Устраивают секс-вечеринки, бросают работу ради выпечки и пишут об архитектуре: 8 историй бизнеса из Екатеринбурга

Как делают ремесленный хлеб для десятков заведений Екатеринбурга

Бары «Коллектив» и «Био Шмио», кофейни Espresso Seasons и Breakfast Unit, рестораны Gavi и «ЧаЩа» — все эти заведения объединяют не только материалы на The Village Екатеринбург, но и один поставщик ремесленного хлеба. Сам бренд так и называется — «Ремесленный хлеб», его основал Денис Панфилов. Весь бизнес начинался с хобби — Денис просыпался в три утра и сначала шел на кухню, чтобы испечь хлеб, а затем к десяти отправлялся на работу. Спустя 7 лет он настроил целое производство: теперь этот ремесленный хлеб можно попробовать в более 30 заведениях Екатеринбурга, а еще купить в примерно сорока магазинах и лавках. Мы пообщались с Денисом о том, как он ушел из автобизнеса в пекарское дело, как полгода был единственным сотрудником своего производства, а также почему ремесленного хлеба нет в каждом продуктовом магазине.

Как устроены самые дорогие свингер-вечеринки в Екатеринбурге 18+

В 2021 году мы запустили серию материалов о городских секс-вечеринках — первый посвящен свингер-пати. Если субкультура московских свингеров выросла из последних лет существования СССР, то в Екатеринбурге она сформировалась позже — уже после перестройки. Мы пообщались с организатором TerraFreePeople, который проводит свингер-вечеринки в городе уже 19 лет. Евгений рассказал нам, обязательно ли заниматься сексом на встречах, зачем для новичков организуют два этапа отбора, и почему для мужчин участие в вечеринках в шесть раз дороже.

Кто может разбить парк где угодно и как тренды на озеленение меняют Екатеринбург

На Площади 1905 года в Екатеринбурге находится ненавистная многим пыльная автопарковка, но летом на ее месте разбили зеленый сквер. Всего парк просуществует меньше двух недель — это была не насмешка над грезами горожан, а сроки проведения ландшафтного фестиваля «Атмосфера», в рамках которого он появился. Его организовало ландшафтное бюро Green Park — уже в третий раз. Мы пообщались с директором фестиваля Юлией Сорокиной о трендах на озеленение, перспективах перемен в Екатеринбурге и о том, что в принципе нужно, чтобы разбить парк где угодно.

Как основатель «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин создал продукт, который вошел в экосистему «Сбера»

Два года назад основатель управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин запустил сервис Doma.ai — он позволяет оптимизировать бизнес-процессы и быстро реагировать на то, чем недовольны жильцы. Например, через личный кабинет можно провести собрание совета дома онлайн и решить вопросы по улучшению общим голосованием. В 2021 году екатеринбургский сервис вошел в экосистему «Сбера», массовое распространение продукта должно помочь изменить сложившийся рынок ЖКХ в России. Мы пообщались с Ильей Сотониным о звании «управляющей компании для хипстеров», важности фидбека для создания хорошего продукта и развитии в людях ответственности за окружающую среду.

Как екатеринбургская студия дизайнерской мебели уходит от реплик к оригинальным моделям

Annki — это екатеринбургская студия дизайна и разработки актуальных продуктов. На ее сайте можно заказать брендинг или дизайн девайса, но основная специализация студии — производство мебели для дома, офиса или любого другого помещения. Долгое время компания занималась изготовлением качественных реплик для городских бизнесов, но сейчас меняет вектор развития и перепрофилируется в производство авторской мебели для массового сегмента. Мы поговорили с основательницей Annki.studio Анной Никульшиной о влиянии Швеции, создании реплик, производстве мебели на заводах машиностроения и оборонной продукции.

Как работает редакция «Делового квартала» — старейшего бизнес-медиа Екатеринбурга

В 2021 году мы продолжили серию материалов об уральских СМИ, где руководители городских изданий рассказывают о своих проектах. Один из них посвящен медиа о бизнесе «Деловой квартал», которое появилось 27 лет назад. Сотрудники «Делового квартала» рассказали, за что в компании раньше вручали премию «Член-корреспондент», как издание на протяжении всей истории адаптировалось к экономическим изменениям в России и почему самоцензуру спикеров здесь не считают проблемой.

Как живет и зарабатывает Tatlin — «первое и единственное архитектурное издательство в России»

Tatlin начинался как небольшая газета об архитектуре, сложенная гармошкой; за 20 лет работы в издательстве вышло более 600 изданий, связанных с архитектурой, искусством и дизайном. В интервью основатель журнала Эдуард Кубенский рассказал, как проект менялся вместе с ним, что в его работе определяет имя основоположника художественного конструктивизма Владимира Татлина, в честь которого назвали бренд, а также что ждет печатные издания в будущем.

Как устроена работа частного детектива

Руководитель детективного агентства с десятилетним опытом рассказал нам, как ушел из полиции, чтобы основать свое дело, сколько платит за информацию, как остается незамеченным во время слежки и пользуется ли жучками и прослушкой, как в сериалах.