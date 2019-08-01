В ночь на 5 августа в Москве начнут работать еще два ночных автобусных маршрута — Н8 и Н9. Оба рейса будут курсировать от Китай-города.



Автобусы, следующие по южному маршруту Н8 до Остафьевской улицы в Южном Бутове, будут делать остановки у площади Яузские Ворота и станций метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского», «Улица Скобелевская» и «Бульвар Адмирала Ушакова».

В свою очередь, автобусы северного маршрута Н9 до шестого микрорайона Бибирева будут останавливаться у «Лубянки», «Сухаревской», «Проспекта Мира», «ВДНХ», «Владыкина», «Отрадного», «Бибирева» и «Алтуфьева».