Сервис OneTwoTrip выяснил, сколько российских туристов некорректно используют шенгенскую визу.

16,7 % туристов не въезжают в страну,

выдавшую «шенген»



Как отмечают в OneTwoTrip, игнорирование правила о въезде в страну выдачи визы может стать с декабря проблемой для россиян. Тогда, по данным сервиса, должны вступить в силу поправки к Визовому кодексу Евросоюза, позволяющие отказать в «шенгене» тем, кто ни разу за время действия визы не въехал в государство, выдавшее документы.



Для проверки корректного использовании визы Европарламент намерен создать единую базу, которая объединит паспортные и биометрические данные 350 миллионов человек.