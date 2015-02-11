В Законодательном собрании Петербурга предложили запретить административный арест людей старше 75 лет, сообщает «Интерфакс».

Проект соответствующего закона на заседании в среду представила депутат от «Единой России» Елена Киселёва. Парламентарии предполагают внести ряд изменений в Административный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, законы «О полиции» и «О частной детективной и охранной деятельности».

Помимо запрета административного ареста, депутаты предлагают исключить возможность назначения обязательных работ как наказания для пожилых людей. В случае задержания полицией человека старше 75 лет депутаты предлагают обязательно в кратчайшие сроки уведомить об этом родственников задержанного. Процессуальные действия должны проходить в присутствии врача.

Парламент Петербурга принял законопроект в первом чтении. Инициативу о принятии такого же федерального закона поддержали 45 парламентариев.

Обсуждение правомерности задержания пожилых людей началось после того, как 4 февраля стало известно о смерти 81-летней женщины в отделе полиции Кронштадтского района Петербурга.