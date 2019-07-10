Оставить временные трибуны у «Екатеринбурга Арены» до 2023 года Мэр Александр Высокинский сказал, что стадион могут не реконструировать до «Универсиады»
Временные трибуны у стадиона «Екатеринбурга Арена» могут простоять в городе до Универсиады 2023 года включительно. Об этом на встрече с журналистами объявил мэр города Александр Высокинский.
Мэр предположил, что дополнительные трибуны могут пригодиться для проведения игр Универсиады. Ранее планировалось убрать расширяющие вместительность стадиона места уже в 2019 году, но сейчас глава города сообщил, что комиссия пересмотрит эту идею. Единственная проблема — эксплуатация стадиона в нынешнем виде обходится дороже, чем без вынесенных трибун.
Напомним, что временные трибуны, которые расширяли вместительность Центрального стадиона до требований FIFA, особенно запомнились иностранцам на ЧМ-2018. Издание The Telegraph назвало уральский стадион «самым уродливым» спортивным сооружением.
Источник: The Village
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