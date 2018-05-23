Ложная скромность: Bourgeois Bohemians в Виленском переулке

Сюжет для любителей интриги: новый ресторан расположен в одном здании со знаменитым Tartarbar Дмитрия Блинова. Подобное соседство, а особенно на почти безжизненной улице, неизбежно провоцирует разговоры (вспомним аналогичный случай: появление гастробара Birch на Кирочной улице, почти напротив Duo). И хотя формальные поводы для сравнения двух мест есть и теперь — и Блинов, и Гребенщиков принадлежат к одному поколению шефов-модернистов, — тональность их кухни настолько отличается, что ни о какой прямой конкуренции речи точно не идет. Блинов покоряет яркой и одновременно подчеркнуто простой едой на каждый день, Гребенщиков работает тоньше. Erarta Café он прославил в первую очередь своими сетам, которые создавал почти к каждой крупной выставке, не ограничивая фантазию: в ход шли и продвинутые кулинарные техники, и сложная подача, и разнообразные эффекты из арсенала художников-бутафоров.

Именно на сетах повар сделал основной упор и в BoBo. Их здесь сразу два: дневной, состоящий из четырех курсов (850 рублей), и вечерний — из девяти (2 000 рублей). Меню a la carte тоже есть, но и оно устроено необычно. Блюда в нем идут в порядке нарастания насыщенности вкуса — и именно в такой последовательности их советует есть шеф. Шевр с личи, кедровыми орехами и грушевым сорбетом (430 рублей), который в любом другом месте мог бы вполне сойти за десерт, здесь оказывается в числе стартеров, а, например, пряный томатный суп с бычьим хвостом и ростками кинзы (360 рублей) обнаруживается в самом конце списка горячих блюд. Следуя установленной логике, при желании можно собрать свой собственный сет по всем канонам жанра, но тогда вы лишите себя каких-то специальных блюд вроде amuse bouche — превращенного в подобие мороженого томатного супа с ананасовым пюре, кинзой и мадагаскарским перцем.

В Bourgeois Bohemians, разумеется, продумали барную карту (за нее отвечал шеф-сомелье Савва Ефимов). В подборке представлены только небанальные терруарные вина от небольших хозяйств (300–650 рублей за бокал). К вечернему сету, кстати, предлагают винное сопровождение из четырех курсов, которое обойдется дополнительно в 1 000 рублей.

Отдельно следует сказать о десертах. Гребенщиков по ним большой мастер, и это точно та часть меню, где все его визионерские задатки особенно уместны: обязательно берите десерт «Ботаника» — состоящий из взбитого базиликового ганаша, яблочного пюре, бисквита, сорбета из груши, который на ваших глазах украсит лужица соуса из сока щавеля, мяты и алоэ (290 рублей), или кофейный мусс с мягкой карамелью и ганашем из молочного шоколада с маракуйей — его подают в комплекте с миниатюрной точилкой и двумя карандашами из белого и темного шоколада (350 рублей). Кстати, в будущем в ресторане планируют продавать наборы авторских конфет от Гребенщикова. Если все получится, проблема поиска ни к чему не обязывающих подарков для коллег и знакомых решится навсегда.