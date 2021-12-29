Травоядный тигр: 6 веганских новогодних рецептов

1.Приготовить йогурт: семена подсолнечника замочить в холодной воле на четыре часа, слить воду. Далее размельчить с водой (на одну часть семян взять две части воды), добавить немного сока квашеной капусты и оставить при комнатной температуре на 12 часов в закрытом контейнере.

2.Приготовить маринад для брусники: вскипятить литр воды со специями и сахаром. Охладить маринад. Бруснику залить холодным маринадом и оставить мариноваться на три часа при комнатной температуре.

3. Приготовить паштет: квашеную капусту уварить в воде до мягкости (примерно 15 минут), охладить, переложить в блендер, добавить масло и взбить до однородной консистенции.

4.Приготовить хворост: крупно нарезанную капусту обвалять в кукурузном крахмале и обжарить во фритюре до золотистой корочки.

5.На тарелку выложить паштет, добавить йогурт и украсить готовое блюдо ягодами брусники и капустным хворостом.