За чем идти на фестиваль Gourmet Days 9 звездных поваров, актуальная кухня со всего света и открытая дискуссия о ресторанной культуре России
Во вторник, 5 июня, в Петербурге стартует второй гастрономический фестиваль Gourmet Days. Миссия мероприятия, год назад запущенного при участии шести крупных ресторанных холдингов, — представить миру современную кухню Петербурга, а также дать возможность местным поварам обменяться опытом с заслуженными коллегами из других стран.
Несмотря на то что фестиваль в первую очередь рассчитан на профессионалов индустрии, поклонникам высокой гастрономии он интересен не меньше. В течение пяти дней у петербуржцев есть возможность познакомиться с кулинарией девяти заметных иностранных шеф-поваров. Среди них: Джеймс Лоу (Lyleʼs, Лондон), Пабло Салас (Amaranta, Толука-де-Лердо), Айо Адейеми (Tippling Club, Сингапур), Гарима Арора (Gaa, Бангкок), Антони Дженовезе (Il Pagliaccio, Рим), Максут Ашкар (Neolokal, Стамбул), Уилл Хоровиц (Ducks Eatery, Нью-Йорк), Нино Редруэльо (Fismuler, Мадрид), Алехандро Пейроу (Açougue Central, Сан-Паулу). The Village кратко рассказывает, что нужно знать о каждом из них.
Джеймс Лоу
(Lyleʼs, Лондон)
Звезда британской модернистской кухни Джеймс Лоу начал свою профессиональную карьеру в 23 года в должности официанта, а уже в 30 лет открыл в Лондоне собственный ресторан Lyleʼs. Всего через полтора года заведение получило звезду гида Michelin и вошло в сотню лучших ресторанов мира по версии международного рейтинга The Worldʼs Best Restaurants (сейчас Lyleʼs занимает в нем 54-е место). Секретов успехов у Лоу несколько: обезоруживающая простота во всем, начиная с интерьера и заканчивая оформлением блюд, сотрудничество с британскими фермерами и виноделами и, главное, уважение к естественному вкусу продуктов, который он старается всеми силами сохранить, не злоупотребляя новомодными техниками.
Когда: 7 июня, 19:30
Где: The Repa (Театральная пл., 18/10)
Стоимость ужина: 4 900 рублей
Пабло Салас
(Amaranta, Толука-де-Лердо)
В активе мексиканца Пабло Саласа нет громких ресторанных проектов. Он вообще типичный самородок: учился готовить самостоятельно, первым проектом была скромная кондитерская в Толуке, ставшая, впрочем, такой популярной, что Салас решился на более амбициозный проект — собственный ресторан Amaranta, специализирующийся на локальных продуктах и блюдах штата Мехико. И снова оказался на высоте: сейчас Amaranta занимает 15-е место в рейтинге The Latin America’s 50 Best Restaurants.
Когда: 6 июня, 18:00
Где: «Ателье Tapas & Bar» (Лахтинская ул., 8)
Стоимость ужина: 3 900 рублей
Айо Адейеми
(Tippling Club, Сингапур)
За свою карьеру британец Эйо Адейеми успел поработать во множестве ресторанов по всему миру, но самый важный опыт, по собственному признанию, получил на родине — в знаменитом гастропабе The Hinds Head, где работал под руководством великого кулинарного алхимика Хестона Блюменталя. Сейчас Адейеми живет в Сингапуре и возглавляет ресторан Tippling Club, занимающий 31-е место в авторитетном рейтинге Asia’s 50 Best Restaurants. На гастроли в Tartarbar к Дмитрию Блинову Адейеми едет не один, а совместно с бартендером — и это неслучайно: в Tippling Club коктейлям отведено особое место.
Когда: 6 июня, 18:00
Где: Tartarbar (Виленский пер., 15)
Стоимость ужина: 4 900 рублей
Гарима Арора
(Gaa, Бангкок)
Всего за 10 лет Гарима Арора прошла путь от интересующейся кулинарией журналистки до звезды новой индийской кухни. В 2008 году, прервав успешную карьеру, она отправилась учиться в знаменитую парижскую кулинарную школу Le Cordon Blue, после окончания которой стажировалась у Гордона Рамзи, работала в ресторане Noma у Рене Редзепи, а спустя несколько лет возглавила ресторан Gaggan в Бангкоке (первое место в рейтинге The Asia’s 50 Best Restaurants), принадлежащий Гаггану Аннанду — одному из самых известных индийских шеф-поваров. В прошлом году Арора открыла собственный ресторан Gaa, в котором популяризирует забытые индийские рецепты и работает с редкими растениями и специями.
Когда: 7 июня, 18:00
Где: Mr. Bo (Манежный пер., 2)
Стоимость ужина: 3 900 рублей
Антони Дженовезе
(Il Pagliaccio, Рим)
Энтони Дженовезе — идеолог целого направления современной кухни mediterrasian, суть которого заключается в сочетании средиземноморских и азиатских традиций. Дженовезе родился в итальянской семье во Франции, в молодости много путешествовал по Азии, а 10 лет назад открыл собственный ресторан IL Pagliaccio в центре Рима, где и принялся экспериментировать: в меню можно найти карпаччо из баранины с бузиной и малиной, устрицы на гриле с яблоком и ромашкой, а еще пасту с телячьей голяшкой в шанхайском соусе.
