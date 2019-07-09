27 января, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости9 июля 2019

Где отдыхают россияне этим летом Среди главных туристических направлений — Турция, Италия, Греция и Испания

РедакторРоман Чернянский

«Яндекс» и его сервис «Путешествия» выяснили, где россияне отдыхают этим летом, а также какие страны и курорты стали популярными в последние годы.

Страны и курорты, куда этим летом собираются жители разных городов России

В июне российские путешественники, согласно поисковым запросам, больше всего интересовались внутренними направлениями. Среди главных туристических стран в этом году — Турция, Италия, Греция и Испания. Также в топ-10 вошли Тунис, Кипр, Абхазия, Грузия и Таиланд.

Чаще всего россияне, которые собираются за границу, планируют поездки в страны Ближнего Востока и Северной Африки, что объясняется популярностью Турции. Чуть реже туристы интересуются европейскими странами.

В Москве и Санкт-Петербурге в два раза чаще, чем в других больших городах, ищут информацию о поездках в Европу. Так, петербуржцы в шесть-семь раз чаще среднего спрашивают про Финляндию и Эстонию. В свою очередь, москвичи в полтора раза чаще среднего интересуются путешествиями в США и почти в два раза чаще — в Африку южнее Сахары.

Также в «Яндексе» выяснили, как меняется туристический интерес между странами в течение года. К примеру, доля запросов про страны Западной и Центральной Европы, включая Австрию и Германию, зимой гораздо выше, чем летом. Аналогичная ситуация и с такими направлениями, как Таиланд, Египет и Индия, где зимой тепло. При этом в отношении некоторых стран доля запросов не меняется в течение года, среди них — Португалия, Марокко и сама Россия.

За последние шесть лет менялся и спрос на путешествия. В 2015 году доля туристических запросов сократилась на 10 % после падения рубля. Из-за кризиса 2014 года резко снизилась доля запросов по большинству популярных направлений. Многие европейские страны — например, Испания, Греция, Италия и Чехия — до сих пор не вернули свои позиции.

На предкризисный уровень интерес к туризму вернулся только в 2017 году, а этим летом про путешествия стали спрашивать почти на 20 % чаще, чем пять лет назад. Вместе с тем за последние годы выросла доля запросов про путешествия в страны ближнего зарубежья, например, в Беларусь, Абхазию и особенно в Грузию. После новостей о прекращении прямого авиасообщения между Россией и Грузией интерес к стране резко упал, но в конце месяца число туристических запросов про Грузию снова стало расти.

Источник: пресс-служба «Яндекса»

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Страны с самым дешевым и дорогим такси

Дешевле всего такси стоит в Египте

0

Страны с самым дешевым и дорогим такси Дешевле всего такси стоит в Египте

Самые безопасные для путешествий города, по мнению россиян

Также опрошенные назвали безопасные страны

0

Самые безопасные для путешествий города, по мнению россиян Также опрошенные назвали безопасные страны

Самые пунктуальные авиакомпании мира

В топ-10 попал «Аэрофлот»

1

Самые пунктуальные авиакомпании мира В топ-10 попал «Аэрофлот»

Куда москвичам дешевле всего летать на выходные

За границу по меньшей мере в два раза дороже, чем по стране

0

Куда москвичам дешевле всего летать на выходные За границу по меньшей мере в два раза дороже, чем по стране

Комментарии

0 комментариев
Комментировать

Тэги

Сюжет

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

Самые интересные события грядущей недели

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Первая полоса

Самые интересные события грядущей недели
Самые интересные события грядущей неделиКинопоказы, выставки, лекции и концерты
1
Самые интересные события грядущей недели

Самые интересные события грядущей недели Кинопоказы, выставки, лекции и концерты

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»
0
«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта»

«Мы пари с друзьями заключили, что Беглову придется уйти в отставку до марта» Интервью с «куратором нелегальной торговли в Петербурге»

Какие новые способы увольнения появились сейчас?
Какие новые способы увольнения появились сейчас?Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте
0
Какие новые способы увольнения появились сейчас?

Какие новые способы увольнения появились сейчас? Удаленка как прогул и корпоратив как пьянство на рабочем месте

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова
0
Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках

Как говорить с детьми о разводе, смерти и наркотиках Рассказывает психотерапевт Екатерина Сигитова

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке
0
Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Новое в Москве: Очень красивые магазины российских марок и шоурум-коммуналка в особняке

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей
0
Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Смелая литература Нидерландов и Фландрии: 5 отличных книг для детей и родителей

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только
1
Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Modest fashion по-русски: Шоурум Others с современными дагестанскими дизайнерками и не только

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчасОт дизайнерской одежды до пельменей
2
Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас

Опять киберпонедельник: Что можно купить со скидками прямо сейчас От дизайнерской одежды до пельменей

Как приготовить рамен
Как приготовить раменГлавное блюдо японской кухни
0
Как приготовить рамен

Как приготовить рамен Главное блюдо японской кухни

Как начать вести совместный бюджет
Как начать вести совместный бюджетМожно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы
1
Как начать вести совместный бюджет

Как начать вести совместный бюджет Можно ли открыть счет на двоих и как отслеживать общие расходы

Что смотреть в главных московских музеях
Что смотреть в главных московских музеяхОткрывшихся после локдауна
0
Что смотреть в главных московских музеях

Что смотреть в главных московских музеях Открывшихся после локдауна

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортажThe Village собрал самые яркие кадры акции в столице
1
Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж

Московский митинг в поддержку Навального: фоторепортаж The Village собрал самые яркие кадры акции в столице

Митинги в поддержку Алексея Навального
Митинги в поддержку Алексея НавальногоКак люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера
1
Митинги в поддержку Алексея Навального

Митинги в поддержку Алексея Навального Как люди по всей России выходят на улицы за «никому не нужного» блогера

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодняТотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных
2
«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня

«1984»: Самая актуальная антиутопия сегодня Тотальная слежка за гражданами, культ Большого Брата и уничтожение несогласных

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализмЧто читать, слушать и смотреть на этой неделе
0
Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм

Новый альбом Bicep, комедийный триллер о женской мести и книга про аквадискотеку и капитализм Что читать, слушать и смотреть на этой неделе

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО
0
Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области

Дворцы не Путина: Гид The Village по лучшим дворцам Москвы и области И в них можно попасть без согласования с ФСО

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog
0
Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

Специи Masala Traders на Даниловском рынке, ресторан Lila Asia на Сретенке и хардкорные завтраки в Underdog

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий
0
«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

«Душа»: Долгожданный мультфильм Pixar о потустороннем — прагматичный и из-за этого обескураживающий

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета
Как готовят блюда для кулинарии супермаркетаОт проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине
0
Как готовят блюда для кулинарии супермаркета

Как готовят блюда для кулинарии супермаркета От проверки продуктов в лаборатории до полки в магазине

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера
0
Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Гриль-бар Primebeef Academy: Правильные стейки с утра до вечера

Подпишитесь на рассылку