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Рецепты шефов28 декабря 2021

Как готовить оливье, «полушубок», запеченного гуся и штоллен: 32 рецепта для Нового года

Как готовить оливье, «полушубок», запеченного гуся и штоллен: 32 рецепта для Нового года
АвторТаня Решетник

Весь декабрь мы рассказывали, где искать подарки, как украсить новогодний стол, что готовить для самого позднего ужина в год и как наполнить дом ароматами праздника.

Праздничным рецептам мы уделили особое внимание, выведав у шеф-поваров их собственные любимые домашние блюда, а заодно узнав, как готовить дореволюционный и веган-оливье и сколько времени уйдет на штоллен. Не забыли мы и про напитки — для тех, кто устал от игристого, собрали несколько простых рецептов коктейлей. Предлагаем использовать этот материал как шпаргалку ближе к 31 декабря. Ну а если сил на готовку не осталось, просто закажите все к праздничному столу в одном из ресторанов из нашего списка.

От техасского до веганского: 6 рецептов оливье (в том числе классический)

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Ни один новогодний стол не обходится без главного праздничного салата — оливье. Мы собрали шесть рецептов этого блюда: от классического советского до старинного и веганского.

Что приготовить на Новый год: 13 любимых рецептов шеф-поваров

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Мы попросили известных шеф-поваров рассказать, что они больше всего любят готовить и есть в новогоднюю ночь. Получилась практически кулинарная книга — от нехитрых и простых в исполнении салатов до нарядных горячих блюд на компанию вроде курицы, фаршированной блинами, и говядины «Веллингтон».

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Не забыли мы и про десерты, узнав у шеф-поваров пять рецептов новогодней и рождественской выпечки. Есть и непростой штоллен, и легкий в исполнении апельсиновый кекс, и несколько десертов для фанатов матчи.

8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

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Коктейли вместо традиционных напитков вроде вина или в дополнение к ним — отличная возможность придать индивидуальность любой вечеринке. Но как быть, если готовить коктейли никто не умеет, а тратить время и деньги на неудачные попытки не хочется? Мы узнали у барменов и бар-менеджеров известных московских баров восемь простых рецептов коктейлей, которые не могут не получиться и не требуют специальных навыков и инвентаря.

Фотографии: обложка – Anastasiia – stock.adobe.com, 1 – Ladurée à-la Russe, 2 – Анна Скворцоваstock.adobe.com, 3 – New Africastock.adobe.com, 4 – Haley - stock.adobe.com

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