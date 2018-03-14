Степан Нилов
На сайте с 3 сентября 2010
Новая музыка
Биг Бейби Тейп: «Поэтов всегда щемили»Автор самого популярного российского рэп-альбома года — о «Gimme the Loot», перфекционизме и внимании со стороны органов
Новая музыка
Биг Бейби Тейп: «Поэтов всегда щемили» Автор самого популярного российского рэп-альбома года — о «Gimme the Loot», перфекционизме и внимании со стороны органов
Любимое место
Ника Водвуд — о «Хлебозаводе» и феминизмеКиберактивистка nixelpixel рассказывает о своем отношении к Москве и борьбе с дискриминацией
Любимое место
Ника Водвуд — о «Хлебозаводе» и феминизме Киберактивистка nixelpixel рассказывает о своем отношении к Москве и борьбе с дискриминацией
Фильмы недели
«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен ВествудАлиса Таёжная рецензирует главные новинки кинопроката
Фильмы недели
«Свинья», «Тренер», «Опасный бизнес» и байопик Вивьен Вествуд Алиса Таёжная рецензирует главные новинки кинопроката
Гид The Village
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до ФархадиКак режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
Гид The Village
Гид по иранскому кино: От Махмальбафа до Фархади Как режиссеры обходят цензуру, гендерное неравенство и другие последствия Исламской революции
Искусство
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона ПоллокаВ музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина
Искусство
Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина
Гид The Village
Ай Вэйвэй, ИГИЛ и летающий беженец: Что смотреть на ММКФ-2018Фестивальные хиты, документальные фильмы и классика — список из 50 фильмов
Гид The Village
Ай Вэйвэй, ИГИЛ и летающий беженец: Что смотреть на ММКФ-2018 Фестивальные хиты, документальные фильмы и классика — список из 50 фильмов
Кино
Вместо тысячи слов: «Тихое место» — хоррор о мире, где спасает только молчаниеДжон Красински продолжает череду заметных американских инди-хорроров
Кино
Вместо тысячи слов: «Тихое место» — хоррор о мире, где спасает только молчание Джон Красински продолжает череду заметных американских инди-хорроров
Фильмы недели
«Тихое место» и «Рэмпейдж»Алиса Таёжная обозревает немногочисленные новинки кинопроката (одна из них — хорошая!)
Фильмы недели
«Тихое место» и «Рэмпейдж» Алиса Таёжная обозревает немногочисленные новинки кинопроката (одна из них — хорошая!)
Интервью
GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране
Интервью
GSPD: «В жизни каждого есть наркотики» The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране
Фильмы недели
«Мария Магдалина», «Гоголь. Вий», «Жажда смерти» и «Взрослые игры»Краткие рецензии на главные новинки проката
Фильмы недели
«Мария Магдалина», «Гоголь. Вий», «Жажда смерти» и «Взрослые игры» Краткие рецензии на главные новинки проката
Индустрия
«Мнение каждого посетителя верно»: Кто такие медиаторы и как они заменят музейных экскурсоводовКак фонд V-A-C пытается говорить о современном искусстве с горожанами
Индустрия
«Мнение каждого посетителя верно»: Кто такие медиаторы и как они заменят музейных экскурсоводов Как фонд V-A-C пытается говорить о современном искусстве с горожанами
Гид The Village
Легок на подъем: Краткий гид по фильмам, снятым на айфонОт короткометражек до полноценных психотриллеров
Гид The Village
Легок на подъем: Краткий гид по фильмам, снятым на айфон От короткометражек до полноценных психотриллеров
Кино
«Первому игроку приготовиться»: Поп-культурная рекурсия Стивена СпилбергаАлиса Таёжная — о новом фильме Спилберга, который имеет все шансы потеснить «Аватар»
Кино
«Первому игроку приготовиться»: Поп-культурная рекурсия Стивена Спилберга Алиса Таёжная — о новом фильме Спилберга, который имеет все шансы потеснить «Аватар»
Фильмы недели
«Первому игроку приготовиться», «Не в себе» и еще два фильма Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Фильмы недели
«Первому игроку приготовиться», «Не в себе» и еще два фильма Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Интервью
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией»Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском
Интервью
Франческо Манакорда: «Ценнее быть заинтересованными, чем владеть информацией» Художественный директор фонда V-A-C — о ГЭС-2, «Генеральной репетиции» и том, как привлечь москвичей совриском
Кино
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустяПочему главный фильм перестройки все еще актуален
Кино
«Здравствуй, мальчик Бананан»: Как смотрится «АССА» 30 лет спустя Почему главный фильм перестройки все еще актуален
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги»Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
Новая музыка
«Зачем нужна Москва, когда есть Питер?»: Познакомьтесь с группой «Ритуальные услуги» Музыка о молодости, записанная девочками-подростками из Петербурга — и снова лейбл Ионова
Фильмы недели
«Тихоокеанский рубеж — 2», «Тебя никогда здесь не было», «Гонка века» и еще один фильмАлиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Фильмы недели
«Тихоокеанский рубеж — 2», «Тебя никогда здесь не было», «Гонка века» и еще один фильм Алиса Таёжная препарирует главные новинки кинопроката
Кино
12 ролей Хоакина Феникса: От худшей к лучшейВ ближайшие полгода актер появится на экранах минимум трижды — время вспомнить его главные заслуги (и промахи)
Кино
12 ролей Хоакина Феникса: От худшей к лучшей В ближайшие полгода актер появится на экранах минимум трижды — время вспомнить его главные заслуги (и промахи)
Гид The Village
Время женщин: 16 важных режиссеров, эмансипирующих кинематографОт Греты Гервиг до Наталии Мещаниновой
Гид The Village