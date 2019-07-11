Глава муниципального округа Красносельский, оппозиционер Илья Яшин провел вчера депутатский прием у входа в управу района, где располагается избирательная комиссия.

Яшин выступил перед собравшимися, стоя на крыше автомобиля. По словам депутата, избирком пытается забраковать подписи в его поддержку, чтобы не допустить до выборов в Мосгордуму.

На встречу с Яшиным, по оценке «Новой газеты», пришли 200–250 человек. До появления депутата у здания управы прошли одиночные пикеты с требованием допустить оппозиционера до выборов.