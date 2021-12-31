Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

27 гаджетов

Если вы ищете подарок, который принесет другу или родственнику не только много-много радости, но и пользу, обратите внимание на гаджеты. Мы собрали технику на любой вкус и бюджет, так что вы точно найдете здесь подходящие презенты для кофеманов, экоэнтузиастов, пивозавров, геймеров, активных пользователей эмодзи и, конечно, для себя любимого.