Около автомобильного завода Renault на Волгоградском проспекте произошел пожар. Очевидцы сообщают о крупном столбе черного дыма, который видно за несколько километров.

Что-то горит за заводом Renault pic.twitter.com/7mhuVbnvO4 — Oleg Nozhichkin (@nozh) 30 мая 2018 г.

По предварительным данным МЧС, возгорание произошло на складе по адресу Южнопортовая улица, 27. На площади 100 квадратных метров горит складируемая макулатура.

А что на Южном Порту горит вы не в курсе? pic.twitter.com/ZT1L5U74uk — Get Over Here (@gbelovec) 30 мая 2018 г.

На юго-востоке что-то горит неплохо так pic.twitter.com/U04YOOyj44 — sergey nikolaev (@kefiijrw) 30 мая 2018 г.

В Москве что-то не хило горит. pic.twitter.com/hMpLMHN8fq — Сергей Максимов (@serge_maksimov) 30 мая 2018 г.

UPD (16:07): Площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.

