26 главных событий этой недели

Музыка

Ethno — Classic — XXI

Когда 28 октября Где Новая сцена Александринского театра Сколько от 500 рублей Подробнее

Концерт в Александринке — часть фестиваля «Международная неделя консерваторий». Студенты как раз Петербургской консерватории и их наставники исполнят на нем оригинальные этнические сочинения современных композиторов — для гуслей, домр, балалаек, аккордеонов и фортепиано. Все это — в сопровождении видеоинсталляции от МИСП и с медиацией профессора Наталии Шкребко, а также композитора и популяризатора классической музыки Анны Виленской.

Jane Air

Когда 28 октября Где «Космонавт» Сколько от 1200 рублей Подробнее

Фронтмен Jane Air Антон Лиссов ненадолго отвлечется от суперуспешного мем-проекта Little Big (участником которого он тоже является), чтобы выступить с масштабным концертом в «Космонавте». Если перфоманс, конечно, и на этот раз снова не перенесут. Упускать шанс услышать вживую героев петербургской альтернативной сцены нулевых точно не стоит — сейчас они собираются достаточно редко.

«Пилот»

Когда 29 октября Где «Морзе» Сколько от 1800 рублей Подробнее

На прошлой неделе почти все концерты из «Морзе» перенесли на другие площадки, тем не менее популярный в нулевые панк-коллектив Ильи Черта пока еще значится в афише клубе. Впрочем, сама группа «Пилот» когда-то утверждала, что «радоваться жизни — трудная работа», и если музыканты и промоутеры с ужесточившимся согласованием справятся, то выстраданное счастье от встречи с фанатами точно будет безграничным и всеобъемлющим.

«Марсель» (отмена)

Когда 30 октября Где «Морзе» Сколько от 1500 рублей Подробнее

Поп-романтики «Марсель» до пандемии каждый год давали большой осенний концерт. Сохранится ли традиция в этом году, пока точно не ясно, но если да, то программа их выступления составлена как настоящий антидепрессант — с хитами «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и «Настроение — осень», премьерами с грядущего альбома петербургских песен и недавней новинкой «Лето пролетело».

«АукцЫон»

Когда 30 октября Где «Космонавт» Сколько от 2200 рублей Подробнее

Каждый концерт «АукцЫон» — сюрприз: будут ли на этот раз главенствовать танцы Олега Гаркуши или распевы Леонида Федорова, эксцентрика или лирика, импровизация и спонтанность или четкая спланированность. Но любое выступление группы — неизменно настоящий музыкальный праздник, который, надеемся, будет с нами.

OQJAV

Когда 30 октября Где Новая сцена Александринского театра Сколько от 1500 рублей Подробнее

Группа OQJAV — настоящие счастливчики, ни один их сольный концерт в Петербурге в этом году не отменили. И даже было успешное выступление на «Стереолете» — фестиваль успел проскочить до ковидных ограничений. Судя по всему, маловероятна внезапная отмена и на этот раз. А значит, мы снова услышим ироничные и романтические поэтическо-музыкальны экзерсисы Вадика Королева, Дмитрия Шугайкина и Ярослава Тимофеева о том, как скучно, невозможно сделать честный выбор или ветер качает листики.

Фестиваль Halloween Riot от Dead Dynasty (отмена)

Когда 30 октября Где Temple Of Deer Сколько от 1700 рублей Подробнее

В кластере на Арсенальной набережной пройдет первый фестиваль-шоукейс объединения Dead Dynasty — Halloween Riot. Хедлайнером его станет, конечно, лидер формации Pharaoh, он выступит с 39. Продолжат лайн-ап Джизус, Казускома и группа Wildways. Вход — только по действующим QR-кодам и документам, удостоверяющим личность.

Кароль Моссаковский

Когда 31 октября Где Концертный зал Мариинского театра Сколько от 600 рублей Подробнее

Органный фестиваль «Мариинский» завершится концертом Кароля Моссаковского — обладателя Гран-при конкурса в Шартре. Его программа состоит из шести сонат Феликса Мендельсона — это своеобразный диалог композитора (тот, к слову, тоже прекрасно играл на органе) с сочинениями Баха. Отдельные сонаты Мендельсона исполняются органистами довольно часто, но услышать сразу все шесть и в одном концерте — событие достаточно редкое.

«Браво» (отмена)

Когда 31 октября Где A2 Green Concert Сколько от 1800 рублей Подробнее

На большом концерте группа Евгения Хавтана споет все золотые хиты и из периода солирования Жанны Агузаровой, и Валерия Сюткина (если у клуба «А2» вновь не отзовут QR-коды и согласуют мероприятие). А им точно есть из чего выбрать: в копилке — 15 альбомов с культовыми «Желтыми ботинками», «Черным котом», «Старым отелем», «Любите, девушки» и, конечно, «Васей».