В бургерах из «Макдоналдса» и KFC нашли следы антибиотиков Но для здоровья они не опасны
Роскачество проверило бургеры 11 популярных ресторанов быстрого питания на содержание антибиотиков в мясе.
Следы антибиотиков нашли в пяти бургерах:
- «Биг Мак» («Макдоналдс»)
- «Оригинальный» (Ketch Up)
- «Классический» (BB & Burgers)
- «Шефбургер» (KFC)
- «Классический King» («Мясоroob»)
Вместе с тем бургеры
Самая большая котлета — у «Шефбургера» из KFC (более половины от общего объема). Этот же бургер оказался наименее калорийным — 425 килокалорий. Самая маленькая котлета обнаружилась у «Биг Мака» (менее трети объема). А наиболее калорийным бургером стал Black Star Burger — 748 килокалорий.
«Если употреблять фастфуд не чаще раза в неделю, риски для здоровья будут минимальными. Систематическое питание, несомненно, приведет к сложным процессам в организме: возможно, не сразу, но постепенно будет набираться вес. В любом случае это риск развития атеросклероза, который проявляется увеличением уровня плохого холестерина. Чтобы минимизировать риски, можно съедать не весь хлеб и заказывать две порции салата», — отметила ведущий научный сотрудник института питания РАМН Ольга Григорьян.
Среди проверенных Роскачеством бургеров — продукция сетей Burger King, «Farш», «Мираторг», Burger Club и Jerry Wings. Закупки проходили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.
Источник: Роскачество
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