Как готовить оливье, «полушубок», запеченного гуся и штоллен: 32 рецепта для Нового года

Весь декабрь мы рассказывали, где искать подарки, как украсить новогодний стол, что готовить для самого позднего ужина в год и как наполнить дом ароматами праздника.

Праздничным рецептам мы уделили особое внимание, выведав у шеф-поваров их собственные любимые домашние блюда, а заодно узнав, как готовить дореволюционный и веган-оливье и сколько времени уйдет на штоллен. Не забыли мы и про напитки — для тех, кто устал от игристого, собрали несколько простых рецептов коктейлей. Предлагаем использовать этот материал как шпаргалку ближе к 31 декабря. Ну а если сил на готовку не осталось, просто закажите все к праздничному столу в одном из ресторанов из нашего списка.