Кого должны наказывать по закону о неуважении к власти? Об этом МВД рассказало своим сотрудникам
МВД выпустило для полицейских методические рекомендации о том, на кого нужно заводить административные дела о неуважении к власти. Содержание документа приводит «Медиазона».
Основанием для дела могут служить публичные высказывания «в грубой форме», касающиеся государственных символов, президента, парламента, правительства и судов.
Такие высказывания или публикации могут содержать нецензурную брань, порнографические и непристойные изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».
Автор высказывания должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». То есть за оскорбление в личной переписке наказывать нельзя.
Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, полицейским рекомендуют не заводить дело.
После принятия закона об оскорблении к власти россиян стали штрафовать за нецензурную критику в адрес Владимира Путина (The Village рассказывал, как судили россиянина за фразу «Путин — сказочный ****»). Позднее на прямой линии президент заявил, что критика властей должна быть свободной, а спустя неделю «Дождь» выяснил, что в Кремле велели прекратить штрафовать за оскорбление конкретных чиновников, в том числе самого Путина. До этого замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин высказывал мнение, что ругать президента нельзя: «Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти».
Путин подписал закон об оскорблении к власти в середине марта. Теперь Роскомнадзор может требовать в течение суток удалить информацию, которая выражает явное неуважение к обществу, органам власти и государственным символам. Наказание предусматривает штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. Российские журналисты и писатели называли поправку «открытой декларацией об установлении в стране режима прямой цензуры». Совет по правам человека просил Путина не подписывать документы. Большинство россиян закон также не поддерживают.
Источник: «Медиазона»
Комментарии
Только вот боюсь общество очень даже приемлет такие сравнительные образы. Поцелуйте меня в жопу, президент, правительство, госдума 7 созыва, сф и суды. В ж-о-п-у. Надеюсь, хоть на это вы способны?
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