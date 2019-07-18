МВД выпустило для полицейских методические рекомендации о том, на кого нужно заводить административные дела о неуважении к власти. Содержание документа приводит «Медиазона».

Основанием для дела могут служить публичные высказывания «в грубой форме», касающиеся государственных символов, президента, парламента, правительства и судов.

Такие высказывания или публикации могут содержать нецензурную брань, порнографические и непристойные изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения».

Автор высказывания должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». То есть за оскорбление в личной переписке наказывать нельзя.

