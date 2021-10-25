26 главных событий этой недели Ретроспектива Родченко в Доме радио, OQJAV, фестиваль Halloween Riot и кинофестиваль «Послание к человеку»
Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается тревожной. В городе снова вводят ограничения, а концерты, вечеринки и фестивали регулярно отменяют. Мы просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител.
Выставки
«Родченко. Фотографии. Из коллекции Still Art Foundation»
Когда
до 9 января
Где
Дом радио
Сколько
350 рублей
Авангардист Александр Родченко в своих фотоработах демонстрировал нетривиальную оптику: все его ракурсы в съемках, диагональные композиции, двойные экспозиции и четкий ритм особенно видны при запечатлении архитектурных форм. Но для публики на выставке в Доме радио, пожалуй, интереснее всего портреты, которые он снимал. Это, например, самые хрестоматийные снимки Владимира Маяковского, сделанные на фотосессии в мастерской на Мясницкой в 1924 году, образ Лили Брик, ставший основой для знаменитого плаката Ленгиза, или фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала «ЛЕФ». Всего покажут 58 работ из частной коллекции фонда Still Art.
Экспозиция в Музее христианской культуры
Когда
постоянная экспозиция
Где
Музей христианской культуры
Сколько
400 рублей
В не так давно открывшемся музее в переулке Лодыгина, 5, в октябре расширяют экспозицию — к крестам, предметам богослужения и иконам (некоторые из них даже I века) добавится живопись мастеров Северной Европы. А это между прочим подлинники картин Квентина Массейса, Якоба де Баккера, Питера Рубенса и Харменса ван Рейна Рембрандта. В каждом зале, видимо, для полного и иммерсивного погружения звучат псламы, песнопения или колокольный перезвон, а еще есть мультимедийные экраны.
Александра Гарт — «Сопротивление бесполезно»
Когда
до 31 октября
Где
«Стыд»
Сколько
300 рублей
Пространство иммерсивного арт-опыта и индивидуальных переживаний «Стыд» представило на Art Weekend новый проект одной из его соосновательниц Александры Гарт. Вас вновь оставят на 13 минут наедине с работами в черных тонах. Описание звучит, как всегда, интригующе и без спойлеров: «Мертвое дерево вторит земле. Корни растекаются черной плотью. Тень паутин перекрывает пути. Блуждающие огни, подобно змеиным глазам, ведут в пасть пустоты».
Олег Хмелев — «Бим-Бом»
Когда
до 4 декабря
Где
Namegallery
Сколько
бесплатно
Художник Олег Хмелев работает в мастерской-гараже на окраине города, и для него это не только про формальные обстоятельства, но и творческий прием — вполне в традиции «Летописи» Бориса Кошелохова. Первыми зрителями живописи и скульптур Хмелев становятся собаки, которые сторожат гаражный массив. Они же сначала увидели «Бим-Бом» — инсталляцию из абстрактных и фигуративных картин, скульптур, объектов, видео,
Театр
«Интервью В»
Когда
25 октября
Где
Малая сцена (седьмой ярус) Александринского театра
Сколько
от 900 рублей
С прошлой недели в Александринском театре запустилась программа для негосударственных театров и независимых коллективов города. Их работы (так как они зачастую камерные) показывают на Малой сцене, в так называемой программе «Седьмой ярус». В понедельник тут можно увидеть спектакль сложившегося тандема режиссера Романа Кагановича и актера Сергея Азеева. (Оба они стали лауреатами премии «Прорыв» за совместную же постановку «Сибирь».) «Интервью В» — их версия биографии Александра Вертинского с тоской по родине в эмиграции, блестящим успехом в Париже и Берлине и сложным возвращением домой.
