24-25 августа на острове Конном в Иркутске во второй раз пройдет фестиваль «О, да! Еда!». Как сообщают организаторы, его тема в 2019 году — кругосветное путешествие. Участники фестиваля в Иркутске представят семь национальных кухонь, монопродукты и стритфуд.

«"О, да! Еда!" 2019 в Иркутске – это гастрономическая панорама мира, семь мини-фестивалей от Азии до Скандинавии, семь культур с раменными, гавайскими коктейлями, азиатским базаром, барбекю на заднем дворе, сиестой, шведской фикой и новой русской кухней», — отмечают организаторы мероприятия.

На фестивале запланированы гастроперфомансы от ведущих шеф-поваров города, кулинарные битвы, pop-up пространства, интерактивные площадки и другие активности. С подробной программой можно ознакомиться на сайте проекта.