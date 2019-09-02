Сколько российских туристов некорректно используют «шенген» И не въезжают в страну, которая выдала визу
Сервис OneTwoTrip выяснил, сколько российских туристов некорректно используют шенгенскую визу.
16,7 %
туристов не въезжают в страну,
выдавшую «шенген»
Как отмечают в OneTwoTrip, игнорирование правила о въезде в страну выдачи визы может стать с декабря проблемой для россиян. Тогда, по данным сервиса, должны вступить в силу поправки к Визовому кодексу Евросоюза, позволяющие отказать в «шенгене» тем, кто ни разу за время действия визы не въехал в государство, выдавшее документы.
Для проверки корректного использовании визы Европарламент намерен создать единую базу, которая объединит паспортные и биометрические данные 350 миллионов человек.
Алексей Теплов
директор по маркетингу OneTwoTrip
На самом деле, и раньше нужно было обязательно въезжать в страну, которая выдала визу, но это правило не слишком строго соблюдали, и некоторые путешественники этим пользовались. Теперь же нельзя будет пойти, к примеру, в посольство Испании, чтобы получить визу на несколько лет, а отправиться по ней в другую страну. Очевидно, что это приведет к более равномерному спросу на визы: очереди в консульства стран, которые охотнее выдают шенген, уменьшатся.
The Village рассказывал, где быстро сделать «шенген» в сезон отпусков.
Источник: пресс-служба OneTwoTrip
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