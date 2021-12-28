Как готовить оливье, «полушубок», запеченного гуся и штоллен: 32 рецепта для Нового года
Весь декабрь мы рассказывали, где искать подарки, как украсить новогодний стол, что готовить для самого позднего ужина в год и как наполнить дом ароматами праздника.
Праздничным рецептам мы уделили особое внимание, выведав у шеф-поваров их собственные любимые домашние блюда, а заодно узнав, как готовить дореволюционный и веган-оливье и сколько времени уйдет на штоллен. Не забыли мы и про напитки — для тех, кто устал от игристого, собрали несколько простых рецептов коктейлей. Предлагаем использовать этот материал как шпаргалку ближе к 31 декабря. Ну а если сил на готовку не осталось, просто закажите все к праздничному столу в одном из ресторанов из нашего списка.
От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)
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Ни один новогодний стол не обходится без главного праздничного салата — оливье. Мы собрали шесть рецептов этого блюда: от классического советского до старинного и веганского.
Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров
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Мы попросили известных шеф-поваров рассказать, что они больше всего любят готовить и есть в новогоднюю ночь. Получилась практически кулинарная книга — от нехитрых и простых в исполнении салатов до нарядных горячих блюд на компанию вроде курицы, фаршированной блинами, и говядины «Веллингтон».
От штоллена до маршмеллоу и кексов: 5 рецептов новогодней выпечки
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Не забыли мы и про десерты, узнав у шеф-поваров пять рецептов новогодней и рождественской выпечки. Есть и непростой штоллен, и легкий в исполнении апельсиновый кекс, и несколько десертов для фанатов матчи.
8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
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Коктейли вместо традиционных напитков вроде вина или в дополнение к ним — отличная возможность придать индивидуальность любой вечеринке. Но как быть, если готовить коктейли никто не умеет, а тратить время и деньги на неудачные попытки не хочется? Мы узнали у барменов и бар-менеджеров известных московских баров восемь простых рецептов коктейлей, которые не могут не получиться и не требуют специальных навыков и инвентаря.
Фотографии: обложка – Anastasiia – stock.adobe.com, 1 – Ladurée à-la Russe, 2 – Анна Скворцова – stock.adobe.com, 3 – New Africa – stock.adobe.com, 4 – Haley - stock.adobe.com