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Новости21 июня 2019

«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter И во флешмобе поучаствовал, и правила показал

РедакторРоман Чернянский

Роскомнадор прокомментировал пост в твиттере с использованием нецензурных слов. Таким образом ведомство присоединилось к флешмобу, в котором уже поучаствовали многие известные компании.

РКН оставил свой комментарий к твиту со снимком с презентации ведомства — на одном из слайдов рассказывалось, как СМИ могут маскировать материалы, содержащие матерные слова. В своем ответе в твиттере Роскомнадзор следовал собственным рекомендациям из слайда.

Ранее к стихийному флешмобу присоединились в том числе Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Перекресток» — они в своих твитах обошлись без нецензурной лексики.

При этом версия Роскомнадзора ближе к оригинальному твиту, с которого и начался флешмоб,  — в нем пользователь соцсети возмутился, что люди не берут листовки у промоутеров на улицах.

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Комментарии

7 комментариев
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chuck_and_geek

А типа они не знают, ага. Это ж нога того, кого надо нога

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