«Я остановила строительство апарт-отеля на месте стадиона» Марина Королева — о челлендже в соцсетях и петиции, которую подписали 30 тысяч человек
В конце октября арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным отказ Госстройнадзора на постройку апарт-отеля под видом спортбазы, который компания «Деловой остров» планировала возвести на месте бывшего стадиона «Калининец» на Васильевском острове в Петербурге. Судебный процесс, который шел с декабря, сопровождали акции протеста на улице и в социальных сетях: жители расположенных рядом домов выходили на митинги, а местные депутаты коллективно просили губернатора Александра Беглова защитить участок от застройщика.
В ноябре в редакцию The Village обратилась Марина Королева, жительница дома, расположенного по соседству с бывшим стадионом. Она рассказала, что первой начала борьбу против застройки. Мы поговорили с Мариной и узнали, как ей удалось достучаться до федеральных политиков, собрать 30 тысяч подписей на Change.org и довести дело до суда.
О переезде в Петербург
В Петербург я переехала три года назад. С мужем — коренным жителем Васильевского острова — мы купили квартиру в доме от финского застройщика. В тот момент на территории бывшего стадиона «Калининец» осталось только лучное стрельбище — единственное в городе. Туда съезжались олимпийские чемпионы со всей страны и простые любители.
Как мне потом стало известно, землю стадиона в 2012 году выкупила некая Надежда Соловьева. Она пыталась изменить функцию земельного участка со спортивной на категорию «Д» — деловую застройку с жилым фондом. Ей все время противостояли комитет по физической культуре и наши соседи, которые рассылали просьбы о строительстве спортивных объектов на этом месте.
Кроме того, Надежда Соловьева построила по соседству со стрельбищем площадку для автошколы, которую потом передала сыну. Конечно, проект не был согласован с Госстройнадзором, но жильцы особо не жаловались, да и жизни это не мешало.
О проекте на месте стадиона
В начале 2020 года землю выкупила компания «Деловой остров». Летом на пустыре скосили траву и туда начали приезжать машины, проверяющие подвижность грунта. Я подумала: «Как странно, здесь же ничего не собираются строить». Мы с соседями отправили запрос в управляющую компанию. Те в ответ прислали документы: в них было сказано, что на месте пустыря собираются строить спортивную базу. Но схема была не очень-то похожа на спортивный объект — некое здание в форме буквы «Ш». По сути, застройщик пытался возвести огромные апартаменты, на бумагах замаскированные под базу. И да, они действительно задумывали спортивную зону — фитнес-клуб на первом этаже, но слишком маленький для такого большого объекта. Жильцам пришлось бы выстроиться в очередь, чтобы туда попасть (по данным «Фонтанки», проект предполагал строительство здания на 720 номеров общей площадью 36 тысяч квадратных метров, под помещения для занятий спортом было выделено менее четырех тысяч квадратных метров. — Прим. ред.).
Я начала убеждать соседей, что ни о каком спорте там речи не идет. Они не очень хотели разбираться и говорили, что все нормально. Думаю, это в принципе основная причина, почему компании так спокойно возводят многоэтажки в исторических районах: люди заняты своей жизнью и думают, что ничего нельзя сделать. Я тоже, скорее всего, не ввязалась бы в борьбу, но у меня возник перерыв между рабочими проектами и соответственно свободное время.
В начале декабря я начала посылать запросы в различные комитеты, чтобы понять, что вообще происходит. Ведь пустырь расположен буквально в десяти метрах от нашего дома. Если там начнут что-то строить, нашему дому это может повредить.
К концу декабря собрала примерно 200 соседей, небезразличных к судьбе участка, и начала общаться с градозащитным сообществом Петербурга. Познакомилась с активистами парка Смоленки и Нэлли Вавилиной, главой муниципального округа Гавань.Также мне пришло письмо от аппарата Николая Линченко (вице-губернатор Санкт-Петербурга. — Прим. ред). В нем сообщалось, что они отказались выдать разрешение на строительство. Вторым решающим фактором в борьбе стала инсайдерская информация о том, что там действительно хотят построить 11-этажный апарт-отель на 700 квартир. Не могу раскрыть источники этой информации, но скажу, что нам об этом рассказали люди, связанные с архитектурно-строительным сообществом Петербурга.
Застройщик ни с кем не хочет общаться и не дает никому комментариев. Я знаю, что это ООО — «Деловой остров» — было создано в 2020 году специально для проекта. По моей информации, за компанией стоит человек, связанный с питерской политической верхушкой. Это далеко не простые люди, но не могу назвать их фамилии, не имея официального подтверждения.
