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Новости27 апреля 2018

В Виленском переулке откроется ресторан Bourgeois Bohemians Над проектом работают ресторатор Инна Преображенская и шеф-повар Артем Гребенщиков

В Виленском переулке откроется ресторан Bourgeois Bohemians. Название отсылает к термину «бобо» — социологическому понятию, введенному американским писателем и журналистом Дэвидом Бруксом для обозначения нового креативного класса. Переводится как «богемные буржуа». Над проектом работает сильная команда: ресторатор Инна Преображенская («Тайка»,  Paninaro, «Дом быта»), шеф-повар Артем Гребенщиков (Erarta Café) и шеф-сомелье Савва Ефимов.

Bourgeois Bohemians

Адрес: Виленский пер., 15

Телефон: +7 (911) 149–17–70

Средний чек: 1 500 рублей

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Идея: Как сообщают владельцы,  ресторан будет работать в концепции comfort dining, предполагающей сочетание классической французской базы с местными продуктами и авторским исполнением блюд. Помимо обычного меню, посетителям предложат обеды по будням, а также дегустационный сет из девяти курсов по вечерам. В барной карте представлены только терруарные вина от небольших хозяйств.

Интерьер: У ресторана будет светлый интерьер с яркими акцентами. В оформлении зала использовали балтийский гранит, а часть отделки была изготовлена петербургскими художниками-реставраторами, участвовавшими в воссоздании керамики Екатерининского дворца, Соборной мечети и ворот Михайловского сада.

Открытие ресторана запланировано на середину мая.

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