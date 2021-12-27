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События недели27 декабря 2021

Новогодний концерт «Курары» в «Фабрике» и детские мастер-классы в Ельцин Центре

Новогодний концерт «Курары» в «Фабрике» и детские мастер-классы в Ельцин Центре
АвторСоня Глухова

С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.

Мастер-класс «Новогодняя открытка»

Когда

27 декабря, 12:00

Где

Детский центр «18- » (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

250 рублей

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На занятии дети сделают объемные открытки на новогоднюю тематику.

Мастер-класс по росписи тарелок

Когда

27 декабря, 14:00

Где

Детский центр «18 - » (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

400 рублей

Подробнее

На занятии специальными витражными красками распишут необычную тарелку, которую можно будет использовать для новогодних угощений или подарить друзьям.

Мастер-класс по росписи пряников

Когда

27 декабря, 16:00

Где

Детский центр «18 - » (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

500 рублей

Подробнее

Невозможно представить Новый год без специальных угощений. На мастер-классе дети распишут пряники, которые могут украсить чаепитие.

Показ фильма «Нас других не будет»

Когда

27 декабря, 19:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)

Сколько

280 рублей

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Кадр из фильма «Нас других не будет». Фотография: «Планета Информ»

Специальный показ фильма «Нас других не будет» в день 50-летия со дня рождения Сергея Бодрова-младшего. Это документальный фильм от лица коллег, друзей и соратников.

Понедельник

27

декабря

Показ фильма «Зачистка памяти»

Когда

28 декабря 19:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

280 рублей

Подробнее
Екатеринбургский «Мемориал». Фотография: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

Фильм был снят независимым телеканалом «Дождь». Журналисты поговорили с теми, кто стоял у истоков создания «Мемориала» за пару лет до распада СССР. Перед началом фильма будет показано вступительное слово лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Как устроена работа екатеринбургского «Мемориала»

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Вторник

28

декабря

Детский спектакль «Новогодние сны елочных игрушек»

Когда

29 декабря, 14:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Спектакль о возможностях позаботиться о празднике, о себе, о своих близких и природе. Артисты расскажут, какой путь может проходить наш обычный бытовой мусор, и о возможностях реализации потребности человека жить осознанно и экологично.

«Клуб новых старших» Ельцин Центра

Когда

29 декабря, 18:00

Где

Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

бесплатно

Подробнее

В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На мероприятии — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.

Показ спектакля «Щелкунчик»

Когда

29 декабря, 19:00

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

450 рублей

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Спектакль «Щелкунчик». Фотография: Ельцин Центр

Главная рождественская сказка — обязательная составляющая новогодних праздников, — чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: все это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

Среда

29

декабря

Закрытие выставки «Искусство в подарок»

Когда

30 декабря

Где

Галерея «Синара Арт» (бул. Верх-Исетский, 15/4)

Сколько

бесплатно

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Третий год Галерея «Синара Арт» помогает своим зрителям не только познакомиться с искусством, но и сделать его более доступным для приобретения. На выставке будет представлена современная уральская художественная сцена по доступным для коллекционирования ценам. В экспозиции можно найти работы от 420 до 17 000 рублей.

Четверг

30

декабря

Последний джазовый концерт 2021 года

Когда

31 декабря, 19:00

Где

Everjazz (ул. Тургенева, 15)

Сколько

от 2 500 рублей

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Вечером в EverJazz пройдут проводы старого года. Вечер откроет Kickin' Jass Orchestra с традиционным новоорлеанским джазом, а продолжит его российский блюз-рок коллектив Blues Doctors.

Вечеринка «Растяни меха»

Когда

31 декабря, 21:00

Где

«Куб» (ул. 8 Марта, 13)

Сколько

500 рублей

Подробнее

В программе новогодней вечеринки выступление гармониста, застолье с оливье, танцы и альтернативные поздравления в полночь.

Пятница

31

декабря

Концерты группы
«Курара»

Когда

1 и 2 января, 19:00

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

700 рублей

Подробнее
Фотография: «Курара»

Группа «Курара» традиционно устроит первый в году концерт. Уральские музыканты два дня будут играть свои хиты в клубе «Фабрика».

ПЛЕЙЛИСТ

Любимые книги и треки: Плейлист группы «Курара»

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Вечеринка «Свердловского Дипа»

Когда

1 января, 23:30

Где

«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

Сколько

1 100 рублей

Подробнее

Новогодняя вечеринка пройдет на двух танцполах: в клубе «Фабрика» и баре «Ц».

Суббота

1

января

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Когда

2 января, 11:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

200 рублей

Подробнее

Во время занятия дети познакомятся с новыми экспонатами и отправятся в увлекательное путешествие, чтобы помочь Хранителю музея найти для них дом.

Экскурсия с подарком: «История елки»

Когда

2 января, 14:00 и 17:00

Где

Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

600 рублей

Подробнее

История Нового года и Рождества таит множество сюжетов и фактов — не только о радости, но и о гонениях, политике, технологиях, ритуалах и вещах. Участники экскурсии пройдутся по истории новогодней России, взглянут на редкие экспонаты и поймут глубокие смыслы этого праздника. Каждого участника экскурсии ждет новогодний подарок.

Показ фильма «Любовное настроение»

Когда

2 января, 17:30

Где

Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Сколько

300 рублей

Кадр из фильма «Любовное настроение». Фотография: «Иноекино»

Специальный показ романтического фильма Вонг Карвая «Любовное настроение», вышедшего больше 20 лет назад. Демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация, созданная под контролем Вонга специально к 20-летнему юбилею. Показ фильма пройдет на китайском языке с русскими субтитрами.

Воскресенье

2

января

Обложка: «Иноекино»

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