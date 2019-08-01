В Москве запустят еще два ночных автобусных маршрута До Бибирева и Южного Бутова
В ночь на 5 августа в Москве начнут работать еще два ночных автобусных маршрута — Н8 и Н9. Оба рейса будут курсировать от Китай-города.
Автобусы, следующие по южному маршруту Н8 до Остафьевской улицы в Южном Бутове, будут делать остановки у площади Яузские Ворота и станций метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица Скобелевская» и «Бульвар Адмирала Ушакова».
В свою очередь, автобусы северного маршрута Н9 до шестого микрорайона Бибирева будут останавливаться у «Лубянки», «Сухаревской», «Проспекта Мира», «ВДНХ», «Владыкина», «Отрадного», «Бибирева» и «Алтуфьева».
«Новые маршруты Н8 и Н9 проходят по одним из самых востребованных городских направлений вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. У жителей еще семи районов Москвы появилась возможность пользоваться удобным городским транспортом вне зависимости от времени суток», — подчеркнул глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
Ночные автобусы Н8 и Н9 заменят маршруты трамваев № 3 и автобусов № 15, которые с 5 августа перестанут работать круглосуточно. Также в ночь на 5 августа изменится движение по действующему маршруту Н6 до Осташковской улицы в СВАО. Теперь на участке от Китай-города до станции «ВДНХ» автобусы будут следовать не по Сретенке и проспекту Мира, а через станции «Трубная», «Достоевская» и «Марьина Роща».
Источник: сайт мэрии Москвы
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