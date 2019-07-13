Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что столичные власти решили снять его с выборов в Мосгордуму.



По словам оппозиционера, избирательная комиссия признала недействительными 11,4 % подписей за его выдвижение, а максимально допустимая доля брака составляет 10 %. «Из 4 936 подписей отклонили 562 при максимально допустимом браке в 429», — написал Яшин в своем фейсбуке (при этом очевидно ошибся где-то в расчетах или числах).



Политик рассказал, что львиную долю подписей забраковали при проверке по базе МВД, которую ему не дали проконтролировать. «Представленные нами копии паспортов „потерянных“ избирателей просто игнорируют: раз тебя нет в базе, то и для комиссии тебя не существует», — отметил Яшин.



«Избирком выполняет политический заказ мэрии, чтобы убрать меня с выборов и расчистить дорогу в Мосгордуму для „Единой России“ в лице кандидата Касамары», — заключил оппозиционер. Проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая называет себя человеком из команды Сергея Собянина, идет на выборы как самовыдвиженец.

