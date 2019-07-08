Несколько представителей «Яблока» не успели собрать необходимое число подписей, включая главу муниципального района «Якиманка» Андрея Морева и бывшего журналиста «Коммерсанта» Виктора Хамраева. Также с этой задачей не справился экс-лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов, представляющий команду Алексея Навального, — ему не хватило 120 подписей.



Вместе с тем подписи собрали два сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь (43-й округ вместе с Митрохиным) и Иван Жданов (8-й округ вместе с Бесединой), а также муниципальные депутаты:

Илья Яшин (округ № 45 — Красносельский, Сокольники, Басманный, Мещанский);

Константин Янкаускас (округ № 31 — Зюзино, Северное Чертаново, Нагорный);

Юлия Галямина (округ № 9 — Беговой, Тимирязевский, Савеловский).

Кроме того, подписи смогли собрать экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (округ № 5 — Филевский парк, часть района Щукино, Хорошево-Мневники) и два человека из его команды:

Александр Соловьев (округ № 3 — Покровское-Стрешнево, Митино, часть района Щукино);

Дмитрий Клочков (14-й округ вместе с Кругловым).

Мосгоризбирком должен проверить сданные подписи в течение десяти дней.

Ранее сторонники Навального потребовали от ЦИК проконтролировать проверку собранных подписей. По словам оппозиционеров, Мосгоризбирком может объявить подписи нежелательных кандидатов поддельными или выполненными с нарушениями.



Единый день голосования состоится 8 сентября.

Источник: «Ведомости»

