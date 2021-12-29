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Рецепты шефов29 декабря 2021

Травоядный тигр: 6 веганских новогодних рецептов Паштет из квашеной капусты, рататуй, гратен, луковица с альтернативным мясом и «sexy тофу»

Травоядный тигр: 6 веганских новогодних рецептов
АвторСаша Иорданов

Кажется, The Village еще никогда не писал так много о веганстве, как в 2021 году. Мы рассказывали, как без вреда для здоровья перейти на растительную диету, как производят альтернативное мясо, как растительное меню в своих столовых внедряет крупный петербургский вуз, что такое веганская мода и как в России создают веганскую косметику и бытовую химию.

Под Новый год мы решили расспросить хороших шеф-поваров, которым не чужды идеи веганства, о том, что приготовить к празднику.

Крем из квашеной капусты с йогуртом из подсолнечника и моченой брусникой

по рецепту Никиты Голубева, шеф-повара петербургского вегетарианского ресторана Zelenoe Bistro

Ингредиенты

Паштет из квашеной капусты

Квашеная капуста — 200 граммов

Вода — 400 миллилитров

Нерафинированное подсолнечное масло — 50 миллилитров

Подсолнечный йогурт

Семена подсолнечника — 100 граммов

Вода

Сок квашеной капусты — 10 миллилитров

Моченая брусника

Брусника замороженная — 300 граммов

Кориандр — 10 граммов

Корица — 5 граммов

Мускатный орех — 2 грамма

Сахар — 50 граммов

Капустный хворост

Белокочанная капуста — 50 граммов

Кукурузный крахмал — 10 граммов

Приготовление

1.Приготовить йогурт: семена подсолнечника замочить в холодной воле на четыре часа, слить воду. Далее размельчить с водой (на одну часть семян взять две части воды), добавить немного сока квашеной капусты и оставить при комнатной температуре на 12 часов в закрытом контейнере.

2.Приготовить маринад для брусники: вскипятить литр воды со специями и сахаром. Охладить маринад. Бруснику залить холодным маринадом и оставить мариноваться на три часа при комнатной температуре.

3. Приготовить паштет: квашеную капусту уварить в воде до мягкости (примерно 15 минут), охладить, переложить в блендер, добавить масло и взбить до однородной консистенции.

4.Приготовить хворост: крупно нарезанную капусту обвалять в кукурузном крахмале и обжарить во фритюре до золотистой корочки.

5.На тарелку выложить паштет, добавить йогурт и украсить готовое блюдо ягодами брусники и капустным хворостом.

Рататуй

по рецепту Виктории Мосиной, вег-шефа петербургского ресторана Animals

Ингредиенты

Кабачки — 50 граммов

Баклажаны — 70 граммов

Томаты — 200 граммов

Перец красный сладкий — 100 граммов

Красный лук — 80 граммов

Петрушка — 20 граммов

Чеснок — 10 граммов

Масло оливковое — 30 миллилитров

Соль — 5 граммов

Перец черный — 1 граммов

Базилик — 5 граммов

Для соуса

Томаты в собственном соку — 50 граммов

Томаты свежие — 50 граммов

Перец красный сладкий — 40 граммов

Морковь — 40 граммов

Лук репчатый — 30 граммов

Стебель сельдерея — 20 граммов

Чеснок — 5 граммов

Кориандр — 1 грамм

Масло оливковое — 30 граммов

Соль — 2 грамма

Черный перец — 1 грамм

Вода — 500 миллилитров

Приготовление

1. Приготовить соус. В нагретом сотейнике обжарить на оливковом масле свежие томаты, перец, лук, морковь, сельдерей и чеснок. Добавьте томаты в собственном соку, соль, специи и стебельки базилика, проварите несколько минут и залейте водой. Варить на медленном огне до готовности овощей, затем измельчить все в блендере и протереть через сито.

2. Кабачки, баклажаны, сладкий перец, лук и томаты нарезать кольцами толщиной в пять миллиметров и заправить оливковым маслом, солью, перцем, рубленой петрушкой и чесноком. На дно формы для запекания налить соус и выложить овощи слоями, прокладывая листиками базилика. Выпекать в разогретой духовке на 180 градусах 30 минут.

«Sexy тофу»

По рецепту Елены Савчук, шеф-повара лондонского веганского ресторана Holy Carrot

Ингредиенты

Мягкий тофу (плотный) — 300 граммов

Чеснок — 1 зубчик

Шрирача — 2 столовые ложки

Соевый соус — 1 столовая ложка

Мед (или сироп агавы) — 1 столовая ложка

Рисовый уксус — 1 столовая ложка

Кукурузный крахмал — 2 столовые ложки

Растительное масло — 3 столовые ложки

Кунжутное масло — 1 столовая ложка

Кунжут и зеленый лук — для украшения

Приготовление

1.Тофу нарезать крупными кубиками и немного обсушить бумажными полотенцами. Обвалять кубики в кукурузном крахмале, чтобы тофу был покрыт хорошо со всех сторон.

2.В отдельной миске смешать чеснок, шрирачу, соевый соус, мед и рисовый уксус.

3. На большой разогретой сковороде обжарить кубики тофу небольшими порциями с каждой стороны в течение двух-трех минут до золотисто-коричневого цвета. Добавить соус и аккуратно перемешать. Готовить три минуты.

4.Выключить огонь и добавить кунжутное масло и семена кунжута. Подавать, украсив мелко нарезанным зеленым луком.

