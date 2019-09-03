«Левада-центр» выяснил, как россияне относятся к уличным протестам в Москве и готовы ли они сами поддерживать такие акции.



20 %

россиян готовы участвовать в акциях протеста

с политическими требованиями



В митингах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы участвовать еще больше респондентов — 27 %.

Почти две трети опрошенных (63 %) слышали об акциях за свободные выборы в Мосгордуму. Причем более половины россиян (55 %) узнали о протестах из сюжетов крупных телеканалов, таких как «Первый», «Россия-1» и «НТВ», где давали негативную оценку ситуации. Также популярными источниками информации стали новостные сайты (28 %) и соцсети (23 %).