Кампания по защите участка
Мне как рекламному стратегу удалось правильно донести информацию до соседей. Я объяснила людям, что здесь будет просто невозможно жить, что из-за постройки апарт-отеля вырастет автомобильный трафик, дорога превратится в бутылочное горлышко. Парковки будут забиты, как и детские сады, школы и больницы. Такие здания увеличивают нагрузку на существующую инфраструктуру, но не создают новые места в государственных учреждениях. Кроме того, жилье планировали строить дешевое, а я хочу жить в благополучном районе, не в гетто.
Дальше я организовала информационную кампанию. Рассказала о ситуации политикам: той же Нэлли Вавилиной и депутату ЗакСа Алексею Ковалеву, градозащитнику с большим опытом. Они стали основной движущей силой в нашей борьбе. Мы не стали тратить время на создание пабликов: вместо этого договорились с региональными сообществами — и так получили доступ к большей аудитории. Какое-то время я с утра до ночи разговаривала с соседями и посылала письма в различные инстанции. Всего отправила более 70 писем.
Забавно было наблюдать летом за двумя политиками — Сергеем Соловьевым (заместителем председателя Законодательного собрания. — Прим. ред) и Константином Чебыкиным (депутатом Законодательного собрания. — Прим. ред). Они никак не участвовали в кампании, но при этом громко выставили себя героями, которые спасли стадион. Даже таргет во «ВКонтакте» запустили.
Петиция, федеральные политики и суд
В феврале 2021 года стало понятно, что пора переходить на уровень выше. Мы создали петицию на Change.org. Получить много подписей в случае локального конфликта — задача непростая. Пришлось посвятить этому много времени и сил. Мы с соседями сделали фотографию поля с помощью квадрокоптера и наложили на нее 3D-модель задуманного дома — это изображение и стало обложкой петиции. Думала, мы соберем 800 подписей и все закончится. Но в итоге ее подписали почти 30 тысяч человек!
Помимо петиции, я запустила в инстаграме челлендж «Отожмись, чтобы не отжали». Его поддержали многие локальные блогеры. Заодно разослала в медиа серию картинок, в которой модель дома прифотошопили к городским достопримечательностям — Исаакиевскому собору, например. Это был прикол, который подчеркивал неуместность такой постройки в городе. Благодаря этой акции нас заметил Сергей Миронов (глава партии "Справедливая Россия". - Прим.ред.). В начале апреля он вместе с телевидением и чиновниками приехал к нам на поле.
После этого заявления застройщик выгнал со стадиона лучников. К тому же компания, кажется, поняла, что не в силах переломить поддержку 30 тысяч человек, комитетов, федеральных и локальных политиков и подала в суд на Госстройнадзор, пытаясь выбить себе разрешение на строительство апартаментов под видом спортивной базы.
Первый иск был подан в марте, потом отозван и подан заново в апреле. Мы с нашей инициативной группой решили, что нужно участвовать в процессе как третья сторона, поскольку наши права здесь затрагивались напрямую. Группа юристов во главе с Полиной Кайдаловой подала ходатайство, но в процесс нас не взяли, мотивируя решение какими-то формальными причинами. Тогда я постаралась сделать так, чтобы за делом следило как можно больше комитетов Смольного. Это было важно: застройщик часто менял требования и затягивал процесс, чем удивлял даже судью (отрывки аудиозаписи из суда есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
О победе в суде и публичности
Я по-прежнему не считаю себя активистом — я просто человек, который, пользуясь своими профессиональными навыками, провел общественную работу и вдохновил людей. Мне очень помогала инициативная группа соседей — без них задача была бы невыполнимой. Среди них были крутые юристы, проектировщики и специалисты из городских комитетов — рядом оказались настоящие профессионалы и неравнодушные люди.
Я никогда до этого не была публичным человеком — и не была готова к такому количеству хейта. Пришлось выйти из тени и зоны комфорта, без остановки говорить и писать важные вещи, при этом читать демотивирующие комментарии: «все равно построят, ты сам виноват, заслужил такую историю и просто защищаешь вид из своего окна». Хотя я просто хотела сохранить свой район, защитить место, в котором мне хорошо.
18 октября суд отказал застройщику в удовлетворении иска и признал решение Госстройнадзора законным. Посмотрим, будет ли «Деловой остров» подавать апелляцию, — но, кажется, на нашем поле никакие апартаменты уже не построят.