«Звезды в черной дыре» (отмена)
Когда
30 октября
Где
Театр «На Литейном»
Сколько
от 700 рублей
Ученик мастерской Римаса Туминаса и Ивана Поповски в ГИТИСе Иван Рябенко взялся за совсем свежий текст. Пьеса Вероники Вельт впервые прозвучала на фестивале «Пять вечеров» в рамках «Первой читки» в 2021 году (а после побывала еще в программе «Любимовки» и «Действующих лиц»). Это история о соседях по аварийному дому, который готовится к расселению. Но однажды ночью в его подъезде происходит одно сверхъестественное событие. В главных ролях — Николай Красноперов, Александра Жарова, Елена Ложкина, Максим Зауторов, Павел Путрик и Светлана Шаврова. Костюмы для постановки придумала Нина Штеренберг.
«Черная скрипочка»
Когда
30 октября
Где
Вторая сцена БДТ — Каменностровский театр
Сколько
от 1500 рублей
Выпускник мастерской Андрея Могучего Фамил Джавадов, как и его учитель, превращает детскую сказку в целые философски устроенные миры, в которых есть место рассуждениям о любви, нежности и конечности человека. В основе постановки — текст Ульфа Старка, которого называют наследником по прямой линии Астрид Линдгрен. Это история про брата и сестру — Ульфа и Сару. Когда девочка сильно заболела, мальчик вступил в поединок со Смертью, чтобы ее спасти.
«Так возможно, так близко»
Когда
30 октября
Где
«ЦЕХъ»
Сколько
от 1300 рублей
Под поэтичным называнием режиссеры Виктор Бугаков и Александра Мамкаева зашифровали чеховские мотивы — их спектакль основан на четырех рассказах Антона Павловича: «Дом с мезонином», «Шуточка», «О любви» и «Рассказ госпожи NN». Все это — истории о любви, неустаревающие герои которых все так же бьются над загадками, для чего жить, к чему страдать. С извечной же разгадкой — «Если б знать».
Музыка
Ethno — Classic — XXI
Когда
28 октября
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 500 рублей
Концерт в Александринке — часть фестиваля «Международная неделя консерваторий». Студенты как раз Петербургской консерватории и их наставники исполнят на нем оригинальные этнические сочинения современных композиторов — для гуслей, домр, балалаек, аккордеонов и фортепиано. Все это — в сопровождении видеоинсталляции от МИСП и с медиацией профессора Наталии Шкребко, а также композитора и популяризатора классической музыки Анны Виленской.
Jane Air
Когда
28 октября
Где
«Космонавт»
Сколько
от 1200 рублей
Фронтмен Jane Air Антон Лиссов ненадолго отвлечется от суперуспешного мем-проекта Little Big (участником которого он тоже является), чтобы выступить с масштабным концертом в «Космонавте». Если перфоманс, конечно, и на этот раз снова не перенесут. Упускать шанс услышать вживую героев петербургской альтернативной сцены нулевых точно не стоит — сейчас они собираются достаточно редко.
«Пилот»
Когда
29 октября
Где
«Морзе»
Сколько
от 1800 рублей
На прошлой неделе почти все концерты из «Морзе» перенесли на другие площадки, тем не менее популярный в нулевые панк-коллектив Ильи Черта пока еще значится в афише клубе. Впрочем, сама группа «Пилот» когда-то утверждала, что «радоваться жизни — трудная работа», и если музыканты и промоутеры с ужесточившимся согласованием справятся, то выстраданное счастье от встречи с фанатами точно будет безграничным и всеобъемлющим.
«Марсель» (отмена)
Когда
30 октября
Где
«Морзе»
Сколько
от 1500 рублей
Поп-романтики «Марсель» до пандемии каждый год давали большой осенний концерт. Сохранится ли традиция в этом году, пока точно не ясно, но если да, то программа их выступления составлена как настоящий антидепрессант — с хитами «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и «Настроение — осень», премьерами с грядущего альбома петербургских песен и недавней новинкой «Лето пролетело».
