Травоядный тигр: 6 веганских новогодних рецептов Паштет из квашеной капусты, рататуй, гратен, луковица с альтернативным мясом и «sexy тофу»
Кажется, The Village еще никогда не писал так много о веганстве, как в 2021 году. Мы рассказывали, как без вреда для здоровья перейти на растительную диету, как производят альтернативное мясо, как растительное меню в своих столовых внедряет крупный петербургский вуз, что такое веганская мода и как в России создают веганскую косметику и бытовую химию.
Под Новый год мы решили расспросить хороших шеф-поваров, которым не чужды идеи веганства, о том, что приготовить к празднику.
Крем из квашеной капусты с йогуртом из подсолнечника и моченой брусникой
по рецепту Никиты Голубева, шеф-повара петербургского вегетарианского ресторана Zelenoe Bistro
Ингредиенты
Паштет из квашеной капусты
Квашеная капуста — 200 граммов
Вода — 400 миллилитров
Нерафинированное подсолнечное масло — 50 миллилитров
Подсолнечный йогурт
Семена подсолнечника — 100 граммов
Вода
Сок квашеной капусты — 10 миллилитров
Моченая брусника
Брусника замороженная — 300 граммов
Кориандр — 10 граммов
Корица — 5 граммов
Мускатный орех — 2 грамма
Сахар — 50 граммов
Капустный хворост
Белокочанная капуста — 50 граммов
Кукурузный крахмал — 10 граммов
Приготовление
1.Приготовить йогурт: семена подсолнечника замочить в холодной воле на четыре часа, слить воду. Далее размельчить с водой (на одну часть семян взять две части воды), добавить немного сока квашеной капусты и оставить при комнатной температуре на 12 часов в закрытом контейнере.
2.Приготовить маринад для брусники: вскипятить литр воды со специями и сахаром. Охладить маринад. Бруснику залить холодным маринадом и оставить мариноваться на три часа при комнатной температуре.
3. Приготовить паштет: квашеную капусту уварить в воде до мягкости (примерно 15 минут), охладить, переложить в блендер, добавить масло и взбить до однородной консистенции.
4.Приготовить хворост: крупно нарезанную капусту обвалять в кукурузном крахмале и обжарить во фритюре до золотистой корочки.
5.На тарелку выложить паштет, добавить йогурт и украсить готовое блюдо ягодами брусники и капустным хворостом.
Рататуй
по рецепту Виктории Мосиной, вег-шефа петербургского ресторана Animals
Ингредиенты
Кабачки — 50 граммов
Баклажаны — 70 граммов
Томаты — 200 граммов
Перец красный сладкий — 100 граммов
Красный лук — 80 граммов
Петрушка — 20 граммов
Чеснок — 10 граммов
Масло оливковое — 30 миллилитров
Соль — 5 граммов
Перец черный — 1 граммов
Базилик — 5 граммов
Для соуса
Томаты в собственном соку — 50 граммов
Томаты свежие — 50 граммов
Перец красный сладкий — 40 граммов
Морковь — 40 граммов
Лук репчатый — 30 граммов
Стебель сельдерея — 20 граммов
Чеснок — 5 граммов
Кориандр — 1 грамм
Масло оливковое — 30 граммов
Соль — 2 грамма
Черный перец — 1 грамм
Вода — 500 миллилитров
Приготовление
1. Приготовить соус. В нагретом сотейнике обжарить на оливковом масле свежие томаты, перец, лук, морковь, сельдерей и чеснок. Добавьте томаты в собственном соку, соль, специи и стебельки базилика, проварите несколько минут и залейте водой. Варить на медленном огне до готовности овощей, затем измельчить все в блендере и протереть через сито.
2. Кабачки, баклажаны, сладкий перец, лук и томаты нарезать кольцами толщиной в пять миллиметров и заправить оливковым маслом, солью, перцем, рубленой петрушкой и чесноком. На дно формы для запекания налить соус и выложить овощи слоями, прокладывая листиками базилика. Выпекать в разогретой духовке на 180 градусах 30 минут.
«Sexy тофу»
По рецепту Елены Савчук, шеф-повара лондонского веганского ресторана Holy Carrot
Ингредиенты
Мягкий тофу (плотный) — 300 граммов
Чеснок — 1 зубчик
Шрирача — 2 столовые ложки
Соевый соус — 1 столовая ложка
Мед (или сироп агавы) — 1 столовая ложка
Рисовый уксус — 1 столовая ложка
Кукурузный крахмал — 2 столовые ложки
Растительное масло — 3 столовые ложки
Кунжутное масло — 1 столовая ложка
Кунжут и зеленый лук — для украшения
Приготовление
1.Тофу нарезать крупными кубиками и немного обсушить бумажными полотенцами. Обвалять кубики в кукурузном крахмале, чтобы тофу был покрыт хорошо со всех сторон.
2.В отдельной миске смешать чеснок, шрирачу, соевый соус, мед и рисовый уксус.
3. На большой разогретой сковороде обжарить кубики тофу небольшими порциями с каждой стороны в течение двух-трех минут до золотисто-коричневого цвета. Добавить соус и аккуратно перемешать. Готовить три минуты.
4.Выключить огонь и добавить кунжутное масло и семена кунжута. Подавать, украсив мелко нарезанным зеленым луком.
