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Новости2 сентября 2019

Сколько российских туристов некорректно используют «шенген» И не въезжают в страну, которая выдала визу

РедакторРоман Чернянский

Сервис OneTwoTrip выяснил, сколько российских туристов некорректно используют шенгенскую визу.

16,7 %

туристов не въезжают в страну,
выдавшую «шенген»

Как отмечают в OneTwoTrip, игнорирование правила о въезде в страну выдачи визы может стать с декабря проблемой для россиян. Тогда, по данным сервиса, должны вступить в силу поправки к Визовому кодексу Евросоюза, позволяющие отказать в «шенгене» тем, кто ни разу за время действия визы не въехал в государство, выдавшее документы.

Для проверки корректного использовании визы Европарламент намерен создать единую базу, которая объединит паспортные и биометрические данные 350 миллионов человек.

Алексей Теплов

директор по маркетингу OneTwoTrip

На самом деле, и раньше нужно было обязательно въезжать в страну, которая выдала визу, но это правило не слишком строго соблюдали, и некоторые путешественники этим пользовались. Теперь же нельзя будет пойти, к примеру, в посольство Испании, чтобы получить визу на несколько лет, а отправиться по ней в другую страну. Очевидно, что это приведет к более равномерному спросу на визы: очереди в консульства стран, которые охотнее выдают шенген, уменьшатся.

The Village рассказывал, где быстро сделать «шенген» в сезон отпусков.

Источник: пресс-служба OneTwoTrip

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