Замглавы штаба Навального сообщила о нападении — ее облили неизвестной жидкостью Неизвестный якобы напал на Ольгу Гусеву со спины и попытался ударить
Замглавы петербургского штаба Навального Ольга Гусева сообщила о нападении вечером 22 августа.
По словам Гусевой, когда она выходила из машины возле дома, неизвестный мужчина облил ее какой-то жидкостью.
Как рассказала Гусева «Медиазоне», неизвестный напал на нее со спины и попытался ударить или толкнуть, после чего убежал, издавая «нечленораздельные звуки».
Жидкость, которой облили активистку, неприятно пахла — о других вредных последствиях нападения замглавы штаба Навального не сообщала.
Недавно Гусева отбывала шесть суток ареста за несогласованную акцию солидарности с протестами в Москве 10 августа.
На главу петербургского штаба Навального Александра Шуршева также неоднократно нападали в ходе нынешней избирательной кампании.
Источник: Ольга Гусева
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