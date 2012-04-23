Выставка немецкого репортёра Барбары Клемм откроется 24 апреля в центре фотографии «Росфото». Практически все свои знаменитые кадры Барбара сняла, будучи сотрудником ежедневной газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», в которой проработала более сорока лет.

Снимки Барбары — это история Германии с 1960-х годов: сначала репортажи из страны, разделённой стеной, затем ликующие толпы, растаскивающие её осколки. В годы холодной войны Барбара была одним из немногих репортёров Западной Германии, которому дозволяли работать в ГДР. В её сериях портрет канцлера ФРГ Вилли Брандта соседствует со снимком председателя Госсовета ГДР Эриха Хонеккера, а репортаж о визите американской коммунистки Анжелы Дэвис на Фестиваль молодежи и студентов — с фотографией Энди Уорхола, прибывшего во Франкфурт.