Когда: 8 июня, 19:30
Где: «Мансарда» (Почтамтская ул., 3–5)
Стоимость ужина: 4 900 рублей
Максут Ашкар
(Neolokal, Стамбул)
Шеф-повар и совладелец стамбульского ресторана Neolokal Максут Аскар не признает понятия «турецкая кухня», резонно замечая, что в ней переплетено слишком много региональных вариаций. Потому для описания собственной кулинарии он использует понятие «анатолийская кухня», другими словами — кухня Малой Азии. Для создания своих блюд Аскар ищет необычные ингредиенты на рынке Стамбула, изучает специи и продукты из разных уголков Турции и сотрудничает с фермерами, мало-помалу восстанавливая забытые рецепты, а порой придавая им новые формы.
Когда: 8 июня, 19:00
Где: Hamlet + Jacks (Виленский пер., 2)
Стоимость ужина: 4 900 рублей
Уилл Хоровиц
(Ducks Eatery, Нью-Йорк)
Как и положено типичному жителю Нью-Йорка, Уилл Хоровиц — космополит и демократ, во всяком, случае в том, что касается еды. В трех своих ресторанах — Ducks Eatery, Harry & Ida’s Meat and Supply co. и Luncheonette — он совмещает классические рецепты еврейской, азиатской, южноамериканской кухни с традициями американских индейцев, экспериментирует с ферментацией и копчением, использует необычные продукты вроде чаги, рогозы и трутовика, но при этом следит за тем, чтобы оставаться понятным. Его брискет несколько раз получал награды на крупных кулинарных конкурсах — и именно на традиционном американском барбекю Хоровиц сделает акцент в рамках совместного сета с шеф-поваром Smoke BBQ Алексеем Каневским.
Когда: 7 июня, 19:30
Где: Smoke BBQ (ул. Рубинштейна, 11)
Стоимость ужина: 3 900 рублей
Нино Редруэльо
(Fismuler, Мадрид)
Нино Редруэлло ― потомственный шеф-повар, его семья почти 100 лет владеет одним из старейших ресторанов Мадрида — La Ancha. Впрочем, Нино консерватизм семейного дела не слишком вдохновлял: он отправился учиться в Каталонию, в престижную школу El Bulli, возглавляемую шеф-поваром Ферраном Адриа, вернувшись в Мадрид, открыл собственный ресторан Las Tortillas de Gabino, а позднее — тапас-бар La Gabinoteca и несколько других проектов. На фестивале шеф-повар представит меню своего нового проекта Fismuler, в котором он переосмысливает испанскую кухню в стилистике нордика.
Когда: 6 июня, 19:30
Где: Terrassa (Казанская ул., 3)
Стоимость ужина: 4 900 рублей
Алехандро Пейроу
(Açougue Central, Сан-Паулу)
У аргентинского шефа Алехандру Пейроу — любопытная биография: кондитер по образованию, он прошел путь от рядового повара до шефа одного из лучших ресторанов мира — D.O.M., принадлежащего прославленному Алексу Аттала и занимающего 16-е место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. Новым этапом головокружительной карьеры стал собственный проект Пейроу — мясной ресторан Açougue Central, отмеченный двумя звездами гида Michelin, где работа с профильным продуктом — мясом — возведена в культ. Здесь придерживаются принципа «от носа до хвоста», контролируют процесс разведения скота, доверяя лишь проверенным фермерам, а в меню, наряду с разнообразными стейками, неизменно включают классические блюда бразильской и аргентинской кухни.
Когда: 8 июня, 19:30
Где: Beef Zavod (Аптекарский пр-т., 2)
Стоимость ужина: 4 900 рублей
Параллельная программа фестиваля
Приветственный ужин петербургских шеф-поваров
В день открытия фестиваля в ресторане Goose Goose состоится приветственный «Шефский ужин», в рамках которого петербургские шеф-повара приготовят авторское сет-меню для своих иностранных коллег и гостей фестиваля. В мероприятии примут участие: Илья Бурнасов, Дмитрий Блинов, Игорь Зорин, Евгений Викентьев, Дмитрий Богачев, Алексей Каневский и Роман Палкин.
Когда: 5 июня, 19:30
Где: Goose Goose (Б. Конюшенная ул., 27)
Стоимость ужина: 3 900 рублей
Открытая дискуссия
В четверг, 7 июня, в бизнес-школе Swissam пройдет образовательная часть фестиваля с лекциями известных представителей индустрии. Здесь, например, выступят журналист, гастрономический и винный критик Юлия Тарнавская, которая расскажет о русской кухне, редактор журнала Simple Wine News Анна Кукулина (ее лекция посвящена главным трендам мировой кулинарии), сооснователь Omnivore Moscow Наталья Паласьос посвятит выступление социальной ответственности рестораторов, а соучредители фестиваля Вадим Лапин (Ginza Project), Артем Цхакая (Real Authentic Wine), Михаил Соколов (Italy Group), Евгений Хитьков (Hamlet + Jacks), Дмитрий Блинов (Tartarbar) и Алексей Буров («Dreamteam Бурова и Коккова») поразмышляют о месте Петербурга на гастрономической карте России.
Когда: 7 июня, 11:00
Где: Swissam (пр-т. Динамо, 2Б)
Стоимость: бесплатно
Фотографии: GOURMETDAYS