«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона»

О переезде в Петербург

В Петербург я переехала три года назад. С мужем — коренным жителем Васильевского острова — мы купили квартиру в доме от финского застройщика. В тот момент на территории бывшего стадиона «Калининец» осталось только лучное стрельбище — единственное в городе. Туда съезжались олимпийские чемпионы со всей страны и простые любители.

Как мне потом стало известно, землю стадиона в 2012 году выкупила некая Надежда Соловьева. Она пыталась изменить функцию земельного участка со спортивной на категорию «Д» — деловую застройку с жилым фондом. Ей все время противостояли комитет по физической культуре и наши соседи, которые рассылали просьбы о строительстве спортивных объектов на этом месте.

Кроме того, Надежда Соловьева построила по соседству со стрельбищем площадку для автошколы, которую потом передала сыну. Конечно, проект не был согласован с Госстройнадзором, но жильцы особо не жаловались, да и жизни это не мешало.