Обновлено

Организаторы Fields объявили еще один шоукейс — от московского New New World Radio. Центральным его событием станет выступление журналистов The Wire, который в свое время и вдохновил фестиваль Fields. Британское издание в Москве представят его главный редактор Крис Бон, а также Шэйн Вулмэн и Эмили Брик.

Также на фестивале состоится первое за последние 15 лет выступление электронного дуэта «Виды рыб», чьи классические альбомы пару лет назад на своем лейбле переиздала Нина Кравиц. Кроме того, на Fields приедет британец Грэм Даннинг, играющий техно с помощью механических средств.