«АукцЫон»
Когда
30 октября
Где
«Космонавт»
Сколько
от 2200 рублей
Каждый концерт «АукцЫон» — сюрприз: будут ли на этот раз главенствовать танцы Олега Гаркуши или распевы Леонида Федорова, эксцентрика или лирика, импровизация и спонтанность или четкая спланированность. Но любое выступление группы — неизменно настоящий музыкальный праздник, который, надеемся, будет с нами.
OQJAV
Когда
30 октября
Где
Новая сцена Александринского театра
Сколько
от 1500 рублей
Группа OQJAV — настоящие счастливчики, ни один их сольный концерт в Петербурге в этом году не отменили. И даже было успешное выступление на «Стереолете» — фестиваль успел проскочить до ковидных ограничений. Судя по всему, маловероятна внезапная отмена и на этот раз. А значит, мы снова услышим ироничные и романтические поэтическо-музыкальны экзерсисы Вадика Королева, Дмитрия Шугайкина и Ярослава Тимофеева о том, как скучно, невозможно сделать честный выбор или ветер качает листики.
Фестиваль Halloween Riot от Dead Dynasty (отмена)
Когда
30 октября
Где
Temple Of Deer
Сколько
от 1700 рублей
В кластере на Арсенальной набережной пройдет первый фестиваль-шоукейс объединения Dead Dynasty — Halloween Riot. Хедлайнером его станет, конечно, лидер формации Pharaoh, он выступит с 39. Продолжат лайн-ап Джизус, Казускома и группа Wildways. Вход — только по действующим QR-кодам и документам, удостоверяющим личность.
Кароль Моссаковский
Когда
31 октября
Где
Концертный зал Мариинского театра
Сколько
от 600 рублей
Органный фестиваль «Мариинский» завершится концертом Кароля Моссаковского — обладателя Гран-при конкурса в Шартре. Его программа состоит из шести сонат Феликса Мендельсона — это своеобразный диалог композитора (тот, к слову, тоже прекрасно играл на органе) с сочинениями Баха. Отдельные сонаты Мендельсона исполняются органистами довольно часто, но услышать сразу все шесть и в одном концерте — событие достаточно редкое.
«Браво» (отмена)
Когда
31 октября
Где
A2 Green Concert
Сколько
от 1800 рублей
На большом концерте группа Евгения Хавтана споет все золотые хиты и из периода солирования Жанны Агузаровой, и Валерия Сюткина (если у клуба «А2» вновь не отзовут QR-коды и согласуют мероприятие). А им точно есть из чего выбрать: в копилке — 15 альбомов с культовыми «Желтыми ботинками», «Черным котом», «Старым отелем», «Любите, девушки» и, конечно, «Васей».
Кино
«Кошмар на улице Вязов»
Когда
26 октября
Где
«Аврора»
Сколько
400 рублей
В честь Хеллоуина компания «Иноекино» выпускает в российский прокат хоррор Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов», в котором дебютировал в полном метре Джонни Депп. За два дня до релиза будет специальный премьерный сеанс. Его бонус — специальный видеоматериал с кинокритиком Никитой Смирновым. Все показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.
«На близком расстоянии»
Когда
27 октября
Где
«Аврора»
Сколько
450 рублей
За день до кинотеатрального релиза режиссер Григорий Добрыгин и актриса Ксения Раппопорт представят в Петербурге фильм «На близком расстоянии». Снятая в Петербурге (но вы об этом вряд ли догадаетесь) оператором Ксений Середой картина рассказывает пандемийную историю курьера, артистки и необычной пиар-компании. Фильм был участником основного конкурса «Кинотавра» в этом году.
Юбилей Игоря Масленникова
Когда
с 26 октября по 3 ноября
Где
«Ленфильм»
Сколько
бесплатно по регистрации
Во вторник, 26 октября, автору советского «Шерлока Холмса» Игорю Масленникову исполняется 90 лет. В честь юбилея на «Ленфильме» запланировано сразу несколько событий. Во-первых, само чествование именинника, во-вторых — показы фильмов его учеников, в третьих — его собственной картины «Письма к Эльзе», которую режиссер называет своей самой любимой.
