обычно на Новый год мы что-то делали в кругу семьи — это было довольно уныло и со временем поднадоело. Я не видел особого смысла в этом празднике. Дни рождения я тоже никогда не любил: это казалось мне эгоцентричным.
Новый год я не праздную года три-четыре. Так повелось, что на Новый год случалась какая-то непонятная фигня: однажды, например, у меня в руке взорвалась римская свеча. Пока учился в университете, приходилось с друзьями где-то сидеть: особо отказываться же не будешь... В целом я не люблю многолюдные посиделки, поэтому, когда не захотел праздновать очередной Новый год, никто не принял это в диковинку и не спрашивал: «Чего ты тут заперся и сидишь?»
Я не люблю подвыпивших компаний, поэтому, если бы кто-нибудь предложил организовать что-то мирное, может быть, я и не отказался бы. Но поскольку все знают, что я не любитель праздников, меня никуда не зовут. Не припомню случая, когда бы я дарил или получал подарки.
Я бы сказал, что не замечаю предновогодней суеты, потому что живу по схеме «работа — дом — работа». Телик не смотрю, в интернете особо много не сижу. Знаю, что у некоторых вызывают смешанные чувства всякие инсталляции в центре Москвы, на которые уходят большие цифры из бюджета. Но у меня праведного гнева нет. Происходит очередная сезонная суета — такая же, как весной или летом. Меня это не раздражает.
Мое 31 декабря проходит как и любой другой день: прихожу домой, читаю, ложусь спать. Но в этот раз я взял пару дней отпуска и Новый год проведу в Калининграде. Во времена студенчества ездил по разным городам, но до Калининграда почему-то не добрался. Решил восполнить сейчас, правда, пока не знаю, что буду там делать.
Елена
системный администратор (не смогла принять участие в съемке)
В детстве мы отмечали Новый год: ставили елку, наряжали ее, даже делали самодельные игрушки. Но Хануку (еврейский праздник — Прим. ред.) всегда отмечали веселее: с зажиганием свечей, песнями и подарками. Я не религиозный человек, но соблюдаю обряд: зажигаю восемь свечей в специальном светильнике.
Обычно Ханука приходится на осень или начало зимы, иногда совпадает с Рождеством или Новым годом. Для меня она всегда важнее Нового года. В этих праздниках разные посылы — с возрастом это стало для меня много значить. Ханука — это «спасибо большое, великие силы, что мы дожили до этого дня и у нас есть хоть что-то». А Новый год — это «я была хорошей девочкой, поэтому получу куклу». Свою дочь я бы хотела приучить к чувству благодарности, но пока она любит Новый год больше. Наверное, это влияние бабушек и массовой культуры.
Я стараюсь относиться к предновогодней суете спокойно, но иногда срываюсь. Ожидание чуда, которое может не случиться, давит. Это связано с событиями из моей жизни: однажды в Новый год, когда я очень хотела чуда, его не произошло. Тогда мы жили на Кавказе, был штурм Грозного, и я надеялась, что бомбить перестанут, но чуда не произошло. Надеюсь, моя дочь будет долго верить в чудо.
31 декабря я буду работать, так же как 1 января, 2 января и дальше. Вечером я, может быть, даже подниму бокал шампанского и вручу подарки ребенку: она не очень верит в Деда Мороза и знает, откуда они берутся.
А Новый год — это
«я была хорошей девочкой, поэтому получу куклу»
Ольга
фокусница
Что я пропускаю? Только чоканье шампанским — но зато зарабатываю деньги и могу купить своим детям хорошие подарки
Раньше я отмечала Новый год как и все: мы собирались за столом с семьей или друзьями, ели, смотрели речь президента — дальше шли гулять и пускать салюты. Но уже четвертую новогоднюю ночь я провожу на работе. Я фокусница.
