Новогодний концерт «Курары» в «Фабрике» и детские мастер-классы в Ельцин Центре
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.
Мастер-класс «Новогодняя открытка»
Когда
27 декабря, 12:00
Где
Детский центр «18- » (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
250 рублей
На занятии дети сделают объемные открытки на новогоднюю тематику.
Мастер-класс по росписи тарелок
Когда
27 декабря, 14:00
Где
Детский центр «18 - » (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
400 рублей
На занятии специальными витражными красками распишут необычную тарелку, которую можно будет использовать для новогодних угощений или подарить друзьям.
Мастер-класс по росписи пряников
Когда
27 декабря, 16:00
Где
Детский центр «18 - » (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
500 рублей
Невозможно представить Новый год без специальных угощений. На мастер-классе дети распишут пряники, которые могут украсить чаепитие.
Показ фильма «Нас других не будет»
Когда
27 декабря, 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3а)
Сколько
280 рублей
Специальный показ фильма «Нас других не будет» в день 50-летия со дня рождения Сергея Бодрова-младшего. Это документальный фильм от лица коллег, друзей и соратников.
Понедельник
27
декабря
Показ фильма «Зачистка памяти»
Когда
28 декабря 19:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
280 рублей
Фильм был снят независимым телеканалом «Дождь». Журналисты поговорили с теми, кто стоял у истоков создания «Мемориала» за пару лет до распада СССР. Перед началом фильма будет показано вступительное слово лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова.
Вторник
28
декабря
Детский спектакль «Новогодние сны елочных игрушек»
Когда
29 декабря, 14:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
от 500 рублей
Спектакль о возможностях позаботиться о празднике, о себе, о своих близких и природе. Артисты расскажут, какой путь может проходить наш обычный бытовой мусор, и о возможностях реализации потребности человека жить осознанно и экологично.
«Клуб новых старших» Ельцин Центра
Когда
29 декабря, 18:00
Где
Образовательный центр Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
бесплатно
В центре внимания еженедельных встреч клуба — новые возможности, которые открывает возраст. На мероприятии — культурная программа, разговоры о здоровье, карьере, финансовой грамотности, технологиях, искусстве, путешествиях, гармоничном общении со взрослыми детьми и внуками.
Показ спектакля «Щелкунчик»
Когда
29 декабря, 19:00
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
450 рублей
Главная рождественская сказка — обязательная составляющая новогодних праздников, — чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: все это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.
Среда
29
декабря
Закрытие выставки «Искусство в подарок»
Когда
30 декабря
Где
Галерея «Синара Арт» (бул. Верх-Исетский, 15/4)
Сколько
бесплатно
Третий год Галерея «Синара Арт» помогает своим зрителям не только познакомиться с искусством, но и сделать его более доступным для приобретения. На выставке будет представлена современная уральская художественная сцена по доступным для коллекционирования ценам. В экспозиции можно найти работы от 420 до 17 000 рублей.
Четверг
30
декабря
Последний джазовый концерт 2021 года
Когда
31 декабря, 19:00
Где
Everjazz (ул. Тургенева, 15)
Сколько
от 2 500 рублей
Вечером в EverJazz пройдут проводы старого года. Вечер откроет Kickin' Jass Orchestra с традиционным новоорлеанским джазом, а продолжит его российский блюз-рок коллектив Blues Doctors.
Вечеринка «Растяни меха»
Когда
31 декабря, 21:00
Где
«Куб» (ул. 8 Марта, 13)
Сколько
500 рублей
В программе новогодней вечеринки выступление гармониста, застолье с оливье, танцы и альтернативные поздравления в полночь.
Пятница
31
декабря
Концерты группы
«Курара»
Когда
1 и 2 января, 19:00
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
700 рублей
Группа «Курара» традиционно устроит первый в году концерт. Уральские музыканты два дня будут играть свои хиты в клубе «Фабрика».
Вечеринка «Свердловского Дипа»
Когда
1 января, 23:30
Где
«Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)
Сколько
1 100 рублей
Новогодняя вечеринка пройдет на двух танцполах: в клубе «Фабрика» и баре «Ц».
Суббота
1
января
Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»
Когда
2 января, 11:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
200 рублей
Во время занятия дети познакомятся с новыми экспонатами и отправятся в увлекательное путешествие, чтобы помочь Хранителю музея найти для них дом.
Экскурсия с подарком: «История елки»
Когда
2 января, 14:00 и 17:00
Где
Музей Бориса Ельцина (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
600 рублей
История Нового года и Рождества таит множество сюжетов и фактов — не только о радости, но и о гонениях, политике, технологиях, ритуалах и вещах. Участники экскурсии пройдутся по истории новогодней России, взглянут на редкие экспонаты и поймут глубокие смыслы этого праздника. Каждого участника экскурсии ждет новогодний подарок.
Показ фильма «Любовное настроение»
Когда
2 января, 17:30
Где
Кино-конференц-зал Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)
Сколько
300 рублей
Специальный показ романтического фильма Вонг Карвая «Любовное настроение», вышедшего больше 20 лет назад. Демонстрироваться будет новейшая 4К-реставрация, созданная под контролем Вонга специально к 20-летнему юбилею. Показ фильма пройдет на китайском языке с русскими субтитрами.
Воскресенье
2
января
Обложка: «Иноекино»