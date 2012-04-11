XXI Фестиваль нового польского кино открывается в «Родине» в конце недели. Кураторы собрали лучшие национальные премьеры последнего года, снятые и признанными режиссерами, и молодыми выпускниками киношкол. Отбор фильмов ведут на протяжении года: посещают фестиваль в Гдыне — польский аналог «Кинотавра», Варшавский кинофестиваль, отслеживают фильмы, получившие «Нику» и «Золотого орла». Откроет программу лента «В темноте» Агнешки Холланд, номинированная на «Оскар» в этом году. Картина о спасении евреев в годы Второй мировой войны — третья работа режиссера, посвященная теме холокоста. Три программных фильма из семи — работы выпускников польской Киношколы Анджея Вайды. Школа знаменита тем, что в её стенах не только учат, но создают картины. За десять лет существования учебного заведения из дипломных работ в прокат вышли пятьдесят полнометражных фильмов, игровых и документальных, а также более двухсот короткометражек.

На фестивале в «Родине» покажут картину «Меня зовут Ки» режиссёра Лешека Давида, «Мужество» Грега Зглинского и «Страх высоты» Бартоша Конопки, которого польские критики недавно назвали самым перспективным молодым постановщиком.

Фильмы недели: «У нас есть Папа!», «Милый друг», «В краю крови и меда», «Атомный Иван» Планы на весну: Выставки, балет, опера Гид по фестивалю «Классика финского дизайна»

«В ТЕМНОТЕ»﻿﻿

13 апреля, 18:00

Режиссёр: Агнешка Холланд﻿

Главный герой, водопроводчик в оккупированном нацистами Львове, находит в канализационном тоннеле группу евреев, спрятавшихся во время ликвидации гетто. За своё молчание он требует огромные деньги, надеясь забрать у евреев последнее, а потом сдать их в гестапо. Но то, что начиналось как циничная коммерческая договоренность, со временем перерастает в нечто большее.

«МУЖЕСТВО»

14 апреля, 19:45

﻿ Режиссер: Грег Зглинский

Братья Альфред и Ежи случайно оказываются свидетелями жестокого нападения на девушку. Младший становится на её защиту и погибает под колесами поезда, а старший, боясь за свою жизнь, остаётся наблюдателем. Режиссёр говорит об изменении природы человеческих отношений в современном мире и о постепенном исчезновении библейских ценностей, важных для католической Польши.

«ИМЕНЕМ ДЬЯВОЛА»



15 апреля, 19:15

﻿Режиссер: Барбара Сасс

Монахини женского монастыря нередко покидают стены обители, чтобы ухаживать за детьми. Это не нравится настоятельнице, и она обманом смещает либерального священника отца Стефана и на его место приглашает своего давнего друга — отца Франтишека. С его приходом католическая обитель превращается в притон, огороженный от мира. С помощью экстрасенсорных и психологических методик священник вводит послушниц в транс, овладевая не только их душами, но и телами. Продолжается это до тех пор, пока в дело не вмешивается полиция. Сюжет фильма основан на реальных событиях.﻿

«МЕНЯ ЗОВУТ КИ»



16 апреля, 19:30

Режиссер: Лешек Давид

Картина о странной молодой женщине, использующей всех, кто встречается на её пути. Едва познакомившись с новыми друзьями, она сразу заселяется в их квартиру, заставляет первого встречного студента-вьетнамца занести туда её стиральную машину и разливает чужое вино для себя и хозяев. На следующий день она просит соседей забрать её сына из детского сада и дать ей в долг денег. Ки всех раздражает и шокирует, идя по жизни легко и безответственно. ﻿

«ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ»

17 апреля, 19:00

Режиссер: Яцек Бромский





Новая работа Яцека Бромского, президента Ассоциации польских кинематографистов, — экранизация криминального бестселлера писателя Зыгмунта Милошевского. По следам убийцы идёт бывшая пара — комиссар и прокурор. Детективы расследуют дело, давно обросшее самыми страшными слухами, и выясняют, что легенды оказались недалеки от реальности. Они ищут ответ на главный вопрос: что должно случиться с человеком, чтобы в нем проснулся убийца?



«КРОТ»



18 апреля, 19:15

﻿Режиссер: Рафаэль Левандовский

Главный герой — спекулянт, зарабатывающий на жизнь продажей подержанной одежды из Франции. Возвращаясь с очередной партией товара, он видит в газете фотографию своего отца с подписью «предатель». В статье пишут, что под предлогом борьбы с тоталитаризмом мужчина доносил на бастующих рабочих. Пытаясь спасти имя отца, сын знакомится с человеком, таинственно повлиявшим на судьбу всей семьи﻿.

«СТРАХ ВЫСОТЫ»

19 апреля, 19:30

Режиссер: Бартош Конопка

Главный герой переезжает из провинции в столицу и начинает новую жизнь: устраивается телерепортером и женится. Однажды он получает сообщение из психиатрической больницы родного города, где лежит его отец, с которым они не виделись много лет. Близкие советуют проигнорировать письмо, но герой отправляется туда. Встречаясь с больным отцом, он втягивается в игру на грани безумия, которая заставляет его переоценить всю свою жизнь.﻿





Алексей Дунаевский, вице-президент Петербургской федерации кинопрессы: «Польша сохранила свою так называемую школу морального беспокойства. Большие мастера не ушли из кино из-за кризиса, а молодые режиссёры также ведут разговор на морально-этические темы, они обеспокоены состоянием ума и душ польских людей. Всё это свидетельствует о том, что польский кинематограф идёт по дороге создания произведений искусства, а не по дороге коммерциализации. Несмотря на всем нам известные комедии, детективы и эротизированные истории, в Польше преобладает серьёзное кино».

Фестиваль нового польского кино

Киноцентр «Родина»

ул. Караванная, 12

13–19 апреля

Вход: 200 рублей

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