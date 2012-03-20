Концепцию развития Петербурга до 2020 года одобрил губернатор В Петербурге согласовали Концепцию развития до 2020 года. Приоритетными сферами развития в городе станут транспорт, образование, благоустройство, медицина и культура.
Концепцию социально-экономического развития Петербурга до 2020 одобрил губернатор. Учитывая мнения горожан, в утверждённой концепции на ближайшие восемь лет выделили пять приоритетных направлений: городская среда и транспорт, здравоохранение, образование, благоустройство, культура.
Общественное обсуждение документа велось с октября 2011 года в социальных сетях, на сайтах, в университетах и в деловых кругах города. За пять месяцев 35 тысяч петербуржцев высказались о накопившихся в городе проблемах и перспективах развития. Пожелания и идеи собрали в единый документ. В ближайшее время на его основании разработают стратегию с конкретными сроками, мероприятиями и ответственными за исполнение. Пока программа существует на уровне тезисов: предполагается сохранять исторический облик центра города, привлекать представителей бизнеса и международных экспертов к формированию программ университетов, создавать рабочие места для пенсионеров, формировать зелёные зоны на месте бывших предприятий «старой промышленности».
В сети уже появился текст одобренной Концепции до 2020 года и видео, в котором объясняется, что это за документ, как он формировался и как действует. Также в ролике рассказывают о планах города, например о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и международного экономического форума.
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Раздел «Транспорт»
- Периферийные районы и центр должны связывать скоростные магистрали, образующие транспортный каркас города.
- Необходима организация платного въезда в исторический центр города, запрет парковки в местах, предназначенных для движения пешеходов, введение платных парковок вдоль тротуаров.
- Должен быть сформирован деловой квартал (Сити) за пределами исторической части города.
Раздел «Образование»
- Вузы должны на постоянной основе выполнять исследования и разработки для российских и зарубежных компаний.
- Учебные программы вузов должны формироваться и реализовываться с привлечением представителей бизнеса и международных экспертов.
- Студентам должны предоставлять современные благоустроенные общежития, расположенные недалеко от вуза.
Раздел «Здравоохранение»
- Необходимо ввести запрет на курение в общественных местах.
- В городе нужно создавать рабочие места для пожилых людей с особым графиком работы.
Раздел «Благоустройство»
- В городе нужно радикально увеличить площади зеленых насаждений.
Раздел «Культура»
- В каждом районе необходимо создавать креативные пространства для размещения арт-объектов и объектов ландшафтного дизайна.
- Новые культурные проекты должны создаваться на частные деньги, а город должен помогать в части коммунальной инфраструктуры и недвижимости.
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