Концепцию социально-экономического развития Петербурга до 2020 одобрил губернатор. Учитывая мнения горожан, в утверждённой концепции на ближайшие восемь лет выделили пять приоритетных направлений: городская среда и транспорт, здравоохранение, образование, благоустройство, культура.

Общественное обсуждение документа велось с октября 2011 года в социальных сетях, на сайтах, в университетах и в деловых кругах города. За пять месяцев 35 тысяч петербуржцев высказались о накопившихся в городе проблемах и перспективах развития. Пожелания и идеи собрали в единый документ. В ближайшее время на его основании разработают стратегию с конкретными сроками, мероприятиями и ответственными за исполнение. Пока программа существует на уровне тезисов: предполагается сохранять исторический облик центра города, привлекать представителей бизнеса и международных экспертов к формированию программ университетов, создавать рабочие места для пенсионеров, формировать зелёные зоны на месте бывших предприятий «старой промышленности».

В сети уже появился текст одобренной Концепции до 2020 года и видео, в котором объясняется, что это за документ, как он формировался и как действует. Также в ролике рассказывают о планах города, например о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и международного экономического форума.