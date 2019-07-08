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Новости8 июля 2019

Уволен начальник отдела МВД по Басманному району, где прохожих травили газировкой Полиция Басманного района дважды задерживала подозреваемого в отравлениях, но в первый раз отпустила его

РедакторРоман Чернянский

Начальника отдела МВД по Басманному району полковника Сергея Васильева уволили после служебной проверки.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что увольнение связано с делом Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений прохожих. Полиция Басманного района дважды задерживала мужчину, в первый раз — когда он рылся в вещах своих жертв. Тогда Сабанова отпустили под подписку о невыезде, после чего нападения возобновились.

Собеседник агентства также сообщил об увольнении двух других сотрудников отделения. По информации Baza, вслед за начальником уволят не менее шести полицейских — список уволенных уже согласован вышестоящим начальством.

Ранее московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на сотрудников полиции, которые изначально отпустили Мурата Сабанова, подозреваемого в серии отравлений и грабежей в центре столицы, под подписку о невыезде. Сам Сабанов, от действий которого могли пострадать более 20 человек, будет находиться в СИЗО как минимум до 25 августа.

Источник: ТАСС


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