Гратен из корнеплодов с маринованным кабачком

по рецепту Андрея Колодяжного, шеф-повара московского ресторана «Л.Е.С.»

Ингредиенты

Морковь — 100 граммов

Корень сельдерея — 50 граммов

Пастернак — 50 граммов

Топинамбур — 30 граммов

Веган-бешамель на кокосовом молоке — 200 граммов

Оливковое масло, настоянное на тархуне — 15 миллилитров

Кабачки маринованные — 40 граммов

Цветы бегонии — 2 грамма

Веган-бешамель на кокосовом молоке

Кокосовое молоко — 300 миллилитров

Льняная мука — 3 столовые ложки

Мускатный орех — 1 грамм

Цикорий — 1 грамм

Растительное масло — 30 миллилитров

Соль — по вкусу

250–300 миллилитров растительного молока (у меня свежее кокосовое молоко)

Маринованные кабачки

Вода — 500 миллитров

Тростниковый сахар — 50 граммов

Уксус — 8 миллилитров

Кабачок — 1 штука

Приготовление

1. Приготовить маринованные кабачки: кабачки помыть и нарезать тонкими слайсами, воду с сахаром и уксусом довести до кипения. Залить слайсы кабачков горячим рассолом, остудить, убрать в нем на ночь в холодильник. Затем откинуть на дуршлаг и переложить в контейнер для хранения.

2. Приготовить соус веган-бешамель на кокосовом молоке: в сковороду налить растительное масло, в него просеять льняную муку и размешать лопаткой или венчиком, избавившись от всех комочков. Обжаривать муку с маслом пару минут до золотистого оттенка, постоянно помешивая. Затем влить тонкой струйкой кокосовое молоко, одновременно продолжая активно перемешивать соус во избежание образования комочков. В конце добавить соль, цикорий и мускатный орех, тщательно помешивая соус. Довести соус до однородного состояния и снять с плиты.

3. Морковь, корень сельдерея, пастернак и топинамбур тщательно промыть под водой, очистить и нарезать тонкими слайсами с помощью терки-слайсера или приспособления для чистки картофеля.

4. Выложить слои овощей в емкость для запекания, перемежая соусом.

5. Запекать при температуре 160 градусов в течение 40–50 минут.

6. Готовое блюдо сбрызгивается оливковым маслом, настоянным на тархуне, и украшается цветами бегонии и слайсами маринованного кабачка.

Запеченная луковица

По рецепту Антона Абрезова, шеф-повара и совладельца петербургского ресторана Commons и бренд-шефа московского бара «Стрелка»

Ингредиенты

Запеченная луковица

Лук — 250 граммов

Растительное мясо (в оригинале — Beyond Meat) — 60 граммов

Петрушка — 3 грамма

Хмели-сунели — 2 грамма

Зира — 1 грамм

Соль — 3 грамма

Мед (или сироп агавы) — 5 граммов

Мисо-паста — 5 граммов

Овощной демиглас

Лук — 1 килограмм

Морковь — 1 килограмм

Сельдерей корень — 1 килограмм

Шампиньоны — 100 граммов

Чеснок — 50 граммов

Петрушка — 20 граммов

Пастернак — 0,5 килограмма

Томатная паста — 30 граммов

Грибы сухие — 5 граммов

Вино красное — 200 миллилитров

Пюре из сельдерея

Сельдерей — 100 граммов

Картофель — 10 граммов

Лук — 7 граммов

Чеснок — 1 грамм

Овощной бульон — 50 миллилитров

Приготовление

1.Приготовить овощной демиглас: овощи нарезать, смешать все ингредиенты и томить на медленном огне 12 часов. Размельчить. Уварить до густой текстуры. Добавить по вкусу соль и сахар.

2.В фарш Beyond Meat (или другой альтернативный) добавить рубленую петрушку, соль и перец.

3. Взять красивую луковицу, срезать верхнюю и нижнюю части примерно по одному сантиметру. Лук выпекать, обильно присыпав солью, при 190 градусах около 20–30 минут — в зависимости от величины луковицы. После этого осторожно вынуть внутренние слои лука, оставив только верхний.

4.Наполнить луковицу фаршем. Обмазать мисо и медом, запекать снова в течение пяти минут.

5. Для пюре обжарить кусочки сельдерея, лук и чеснок, добавить картофель и бульон. Проварить до готовности и измельчить в пюре. Довести до вкуса.

6. Подавать луковицу с овощным демигласом и пюре.

Горячий шоколад с чили

По рецепту вег-журналиста, соосновательницы телеграм-канала Utroo Ани Коварской

Ингредиенты (на одну порцию)

Фисташковое или миндальное молоко — 150 миллилитров

Темный шоколад — 50 граммов

Чили — половина стручка

Приготовление

1. В маленькой кастрюле нагреть на медленном огне молоко вместе с нарезанным чили, постепенно добавляя ломтики шоколада и аккуратно помешивая.

2. Если шоколад начнет закипать, снять кастрюлю с огня — до кипения его доводить не нужно.

3. При желании удалить кусочки чили с помощью маленького сита и немедленно подавать.

Фотографии: обложка - Nelea Reazanteva - https://stock.adobe.com/ru/, 1 - Zelenoe Bistro, 2 - HLPhoto - https://stock.adobe.com/ru/, 3 - Holy Carrot, 4 - LES Restaurant, 5 - Commons, 6 - Brent Hofacker  - https://stock.adobe.com/ru/

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