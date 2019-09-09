Баки с синей наклейкой предназначены для вторсырья: стеклянных бутылок и бокалов (🍷), пластиковых стаканов и бутылок, бумаги (🧻), картонных коробок (📦), жестяных банок (🛢), гаек, макулатуры (🗞), металла, стекла и пластика.

Переходом на раздельный сбор занимается «Эколайн» и другие операторы.

19 ИЮНЯ (09:28)



Москва начнет переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов с 2020 года. Соответствующее постановление принял президиум столичной мэрии.

До конца 2019 года во всех дворах города должны установить емкости для разных видов отходов: пластика, стекла, бумаги, картона, металла. Остальной мусор будут по-прежнему собирать в обычных контейнерах.

Систему раздельного сбора мусора будут использовать и в социальных учреждениях. Кроме того, власти планируют присоединить к проекту магазины.

Департаменту ЖКХ поручили проинформировать горожан о правилах сортировки мусора и заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов.

UPD (12:59): Глава департамента ЖКХ Александр Соловьев сообщил, что в Москве не собираются вводить штрафы для горожан, неправильно сортирующих свой мусор. Не будет и преференций для жителей, которые перейдут на систему раздельного сбора отходов. Кроме того, в столице не планируют отказываться от мусоропроводов.

Также чиновник рассказал, что контейнеры для вторичных материалов будут синего цвета, а для смешанных отходов — серого.



Мусорная реформа в России началась с 2019 года. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку до 2022 года.

Пилотные системы с сортировкой на несколько фракций, которые уже применяются в некоторых районах столицы, сохранятся. Полученный опыт используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов.



The Village рассказывал, какой путь проходит отсортированный мусор — от контейнера до перерабатывающего завода. Как начать сортировать отходы, читайте в нашем гиде.

Источник: сайт мэрии Москвы