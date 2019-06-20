Новости20 июня 2019
Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге В уральской столице вырос спрос и средняя цена на аренду
Екатеринбург попал на третье место по стоимости комнат среди городов России. Специалисты «Авито» провели исследование, в котором выяснили среднюю цену на арену и покупку комнат по стране.
8 800
рублей в месяц в среднем
стоит аренда комнаты в Екатеринбурге
По данным специалистов, спрос на аренду комнат в Екатеринбурге за последний год вырос на 51 %. Средняя цена по России оказалась выше — 9 200 рублей в месяц для тех, кто захочет арендовать комнату.
Источник: Авито
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