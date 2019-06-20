Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге

Екатеринбург попал на третье место по стоимости комнат среди городов России. Специалисты «Авито» провели исследование, в котором выяснили среднюю цену на арену и покупку комнат по стране.

8 800 рублей в месяц в среднем

стоит аренда комнаты в Екатеринбурге

По данным специалистов, спрос на аренду комнат в Екатеринбурге за последний год вырос на 51 %. Средняя цена по России оказалась выше — 9 200 рублей в месяц для тех, кто захочет арендовать комнату.