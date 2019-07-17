В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций
МГУ стал единственным российским вузом, попавшим в репутационный рейтинг университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education.
МГУ расположился на 38-м месте в окружении канадских университетов. По словам ректора российского вуза Виктора Садовничего, высокий результат МГУ стал возможен, в частности, благодаря тому, что университет ведет активную работу в области международной деятельности, а его ученые входят в ведущие международные научные коллаборации.
При этом за год МГУ опустился в общем списке на пять строчек. Университет продолжает снижаться в рейтинге с 2015 года — тогда он занимал 25-е место. Еще один российский вуз, МФТИ, выбыл за год из топ-100.
В тройку лидеров мирового рейтинга вошли лишь американские вузы — Гарвардский университет, Масачуссетский технологический институт и Стэнфорд.
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Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
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