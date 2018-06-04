Во вторник, 5 июня, в Петербурге стартует второй гастрономический фестиваль Gourmet Days. Миссия мероприятия, год назад запущенного при участии шести крупных ресторанных холдингов, — представить миру современную кухню Петербурга, а также дать возможность местным поварам обменяться опытом с заслуженными коллегами из других стран.

Несмотря на то что фестиваль в первую очередь рассчитан на профессионалов индустрии, поклонникам высокой гастрономии он интересен не меньше. В течение пяти дней у петербуржцев есть возможность познакомиться с кулинарией девяти заметных иностранных шеф-поваров. Среди них: Джеймс Лоу (Lyleʼs, Лондон), Пабло Салас (Amaranta, Толука-де-Лердо), Айо Адейеми (Tippling Club, Сингапур), Гарима Арора (Gaa, Бангкок), Антони Дженовезе (Il Pagliaccio, Рим), Максут Ашкар (Neolokal, Стамбул), Уилл Хоровиц (Ducks Eatery, Нью-Йорк), Нино Редруэльо (Fismuler, Мадрид), Алехандро Пейроу (Açougue Central, Сан-Паулу). The Village кратко рассказывает, что нужно знать о каждом из них.