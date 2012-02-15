Сеть бистро с фермерским фастфудом Put in Box появится в Петербурге в течение года. Проект запускают совладельцы ресторана «Макаронники» Антон Пономарёв и Денис Сутормин. 

В кафе будут продавать еду навынос. В меню привычные русскому человеку щи, солянка, бефстроганов с пюре и гречкой, селёдка под шубой, рыбные и мясные котлеты, оливье. Всё будут готовить из фермерских продуктов, но договоры с местными поставщиками пока не заключили. 

Блюда собираются упаковывать в коробки, чтобы проще было унести с собой. Но их можно съесть на месте, для этого в каждом кафе поставят несколько столиков. Дизайн коробок уже разработан: на них изображена красная курица, по форме крыльев напоминающая немецкого имперского орла. Под курицей надпись «Collective-farm food», то есть «Еда от колхозника».

Название Put in Box владельцы выбрали исключительно из-за смысла фразы — еда в коробке. И любые ассоциации с действующим премьером они отрицают. 

 

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Антон Пономарёв, совладелец Put in Box и ресторана «Макаронники»: «О конкретных поставщиках мы пока не думали, одно могу сказать: все продукты будут сертифицированными. Первые бистро появятся в центре, возможно, потом откроем точки в районах. А название может каждый понимать по-своему, тайных смыслов мы в него не вкладывали. Put in Box — это кафе, никаких лозунгов ему не нужно. Мне кажется, название ёмкое и понятно каждому, даже если человек не владеет английским в совершенстве».

Фотография на обложке: www.marker.ru