Сколько россиян готовы участвовать в политических акциях протеста Четверть респондентов «Левада-центра» поддерживают митинги в Москве
«Левада-центр» выяснил, как россияне относятся к уличным протестам в Москве и готовы ли они сами поддерживать такие акции.
20 %
россиян готовы участвовать в акциях протеста
с политическими требованиями
В митингах против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы участвовать еще больше респондентов — 27 %.
Почти две трети опрошенных (63 %) слышали об акциях за свободные выборы в Мосгордуму. Причем более половины россиян (55 %) узнали о протестах из сюжетов крупных телеканалов, таких как «Первый», «Россия-1» и «НТВ», где давали негативную оценку ситуации. Также популярными источниками информации стали новостные сайты (28 %) и соцсети (23 %).
Отношение к протестам в Москве разделилось почти поровну: положительно их воспринимают 23 % опрошенных, отрицательно — 25 %. Большинство респондентов (58 %) не верят, что на митинги могло повлиять вмешательство Запада. «Пропаганда не сработала, тезис о западном заговоре провалился», — подчеркнул директор «Левада-центра» Лев Гудков. Многие считают, что протесты вызвало недовольство положением дел в стране (41%), политикой властей (34%) или недопуском независимых кандидатов (28 %).
Почти половина опрошенных (45 %) заявили, что оппозицию не допустили до выборов, так как московские власти боятся конкуренции. Еще треть (30 %) считают, что независимые кандидаты не смогли собрать необходимое количество подписей.
41 %
россиян считают, что силовики действовали необоснованно жестко на акциях протеста в Москве
Действия полиции и Росгвардии поддержали 32 % опрошенных — они полагают, что ОМОН действовал адекватно и в рамках закона.
По мнению Гудкова, московские протесты не будут иметь сильного эффекта на регионы: «Ситуация в стране не драматична, чтобы эти события стали триггером для усиления поддержки оппозиции. Протестные настроения могут сказаться на голосовании, но это будет зависеть от конкретных раскладов в регионах».
Источники: «Левада-центр», «Ведомости»
Комментарии
Тэги
Сюжет
Событие
Прочее