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Где ты работаешь8 января 2022

В электричке, на атомной станции и в памятнике конструктивизма: Где работают екатеринбуржцы

В электричке, на атомной станции и в памятнике конструктивизма: Где работают екатеринбуржцы
АвторСоня Глухова

В 2021 году мы продолжили исследовать знаковые нежилые здания, которые вошли в историю города. Вспоминаем истории, которые The Village Екатеринбург рассказал в рубрике «Где ты работаешь».

«Я работаю в „Доме Уралоблсовета“»

У «Дома Уралоблсовета» на Малышева есть двойник в Москве — здание Наркомфина. Если столичный дом дотошно отреставрировали, сделав там квартиры минимум за 143 миллиона, то уральский находится не в лучшем состоянии. Зато в нем образовался самобытный креативный кластер. Арендаторы ячеек типа «F» рассказали нам про свое место работы — кто-то восхищается идеей и практичностью, кому-то нравится красота конструктивизма, а кто-то ее просто не понимает.

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«Я работаю в деревянном доме-памятнике русского модерна в Екатеринбурге»

Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века» находится в реконструированном жилом доме в стиле русского провинциального модерна с круглыми окнами, стрельчатой крышей и резьбой с растительными мотивами. Через десять лет после постройки усадьбу на 50 лет превратили в большую коммуналку. В конце 1970-х годов она сгорела, но спустя 15 лет здание восстановили на новом месте — вместо Толмачева, 40, его возвели на Пролетарской, 10, поэтому сейчас дом входит в Литературный квартал. Сотрудники музея поделились с нами любимыми местами в здании и любимыми уральскими авторами.

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«Я работаю в здании бывшей богадельни Екатеринбургского завода»

В здании бывшего госпиталя и богадельни Екатеринбургского завода сейчас находится находится Музей изобразительных искусств. Его сотрудники поделились с нами любимыми местами в здании и рассказали о том, почему почти не ходят на выставки.

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«Я работаю на Белоярской атомной электростанции»

В спецвыпуске рубрики — здание Белоярской атомной электростанции в городе-спутнике Заречном, где живут 30 тысяч человек. Мы поговорили с лаборанткой, начальником смены, программисткой, дозиметристом и электросварщиком о том, как они оказались на АЭС и за что любят свою работу.

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«Я работаю в городской электричке»

Любимая урбанистическая фантазия екатеринбуржцев — вторая ветка метро, которая в реальности есть только на уже выцветших схемах в метрополитене. Но есть альтернативный проект «наземного метро». Речь о городской электричке. Мы пообщались с теми, кто в ней работает.

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«Я работаю на Таганском ряду»

Мы отправились на Таганку, чтобы пообщаться с ее арендаторами. Владелец магазина с самым большим ассортиментом китайских продуктов в городе Чен Си Фун рассказал, как сразу после школы занялся продажей одежды, жил на две страны, а из-за тоски по своей кухне переключился на продажу продуктов. Владелец кафе «Дуэт» Муван Уын поделился, как стереотипы о рынках мешают его бизнесу, а история владельца бутика с костюмами Classic Ekb Вюсала Сулейманова — пример, какими способами можно начать копить на бизнес в 13 лет.

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«Я работаю в ТЮЗе»

Театр юного зрителя — памятник советского модернизма. Мы пообщались с актрисой ТЮЗа об утомленных мамах во время спектаклей, с замдиректором по постановочной части о том, как гастролеры затопили сцену театра. Машинист сцены рассказал, что может вернуться с работы до того, как остынет недопитый утренний кофе, а начальник макетно-поделочного цеха — как приходится делать декорации из мусора.

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Фотографии: Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

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