Гратен из корнеплодов с маринованным кабачком
по рецепту Андрея Колодяжного, шеф-повара московского ресторана «Л.Е.С.»
Ингредиенты
Морковь — 100 граммов
Корень сельдерея — 50 граммов
Пастернак — 50 граммов
Топинамбур — 30 граммов
Веган-бешамель на кокосовом молоке — 200 граммов
Оливковое масло, настоянное на тархуне — 15 миллилитров
Кабачки маринованные — 40 граммов
Цветы бегонии — 2 грамма
Веган-бешамель на кокосовом молоке
Кокосовое молоко — 300 миллилитров
Льняная мука — 3 столовые ложки
Мускатный орех — 1 грамм
Цикорий — 1 грамм
Растительное масло — 30 миллилитров
Соль — по вкусу
250–300 миллилитров растительного молока (у меня свежее кокосовое молоко)
Маринованные кабачки
Вода — 500 миллитров
Тростниковый сахар — 50 граммов
Уксус — 8 миллилитров
Кабачок — 1 штука
Приготовление
1. Приготовить маринованные кабачки: кабачки помыть и нарезать тонкими слайсами, воду с сахаром и уксусом довести до кипения. Залить слайсы кабачков горячим рассолом, остудить, убрать в нем на ночь в холодильник. Затем откинуть на дуршлаг и переложить в контейнер для хранения.
2. Приготовить соус веган-бешамель на кокосовом молоке: в сковороду налить растительное масло, в него просеять льняную муку и размешать лопаткой или венчиком, избавившись от всех комочков. Обжаривать муку с маслом пару минут до золотистого оттенка, постоянно помешивая. Затем влить тонкой струйкой кокосовое молоко, одновременно продолжая активно перемешивать соус во избежание образования комочков. В конце добавить соль, цикорий и мускатный орех, тщательно помешивая соус. Довести соус до однородного состояния и снять с плиты.
3. Морковь, корень сельдерея, пастернак и топинамбур тщательно промыть под водой, очистить и нарезать тонкими слайсами с помощью терки-слайсера или приспособления для чистки картофеля.
4. Выложить слои овощей в емкость для запекания, перемежая соусом.
5. Запекать при температуре 160 градусов в течение 40–50 минут.
6. Готовое блюдо сбрызгивается оливковым маслом, настоянным на тархуне, и украшается цветами бегонии и слайсами маринованного кабачка.
Ингредиенты
Запеченная луковица
Лук — 250 граммов
Растительное мясо (в оригинале — Beyond Meat) — 60 граммов
Петрушка — 3 грамма
Хмели-сунели — 2 грамма
Зира — 1 грамм
Соль — 3 грамма
Мед (или сироп агавы) — 5 граммов
Мисо-паста — 5 граммов
Овощной демиглас
Лук — 1 килограмм
Морковь — 1 килограмм
Сельдерей корень — 1 килограмм
Шампиньоны — 100 граммов
Чеснок — 50 граммов
Петрушка — 20 граммов
Пастернак — 0,5 килограмма
Томатная паста — 30 граммов
Грибы сухие — 5 граммов
Вино красное — 200 миллилитров
Пюре из сельдерея
Сельдерей — 100 граммов
Картофель — 10 граммов
Лук — 7 граммов
Чеснок — 1 грамм
Овощной бульон — 50 миллилитров
Приготовление
1.Приготовить овощной демиглас: овощи нарезать, смешать все ингредиенты и томить на медленном огне 12 часов. Размельчить. Уварить до густой текстуры. Добавить по вкусу соль и сахар.
2.В фарш Beyond Meat (или другой альтернативный) добавить рубленую петрушку, соль и перец.
3. Взять красивую луковицу, срезать верхнюю и нижнюю части примерно по одному сантиметру. Лук выпекать, обильно присыпав солью, при 190 градусах около 20–30 минут — в зависимости от величины луковицы. После этого осторожно вынуть внутренние слои лука, оставив только верхний.
4.Наполнить луковицу фаршем. Обмазать мисо и медом, запекать снова в течение пяти минут.
5. Для пюре обжарить кусочки сельдерея, лук и чеснок, добавить картофель и бульон. Проварить до готовности и измельчить в пюре. Довести до вкуса.
6. Подавать луковицу с овощным демигласом и пюре.
Горячий шоколад с чили
По рецепту вег-журналиста, соосновательницы телеграм-канала Utroo Ани Коварской
Ингредиенты (на одну порцию)
Фисташковое или миндальное молоко — 150 миллилитров
Темный шоколад — 50 граммов
Чили — половина стручка
Приготовление
1. В маленькой кастрюле нагреть на медленном огне молоко вместе с нарезанным чили, постепенно добавляя ломтики шоколада и аккуратно помешивая.
2. Если шоколад начнет закипать, снять кастрюлю с огня — до кипения его доводить не нужно.
3. При желании удалить кусочки чили с помощью маленького сита и немедленно подавать.
Фотографии: обложка - Nelea Reazanteva - https://stock.adobe.com/ru/, 1 - Zelenoe Bistro, 2 - HLPhoto - https://stock.adobe.com/ru/, 3 - Holy Carrot, 4 - LES Restaurant, 5 - Commons, 6 - Brent Hofacker - https://stock.adobe.com/ru/