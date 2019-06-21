Роскомнадор прокомментировал пост в твиттере с использованием нецензурных слов. Таким образом ведомство присоединилось к флешмобу, в котором уже поучаствовали многие известные компании.



РКН оставил свой комментарий к твиту со снимком с презентации ведомства — на одном из слайдов рассказывалось, как СМИ могут маскировать материалы, содержащие матерные слова. В своем ответе в твиттере Роскомнадзор следовал собственным рекомендациям из слайда.



ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ МАСКИРОВКУ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ В СМИ????? У ВАС РУКИ ПОСЛЕ ЭТОГО ОТВАЛЯТСЯ????? НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА????? НЕТ, Б...Ь, НЕТ!!! ТОГДА ПОЧЕМУ, @, ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО МАСКИРУЕТЕ?????!!!! ЕЩЁ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ПОШЛИ ВЫ Н...Й!!! — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 21 июня 2019 г.

Ранее к стихийному флешмобу присоединились в том числе Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Перекресток» — они в своих твитах обошлись без нецензурной лексики.