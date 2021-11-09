Алексей

студент, 21 год

Ворует шоколад и мясо, чтобы порадовать знакомых

С утра до вечера я нахожусь на учебе, и на работу просто нет времени. Его даже на учебу не всегда хватает. В финансовом плане помогают родители. Особо не хожу по кафе, не езжу на такси, но хватает на еду и комнату, которую я снимаю. Воровать я стал, потому что хотелось чего-то большего.

Я бросал курить и хотел чем-то заменить привычку. Стоял в очереди во «Вкусвилле» со своей девушкой и решил попробовать украсть медовую шоколадку за 100 рублей. Взял, отошел от кассы, положил в карман и вернулся. Девушка потом обрадовалась, даже назвала меня героем. Обычно я крал шоколад или мясо. Шоколад раздавал своим однокурсникам, но пара плиток до сих пор лежит в холодильнике. Еще воровал энергетики — хотел порадовать однокурсников, а вкусным мясом радовал себя. Правда, возникала проблема с готовкой, поэтому крал еще оливковое масло.

Чаще всего я заранее знал, что хочу украсть. Например, ягоды, потому что хочу вкусного. Но порой кражи случались спонтанно — видел, что нет охраны, и выносил что-то маленькое. Мне нравится радовать знакомых — получал от них похвалу, меня даже называли гением и шутили, что я могу вынести продукты из магазина, как одеяло из пододеяльника.

Мне нравится радовать знакомых — получал от них похвалу, меня даже называли гением и шутили, что я могу вынести продукты из магазина, как одеяло из пододеяльника

Также желание своровать возникает из-за адреналина. В какой-то момент я перестал нервничать, так как крал уже много раз, и сохранял самообладание, но, с другой стороны, чем больше я это делал, тем больше процесс доставлял мне дискомфорт. Мне казалось, что, если украду, мне станет легче и лучше, но становилось только хуже и хуже. Я понимал, что поступаю плохо. И было очень стрессово от мысли, что меня могут поймать. Но остановиться трудно.

Сложно сказать, на сколько я суммарно украл. Много шоколада (как дорогого, так и обычного), много мраморной говядины. Наверное, за два месяца я украл на сумму 70 тысяч рублей, может быть, даже больше. Иногда воровство было способом борьбы со скукой или стрессом. Однажды я лежал на кровати — было скучно и плохо. Стало интересно, сколько я смогу вынести шоколада. Я гулял по городу, заходил в магазины, изучал, смотрят на меня или нет. Понять, подозревают тебя, когда ты заходишь, или нет, — важная часть кражи. В тот вечер я обошел пять магазинов и украл шоколада на 5 500 рублей.

У меня есть определенные правила: я не ворую у частных лиц или из маленьких магазинов. При этом я считал себя вором и клептоманом, хоть и пытался оправдываться. Переживал, что сумма украденного вычитается из зарплаты работников. Но знал, что, когда товары закупают, компании учитывают, что часть пропадет или их украдут. Поэтому стыд я особо не чувствовал — только когда ловят, и то не всегда.

Я решительно пытаюсь бросить. Вечно везти не может

Попадался я около пяти раз. Первый раз внаглую взял пачку конфет, когда выходил из магазина. Кто-то увидел и закричал: «Молодой человек, остановитесь!» Я просто убежал. У меня тревожное расстройство, поэтому я постоянно думал, что меня найдут и поймают.

Однажды злой охранник меня остановил и сказал: «Ну-ка быстро вытаскивай все из карманов». Я сказал, что положу товары на место. Когда я все выложил, он проверил карманы и сказал, что в следующий раз вызовет полицию. К этой фразе я привык. Если бы охранники не были такими снисходительными, все было бы по-другому. Мне было страшно, что выпишут большой штраф или дадут уголовку. И я решил перестать красть.

Я решительно пытаюсь бросить. Я понимаю, что вечно везти не может. Порой я заходил в магазин и повторял в голове фразу «ничего не красть, ничего не красть, ничего не красть». В итоге все равно что-нибудь крал. После этих случаев я понял, что у меня серьезная проблема и я не контролирую себя.

Сейчас я захожу в магазин, стараясь держать руки в карманах и думать о том, что я не буду красть. Но все равно, когда иду по магазинам и смотрю на какой-то продукт, я мысленно кладу его глазами в карман — привычка.