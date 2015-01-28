Первое, что я услышала, когда пару недель назад обратилась за комментарием к пресс-секретарю Санкт-Петербургской митрополии иерею Алексию Волчкову: «The Village! Мне так нравится ваше издание». 33-летний священнослужитель рушит многие стереотипы: он активен в соцсетях, не считает зазорными селфи и пользуется велосипедом для рабочих поездок. Мы поговорили с отцом Алексием о том, почему женщин в храмах больше, чем мужчин, имеет ли право на ненависть верующий человек, а также о том, как победить страх смерти.

— Как вы пришли к Богу?

— Важное решение жить в соответствии с Божьими заповедями посетило меня в десятом классе. Я учился в одной хорошей петербургской гимназии, где работали очень посвящённые своему делу, образованные и интересные учителя. Учитель литературы была верующим человеком. Наверное, под влиянием её лекций я и стал православным христианином. Она рассматривала произведения русской классической литературы с богословских позиций. Каждое сочинение, судьба каждого персонажа открывала ту или иную аксиому христианского вероучения и этики. Сейчас такой подход к литературе кажется мне откровенным насилием над текстом. Но тогда такая интерпретация открывала новые горизонты — духовные и интеллектуальные.

О прихожанах

— Кто сегодня в Петербурге приходит в церкви? Много ли молодых — или больше старшего поколения?

— Как и всегда, в церковь приходят совершенно разные люди, движимые различными мотивами. Много детей, людей среднего возраста, пожилых. Вообще же социология религии — важная дисциплина, в которой религиозные общины нуждаются даже больше, чем учёные. К сожалению, масштабные исследования о том, какие именно люди посещают храмы Петербурга, не проводят ни церковные, ни светские организации. Кстати, до революции во многих епархиях существовали статистические комитеты, которые готовили разнообразные «Историко-статистические описания».

На мой субъективный взгляд, сейчас в приходах Петербурга представлены люди разных возрастов и социальных положений. Женщин больше, чем мужчин.

— Это объясняется демографией — то есть тем, что женщин статистически больше? Или чем-то ещё?

— Известно, что женщины более отзывчивы на евангельскую проповедь. Сейчас едва ли можно говорить, что петербургское православие является «уделом бабушек и тётенек», всё же в храмах очень много мужчин. Однако факт в том, что основная масса приходских волонтёров и служителей — представительницы слабого пола.

— А что по поводу молодых?

— Заметнее всего недостаток людей в возрасте 15–25 лет. Для этого есть объективные причины: как правило, в подростковом возрасте человек активно эмансипируется от своих родителей — их образа мыслей и жизненного стиля. Это очень позитивный процесс, ведь без такого опыта человек просто не сможет никогда повзрослеть. Этим объясняется тот факт, что прежде активно посещавшие храм дети вдруг отказываются туда ходить. Прежде той верой, которая была в их сердце, была вера родителей. Но потом ребёнок становится взрослым и ему приходится искать личной встречи с Богом уже самостоятельно. Часто путь к этой встрече занимает долгие годы.