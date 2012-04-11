Гид по Фестивалю нового польского кино в «Родине» На Фестивале нового польского кино покажут семь премьер про убийства, совращения, гипноз, психические расстройства и непосредственность.
XXI Фестиваль нового польского кино открывается в «Родине» в конце недели. Кураторы собрали лучшие национальные премьеры последнего года, снятые и признанными режиссерами, и молодыми выпускниками киношкол. Отбор фильмов ведут на протяжении года: посещают фестиваль в Гдыне — польский аналог «Кинотавра», Варшавский кинофестиваль, отслеживают фильмы, получившие «Нику» и «Золотого орла».
Откроет программу лента «В темноте» Агнешки Холланд, номинированная на «Оскар» в этом году. Картина о спасении евреев в годы Второй мировой войны — третья работа режиссера, посвященная теме холокоста.
Три программных фильма из семи — работы выпускников польской Киношколы Анджея Вайды. Школа знаменита тем, что в её стенах не только учат, но создают картины. За десять лет существования учебного заведения из дипломных работ в прокат вышли пятьдесят полнометражных фильмов, игровых и документальных, а также более двухсот короткометражек.
Фильмы недели: «У нас есть Папа!», «Милый друг», «В краю крови и меда», «Атомный Иван»
Планы на весну: Выставки, балет, опера
Гид по фестивалю «Классика финского дизайна»
«В ТЕМНОТЕ»
13 апреля, 18:00
Режиссёр: Агнешка Холланд
Главный герой, водопроводчик в оккупированном нацистами Львове, находит в канализационном тоннеле группу евреев, спрятавшихся во время ликвидации гетто. За своё молчание он требует огромные деньги, надеясь забрать у евреев последнее, а потом сдать их в гестапо. Но то, что начиналось как циничная коммерческая договоренность, со временем перерастает в нечто большее.
«МУЖЕСТВО»
14 апреля, 19:45
Режиссер: Грег Зглинский
Братья Альфред и Ежи случайно оказываются свидетелями жестокого нападения на девушку. Младший становится на её защиту и погибает под колесами поезда, а старший, боясь за свою жизнь, остаётся наблюдателем. Режиссёр говорит об изменении природы человеческих отношений в современном мире и о постепенном исчезновении библейских ценностей, важных для католической Польши.
«ИМЕНЕМ ДЬЯВОЛА»
15 апреля, 19:15
Режиссер: Барбара Сасс
Монахини женского монастыря нередко покидают стены обители, чтобы ухаживать за детьми. Это не нравится настоятельнице, и она обманом смещает либерального священника отца Стефана и на его место приглашает своего давнего друга — отца Франтишека. С его приходом католическая обитель превращается в притон, огороженный от мира. С помощью экстрасенсорных и психологических методик священник вводит послушниц в транс, овладевая не только их душами, но и телами. Продолжается это до тех пор, пока в дело не вмешивается полиция. Сюжет фильма основан на реальных событиях.
«МЕНЯ ЗОВУТ КИ»
16 апреля, 19:30
Режиссер: Лешек Давид
Картина о странной молодой женщине, использующей всех, кто встречается на её пути. Едва познакомившись с новыми друзьями, она сразу заселяется в их квартиру, заставляет первого встречного студента-вьетнамца занести туда её стиральную машину и разливает чужое вино для себя и хозяев. На следующий день она просит соседей забрать её сына из детского сада и дать ей в долг денег. Ки всех раздражает и шокирует, идя по жизни легко и безответственно.
«ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ»
17 апреля, 19:00
Режиссер: Яцек Бромский
Новая работа Яцека Бромского, президента Ассоциации польских кинематографистов, — экранизация криминального бестселлера писателя Зыгмунта Милошевского. По следам убийцы идёт бывшая пара — комиссар и прокурор. Детективы расследуют дело, давно обросшее самыми страшными слухами, и выясняют, что легенды оказались недалеки от реальности. Они ищут ответ на главный вопрос: что должно случиться с человеком, чтобы в нем проснулся убийца?
«КРОТ»
18 апреля, 19:15
Режиссер: Рафаэль Левандовский
Главный герой — спекулянт, зарабатывающий на жизнь продажей подержанной одежды из Франции. Возвращаясь с очередной партией товара, он видит в газете фотографию своего отца с подписью «предатель». В статье пишут, что под предлогом борьбы с тоталитаризмом мужчина доносил на бастующих рабочих. Пытаясь спасти имя отца, сын знакомится с человеком, таинственно повлиявшим на судьбу всей семьи.
«СТРАХ ВЫСОТЫ»
19 апреля, 19:30
Режиссер: Бартош Конопка
Главный герой переезжает из провинции в столицу и начинает новую жизнь: устраивается телерепортером и женится. Однажды он получает сообщение из психиатрической больницы родного города, где лежит его отец, с которым они не виделись много лет. Близкие советуют проигнорировать письмо, но герой отправляется туда. Встречаясь с больным отцом, он втягивается в игру на грани безумия, которая заставляет его переоценить всю свою жизнь.
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