«Строительство храма в акватории пруда — это демонстрация власти»

Об общественных пространствах

Промышленная индустрия меняется, становится более современной и диджитальной. Это значит, что индустриальные площадки становятся ближе к людям, и каждую такую точку можно попробовать сделать культурным, креативным, добрососедским местом. Получится город со множеством площадок для разговоров, и, когда каждая из них достигнет хорошего уровня развития, вы сможете объединить их в инфраструктурное полотно. Следующий шаг — присоединение и развитие моногородов.

Екатеринбургу нужны индустриальные холлы, публичные пространства под крышей, большие залы, более того, вам нужен крытый центр города. Городу с долгой зимой стоит обратить внимание на пример Скандинавии. На моей малой родине создают общественные пространства с учетом ландшафта — у вас такими могли бы стать лыжные маршруты через пруд. Зимой востребованы отапливаемые общественные павильоны.

Застройщики победят, если попробуют сделать жизнь горожан комфортней и откроют публичные первые этажи в своих зданиях. Девелоперы должны создавать пространства, где горожане смогли бы оставаться дольше, и так они начнут удерживать свою аудиторию. Они должны быть готовы предоставлять такие пространства без необходимости что-то продавать. В конструктивистских жилых комплексах было нечто похожее, вам нужно лишь взять и переосмыслить эту идею. Мне кажется, это очень круто. Я видел ваш Дом печати и считаю это прекрасным примером освоения индустриального здания.

Создание общественных пространств не может быть политической задачей. Горожанам, представителям креативных элит, следует искать умных людей с хорошим вкусом и деньгами и начинать с частных небольших проектов, а потом масштабировать. В теории, администрации городов должны быть заинтересованы в таких пространствах. Однако учитывая бюрократию и непрозрачность административных процессов, лучше начать самим и на частном проекте показать, как это работает.