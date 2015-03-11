Каждый из нас не раз слышал, что любую обувь следует обрабатывать защитными средствами перед выходом на улицу. К сожалению, с кроссовками порой это сделать не так просто: внешняя поверхность модели может быть выполнена сразу из нескольких материалов — кожи, нубука, текстиля, — каждый из которых требует особого ухода. Наверняка найдутся настоящие эстеты, которые будут скрупулёзно втирать воск в резиновую подошву и промазывать маслом замшевые вставки, — мы же ограничимся общим советом: универсальный водоотталкивающий спрей никогда не повредит. В любом случае любую новую пару ещё до первого «выхода в свет» стоит обработать специальным спреем, защищающим обувь от влаги и пыли (это средство легко найти в любом обувном магазине).

Одну и ту же пару кроссовок не стоит носить несколько дней подряд: даже в сухую погоду внутри скапливается влага, от которой необходимо избавляться. Наилучший вариант — чередовать как минимум две пары, чтобы дать возможность каждой хорошенько просохнуть, отдохнуть и снова прийти в полную боеготовность.

Мытьё кроссовок — дело неблагодарное: как правило, через пару дней уличная грязь возвращается обратно. Однако пренебрегать этим занятием нельзя, так как кусочки земли могут впитаться в материал и тогда уже вернуть первозданный вид обуви будет практически невозможно. В большинстве случаев для мытья понадобятся мягкая тряпка, проточная вода и обычный кусок мыла. Исключение — замша и нубук: для них предпочтительна сухая чистка. Если кроссовки из замши и нубука испачканы несильно, можно ограничиться обувной щёткой. Удалить уже въевшееся пятно с замшевой поверхности можно специальным ластиком, похожим на твёрдую губку. Такой ластик аккуратно стирает самый верхний слой материала, а заодно и удаляет грязь. В последнее время практически в любом магазине, где продают кроссовки, есть средства, которые предназначены для чистки обуви из разных материалов. Так, например, в магазинах Reebok есть специальные средства для чистки кроссовок, однако найти универсальные средства можно и в других магазинах, достаточно проконсультироваться у продавца.

Особого внимания требует белая подошва, которая сегодня украшает подавляющее большинство повседневных кроссовок. Мы хотим, чтобы она всегда оставалась чистой и сияющей, но обстоятельства раз за разом складываются не в нашу пользу. Самое верное средство — зубная щётка и мыльный раствор. Процедура требует некоторых усилий и сноровки, зато результат может даже превзойти ваши ожидания.

Многие утверждают, что привыкли стирать кроссовки в стиральной машинке. Вряд ли их можно назвать истинными ценителями спортивной обуви, а подобный совет автоматически попадает в категорию особо вредных. Стирка в машинке может повредить и конструкции обуви, и материалу верха, особенно если это кожа. Обувь может даже «сесть». А вот шнурки и стельки, напротив, рекомендуется регулярно застирывать, а при необходимости менять на новые.

Для того чтобы кроссовки хорошо просохли после мытья, достаточно просто оставить их на сутки в проветриваемом помещении. Внутрь при этом можно набить пергаментной бумаги или вчерашних газет: это поможет обуви сохранить первозданную форму и ускорит процесс высыхания. А вот ставить кроссовки на или под батарею лучше не пробовать, если не хотите на выходе получить свернувшуюся подошву и потрескавшуюся кожу.

Вопрос, мучающий модников последние несколько лет: с носками или без носков? Ответ однозначный: любую обувь, если это не сланцы и не сандалии, нужно носить с носками. Даже кроссовки и кеды из текстиля или сетки не дышат так, как необходимо ноге, поэтому нога в любом случае будет хотя бы немного потеть. А это, в свою очередь, может привести к мозолям или раздражениям на коже. Сегодня можно подобрать носки на любой вкус, в том числе и совсем незаметные короткие.

Непримиримым борцам с неприятным запахом обуви, помимо всего вышесказанного, можно посоветовать использовать специальные обувные дезодоранты. Производители утверждают, что, помимо волшебных ароматов, они обладают антибактериальными свойствами и даже заботятся о здоровье ног. Однако необходимо понимать, что такой дезодорант — не реанимационная, а, скорее, профилактическая мера: если кроссовки уже «зацвели», ставьте их на неделю проветриваться на балкон, а стельку вынимайте и стирайте или даже попробуйте помыть саму кроссовку внутри с мылом и щёткой.

Что касается бережного хранения — кроссовки предназначены в первую очередь для того, чтобы их носили, а почерпнуть все необходимые знания о хранении можно в процессе распаковки свежеприобретённой пары. Они же относятся и к перевозке в чемодане: кроссовки следует набить бумагой и положить в заводскую коробку — утопия, но всё же. Функцию бумаги в путешествии смогут выполнить и носки, что сэкономит место.

И наконец, главное: если вы довольны своими кроссовками, то и ухаживать за ними будет намного приятнее, поэтому перед покупкой отнеситесь максимально серьёзно к выбору. Встаньте напротив стеллажа с обувью, сосредоточьтесь, окиньте взглядом весь ассортимент, затем подойдите и возьмите ту пару, что вам по душе. При желании повторите.