«Ленфильм-клуб»
Когда
с 27 октября
Где
«Ленфильм»
Сколько
бесплатно по регистрации
На «Ленфильм» возвращается его киноклуб. В новом сезоне тут вновь будут кинопоказы, встречи с экспертами и дискуссии. Начнут с фильма «Пять недель» режиссера Александра Андреева. На недавно состоявшемся кинофестивале «Амурская осень» он получил призы «За лучшую режиссуру» и «Лучшую женскую роль». Впереди — показы картин «Райцентр», «Агнец», «Человек-амфибия» и «Я свободен».
Кинофестиваль «Послание к человеку»
Когда
с 29 октября по 4 ноября
Где
«Аврора», «Родина», Доме кино, «Ленфильме»
Сколько
от 190 рублей
UPD: В связи с новыми коронавирусными ограничениями, фестиваль пройдет в гибридном формате. Большая часть показов – онлайн. Фестиваль категории «А» (наряду с Каннами, Берлинале и Венецией) с петербургской пропиской на этот раз проходит в конце октября. В его конкурсную программу вошли 76 фильмов, в том числе 24 российских и 13 мировых кинопремьер (например, фильм Сергея Лозницы). Во внеконкурсной программе будет девять российских премьер в линейках «Панорама.doc» и «Кино сверхреальности», а также ретроспектива Кшиштофа Кесьлёвского и спецпоказ фильмов Бернардо Бертолуччи «Партнер» и «Стратегия паука». Откроет смотр картина Франсуа Озона об эвтаназии «Все прошло хорошо».
«Продление жизни»
Когда
31 октября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
В киноклубе журнала «Сеанс» на Новой Голландии покажут фильм Дмитрия Фальковича «Продление жизни», победивший на Выборгском кинофестивале. Сам режиссер Фалькович тоже будет и лично расскажет о своей картине. Он кинематографист с достаточно удивительной биографией: в кино он пришел, будучи уже IT-инвестором и топ-менеджером.
Другое
Лекция Лизы Должанской «Охта, Лахта и новая сцена Мариинки: как и почему меняется облик Петербурга»
Когда
25 октября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
После достаточно долгого перерыва продолжатся лекции по краеведению, куратором которых выступает спецкор The Village Юлия Галкина. Речь пойдет о самых громких петербургских архитектурных спорах последних лет. Обо всем на конкретных примерах Охтинского мыса, «Лахта-центра», Конюшенного ведомства, второй сцены Мариинского театра и нового корпуса музея Достоевского расскажет социолог и выпускница «Шанинки» Лиза Должанская.
Лекция Ипполита Маркелова Bioart: уровни организации. От атома за границы биосферы»
Когда
26 октября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
В лектории университета ИТМО на Новой Голландии художник и основатель science-art-группы 18 apples Ипполит Маркелов расскажет, что такое биоарт, а также почему и, главное, как художники работают с живыми материями на разных уровнях ее организации — от атомов до биосферы.
Лекция Марины Монаховой «Плейлист начинающего филармониста, или Как и с чего начать слушать классику»
Когда
27 октября
Где
«Павильон» на Новой Голландии
Сколько
бесплатно по регистрации
Музыковед, кандидат искусствоведения Марина Монахова проведет на Новой Голландии мастер-класс для всех неофитов академической музыки: с чего начать, если вы пытаетесь искренне полюбить классику, а также нужны ли вам специальные знания для понимания Баха, Моцарта или Шостаковича.
Фотографии: обложка – Творческое объединение "Три А фильм", 1 – Пространство иммерсивного арт-опыта и индивидуальных переживаний «Стыд», 2 – Стас Левшин / Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, 3 – «Национальный драматический театр России (Александринский театр)», 4 – Виктор Юльев