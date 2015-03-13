Власти Петербурга собираются развивать промышленный туризм. Планы связаны с желанием увеличить туристический поток в городе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Туристам в Петербурге смогут предложить экскурсии на фабрики кондитерских изделий, производство фарфора (на Императорском фарфоровом заводе), корабельные верфи (на «Северной верфи»), а также на часовой завод «Ракета».

По итогам 2014 года Петербург посетили около 6 миллионов туристов.