В обычной жизни выступление фокусников заказывают молодожены, юбиляры, родители для детей. В Новый год я обычно выступаю в ресторанах или домах отдыха, показывая салонное шоу — программу с кроликами из шляпы, голубями и летающим столом. Кстати, все животные, которые участвуют в моей программе, — мои. Дома у них даже есть отдельная комната. В классификации фокусов есть еще микромагия: это фокусы с картами, монетками и другими мелкими предметами. Есть большой иллюзион: когда люди летают, исчезают и появляются, разрезают женщин. Салонные шоу стоят от 10 до 30 тысяч рублей, иллюзионы — от 40 тысяч рублей и выше, но в Новый год можно хорошо заработать: цены повышаются в три раза.
На это 31 декабря у меня уже есть заказ за 90 километров от Москвы. Обычно меня выпускают выступать за 20 минут до боя курантов, и я заканчиваю прямо перед речью президента, либо начинаю через три минуты после того, как пробили куранты: люди чокнулись, выпили шампанское, сели кушать и готовы к чудесам. В два часа ночи я уже свободна и могу поехать к родным. Что я пропускаю? Только чоканье шампанским — но зато зарабатываю деньги и могу купить своим детям хорошие подарки. Они ложатся спать рано и не замечают моего отсутствия, для них главное — следующее утро.
Под бой курантов я где только не оказывалась. Первый рабочий Новый год я встретила в уборной, смывая грим. Но, как правило, я нахожусь или в гримерке, или еду с одного заказа на другой. Один раз Новый год встретила на МКАДе — никогда еще не видела его таким пустым. На этот случай у меня всегда припасена бутылка детского шампанского и вкусненькие конфеты. Стараюсь в этот момент чем-то себя порадовать.
Если честно, ощущение праздника со временем пропало. Сказывается специфика работы: в неделю я вижу от двух до пяти праздников. Новый год для большинства людей — событие. Они целый месяц готовились, выбирали наряды — я же делаю это каждый день. Но меня это даже радует: я понимаю, что необычно провожу Новый год. Еду с ощущением того, что очень мало людей занимаются сейчас тем же самым, что и я, да еще и в свое удовольствие. Люди, конечно, работают в Новый год, но не думаю, что они этому рады.
Елена
предприниматель
Новый год вызывает
у меня диссонанс. Взяли какую-то непонятную дату, которую люди по полгода ждут
Я руководитель компании, которая занимается внедрением CRM, и для меня 31 декабря — обычный рабочий день. Так уже девять лет, а может, и больше. Мне кажется, праздник должен происходить не по какому-то поводу, который есть у всех, а спонтанно.
Новый год вызывает у меня диссонанс. Взяли какую-то непонятную дату, которую люди по полгода ждут: «Вот, я себе на Новый год куплю новое платье». Мне кажется, это неправильно. Нужно радовать себя и окружающих, проводить хорошо время независимо от того, что написано в календаре.
К тому же многие отмечания выглядят натянуто. На корпоративах обязательно найдется кто-то, кто не хочет на нем присутствовать, а другие тащат его на танцпол и потом еще обижаются: «Ты чего? Ты чего такой невеселый?» В моей компании нет корпоративов. Часть команды работает удаленно, поэтому у нас проходит корпоратив по скайпу: мы просто поздравляем друг друга с Новым годом. Может быть, чуть позже мы сделаем небольшой праздник, но он не будет приурочен к какой-то дате.
Новогодние каникулы для меня — это просто небольшой отпуск. Вся страна, к сожалению, не работает. Но будь моя воля, я бы сократила праздники — трех дней хватило бы за глаза. Сейчас же страна выпадает на месяц в никуда, и все приходит в нормальное русло только к концу января. Одно дело, если по российской традиции люди занимались бы спортом или делали что-то полезное для здоровья. Но, как правило, все занимаются обратным: пьют алкоголь и едят бесконечные салаты с майонезом. В итоге выход на работу становится просто мучительным.
Я пока не знаю, что будет вечером 31 декабря. Наверное, я проведу его дома с любимым человеком и лягу спать. Ситуацию, при которой я бы начала праздновать Новый год как все, не представляю.
Комментарии
многие новую неделю встречают. в пятницу начинают встречать
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