В Виленском переулке откроется ресторан Bourgeois Bohemians Над проектом работают ресторатор Инна Преображенская и шеф-повар Артем Гребенщиков
В Виленском переулке откроется ресторан Bourgeois Bohemians. Название отсылает к термину «бобо» — социологическому понятию, введенному американским писателем и журналистом Дэвидом Бруксом для обозначения нового креативного класса. Переводится как «богемные буржуа». Над проектом работает сильная команда: ресторатор Инна Преображенская («Тайка», Paninaro, «Дом быта»), шеф-повар Артем Гребенщиков (Erarta Café) и шеф-сомелье Савва Ефимов.
Bourgeois Bohemians
Адрес: Виленский пер., 15
Телефон: +7 (911) 149–17–70
Средний чек: 1 500 рублей
Идея: Как сообщают владельцы, ресторан будет работать в концепции comfort dining, предполагающей сочетание классической французской базы с местными продуктами и авторским исполнением блюд. Помимо обычного меню, посетителям предложат обеды по будням, а также дегустационный сет из девяти курсов по вечерам. В барной карте представлены только терруарные вина от небольших хозяйств.
Интерьер: У ресторана будет светлый интерьер с яркими акцентами. В оформлении зала использовали балтийский гранит, а часть отделки была изготовлена петербургскими художниками-реставраторами, участвовавшими в воссоздании керамики Екатерининского дворца, Соборной мечети и ворот Михайловского сада.
Открытие ресторана запланировано на середину мая.