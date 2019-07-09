Вместе с тем бургеры практически всех проверенных сетей превышают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по количеству соли. Больше всего соли — в «Классике» от Black Star Burger, в которой содержится более половины суточной нормы. Ни в одной из булочек эксперты не нашли комплексных улучшителей, запрещенных в странах Евросоюза.



Самая большая котлета — у «Шефбургера» из KFC (более половины от общего объема). Этот же бургер оказался наименее калорийным — 425 килокалорий. Самая маленькая котлета обнаружилась у «Биг Мака» (менее трети объема). А наиболее калорийным бургером стал Black Star Burger — 748 килокалорий.

«Если употреблять фастфуд не чаще раза в неделю, риски для здоровья будут минимальными. Систематическое питание, несомненно, приведет к сложным процессам в организме: возможно, не сразу, но постепенно будет набираться вес. В любом случае это риск развития атеросклероза, который проявляется увеличением уровня плохого холестерина. Чтобы минимизировать риски, можно съедать не весь хлеб и заказывать две порции салата», — отметила ведущий научный сотрудник института питания РАМН Ольга Григорьян.

Среди проверенных Роскачеством бургеров — продукция сетей Burger King, «Farш», «Мираторг», Burger Club и Jerry Wings. Закупки проходили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.



Источник: Роскачество

