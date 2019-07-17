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Новости17 июля 2019

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций

РедакторРоман Чернянский

МГУ стал единственным российским вузом, попавшим в репутационный рейтинг университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education.

МГУ расположился на 38-м месте в окружении канадских университетов. По словам ректора российского вуза Виктора Садовничего, высокий результат МГУ стал возможен, в частности, благодаря тому, что университет ведет активную работу в области международной деятельности, а его ученые входят в ведущие международные научные коллаборации.

При этом за год МГУ опустился в общем списке на пять строчек. Университет продолжает снижаться в рейтинге с 2015 года — тогда он занимал 25-е место. Еще один российский вуз, МФТИ, выбыл за год из топ-100.

В тройку лидеров мирового рейтинга вошли лишь американские вузы — Гарвардский университет, Масачуссетский технологический институт и Стэнфорд.

В нынешний список лучших университетов Times Higher Education входят 35 российских вузов. Самую высокую строчку — 199-ю — занимает МГУ. При этом месяц назад QS в собственном рейтинге поставила университет на 84-место, что стало лучшим результатом МГУ с 2005 года.

Источники: THE, ТАСС

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