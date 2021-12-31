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Гид The Village31 декабря 2021

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
АвторОльга Карасева

К Новому году мы собрали больше сотни идей подарков — от универсальных и бюджетных до необычных и дорогостоящих. Но этот список пригодится вам в течение всего года, когда придется готовить презенты на любые праздники и дни рождения друзей. Не забудьте добавить в закладки!

27 гаджетов

Если вы ищете подарок, который принесет другу или родственнику не только много-много радости, но и пользу, обратите внимание на гаджеты. Мы собрали технику на любой вкус и бюджет, так что вы точно найдете здесь подходящие презенты для кофеманов, экоэнтузиастов, пивозавров, геймеров, активных пользователей эмодзи и, конечно, для себя любимого.

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16 бьюти-подарков

Никто никогда не захочет получить в подарок дурацкий набор из геля для душа и мочалки из ближайшего супермаркета. Другое дело — самоклеящиеся блестящие стрелки, красная помада Gucci или суперрасческа.

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17 подарков для тех, кто следит за модой и повесткой

Мы собрали вещи, которые гарантированно порадуют тех, кто увлекается всем понемногу: модой, современным искусством, дизайном, кино, а также следит за повесткой. В нашей подборке футболка в поддержку иноагента, необычные духи, вдохновленные культом смерти, миска для собак стритвир-бренда и нескучные кроксы.

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13 секс-гаджетов и полезных мелочей

Читатели моложе 18 лет, эта подборка, к сожалению, пока что не для вас. Все остальные найдут в ней все то, что можно вручить по-настоящему близкому человеку или купить себе, пускай и без какого-то особого повода.

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27 бюджетных и универсальных подарков

Для тех, кто немного стеснен в бюджете, но все равно хочет радовать окружающих, мы подготовили список недорогих подарков. В нашей подборке можно найти даже вещи в пределах 500 рублей, которые при этом выглядят празднично и оригинально.

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21 подарок для фуди

Профессиональные и самопровозглашенные гастрокритики, завсегдатаи ресторанов, домашние кулинары и просто любители вкусно поесть, о вас мы тоже не забыли. В нашем списке презентов для фуди есть и необычная посуда, и носки с пиццей, и руководство по выращиванию чайного гриба.

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20 подарков для тех, кто проводит много времени дома

В последние пару лет к этой категории можно отнести практически каждого — локдауны периодически случаются, а удаленная работа стала вполне привычной. Мы как раз собрали все самое необходимое для тех, кто ценит время дома и уделяет много внимания окружающим вещам.

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26 нужных подписок и сертификатов, которые можно подарить онлайн

Подписка или сертификат в качестве подарка хороши прежде всего тем, что для вручения встречаться с получателем не нужно. Значит, так вы вполне можете поздравить родственника из другого города, друга на самоизоляции или убежденного интроверта, не готового к столкновению с толпами людей и рождественскими хитами в каждом кафе.

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Обложка: Аliexpress,  sbermegamarket, faqstores.

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