Барбара Клемм откроет в Петербурге свою фотовыставку Автор знаменитого «Поцелуя Брежнева и Хонеккера», Барбара Клемм приезжает в Петербург на открытие персональной выставки «Свет и тень. Фотографии из Германии».
Выставка немецкого репортёра Барбары Клемм откроется 24 апреля в центре фотографии «Росфото». Практически все свои знаменитые кадры Барбара сняла, будучи сотрудником ежедневной газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», в которой проработала более сорока лет.
Снимки Барбары — это история Германии с 1960-х годов: сначала репортажи из страны, разделённой стеной, затем ликующие толпы, растаскивающие её осколки. В годы холодной войны Барбара была одним из немногих репортёров Западной Германии, которому дозволяли работать в ГДР. В её сериях портрет канцлера ФРГ Вилли Брандта соседствует со снимком председателя Госсовета ГДР Эриха Хонеккера, а репортаж о визите американской коммунистки Анжелы Дэвис на Фестиваль молодежи и студентов — с фотографией Энди Уорхола, прибывшего во Франкфурт.
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Работу в газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» создательница бессмертного «Поцелуя Брежнева и Хонеккера» завершила в 2004 году. Сегодня она продолжает снимать, оставаясь верна аналоговой камере и черно-белой пленке.
Большая часть выставки в Петербурге посвящена падению Берлинской стены, которое Барбара зафиксировала в десятках фотографий: первые переходы по пограничным коридорам, открытие Бранденбургских ворот и тысячи счастливых лиц. Второй раздел экспозиции — одна из дебютных редакционных съемок Клемм с участием турецких гастарбайтеров, совмещенная с портретами знаменитостей, которых она запечатлела многими годами позже: Альфредом Хичкоком, Клаудией Шиффер, Генрихом Беллем и другими.
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