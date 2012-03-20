Концепцию социально-экономического развития Петербурга до 2020 одобрил губернатор. Учитывая мнения горожан, в утверждённой концепции на ближайшие восемь лет выделили пять приоритетных направлений: городская среда и транспорт, здравоохранение, образование, благоустройство, культура.

Общественное обсуждение документа велось с октября 2011 года в социальных сетях, на сайтах, в университетах и в деловых кругах города. За пять месяцев 35 тысяч петербуржцев высказались о накопившихся в городе проблемах и перспективах развития. Пожелания и идеи собрали в единый документ. В ближайшее время на его основании разработают стратегию с конкретными сроками, мероприятиями и ответственными за исполнение. Пока программа существует на уровне тезисов: предполагается сохранять исторический облик центра города, привлекать представителей бизнеса и международных экспертов к формированию программ университетов, создавать рабочие места для пенсионеров, формировать зелёные зоны на месте бывших предприятий «старой промышленности». 

В сети уже появился текст одобренной Концепции до 2020 года и видео, в котором объясняется, что это за документ, как он формировался и как действует. Также в ролике рассказывают о планах города, например о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и международного экономического форума.

 

Петербуржцы могут предложить свои идеи по развитию города в «Твиттере»
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Раздел «Транспорт»

  • Периферийные районы и центр должны связывать скоростные магистрали, образующие транспортный каркас города.
  • Необходима организация платного въезда в исторический центр города, запрет парковки в местах, предназначенных для движения пешеходов, введение платных парковок вдоль тротуаров.
  • Должен быть сформирован деловой квартал (Сити) за пределами исторической части города.

 

Раздел «Образование»

  • Вузы должны на постоянной основе выполнять исследования и разработки для российских и зарубежных компаний.
  • Учебные программы вузов должны формироваться и реализовываться с привлечением представителей бизнеса и международных экспертов.
  • Студентам должны предоставлять современные благоустроенные общежития, расположенные недалеко от вуза.

 

Раздел «Здравоохранение»

  • Необходимо ввести запрет на курение в общественных местах.
  • В городе нужно создавать рабочие места для пожилых людей с особым графиком работы.

 

Раздел «Благоустройство»

  • В городе нужно радикально увеличить площади зеленых насаждений.﻿

 

Раздел «Культура»

  • В каждом районе необходимо создавать креативные пространства для размещения арт-объектов и объектов ландшафтного дизайна.
  • Новые культурные проекты должны создаваться на частные деньги, а город должен помогать в части коммунальной инфраструктуры и недвижимости.﻿



 


Евгений Терёхин, представитель пресс-службы КЭРППИТ: «Важнейшие направления концепции будут в последующем конкретизированы в Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 года, которая станет основной для разработки среднесрочных планов социально-экономического развития города. Для реализации указанных планов будут разработаны соответствующие государственные программы и сформирован бюджет города».  

Фотография на обложке: www.spb2020.livejournal.com