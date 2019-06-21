«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter И во флешмобе поучаствовал, и правила показал
Роскомнадор прокомментировал пост в твиттере с использованием нецензурных слов. Таким образом ведомство присоединилось к флешмобу, в котором уже поучаствовали многие известные компании.
РКН оставил свой комментарий к твиту со снимком с презентации ведомства — на одном из слайдов рассказывалось, как СМИ могут маскировать материалы, содержащие матерные слова. В своем ответе в твиттере Роскомнадзор следовал собственным рекомендациям из слайда.
Ранее к стихийному флешмобу присоединились в том числе Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru и «Перекресток» — они в своих твитах обошлись без нецензурной лексики.
При этом версия Роскомнадзора ближе к оригинальному твиту, с которого и начался флешмоб, — в нем пользователь соцсети возмутился, что люди не берут листовки у промоутеров на улицах.
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Комментарии
А типа они не знают, ага. Это ж нога того, кого надо нога
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