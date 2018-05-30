Новости30 мая 2018
Около завода Renault на юго-востоке Москвы произошел пожар (обновлено) Очевидцы сообщают о крупном столбе дыма
Около автомобильного завода Renault на Волгоградском проспекте произошел пожар. Очевидцы сообщают о крупном столбе черного дыма, который видно за несколько километров.
По предварительным данным МЧС, возгорание произошло на складе по адресу Южнопортовая улица, 27. На площади 100 квадратных метров горит складируемая макулатура.
UPD (16:07): Площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.
Share
Читайте также:
На что живут пожарные Сотрудник московской службы пожарной охраны рассказал The Village, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги
На что живут пожарные Сотрудник московской службы пожарной охраны рассказал The Village, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги
Готовы ли в Москве к высотным пожарам? После трагедии в Лондоне The Village выяснил, как в Москве ликвидируют пожары в небоскребах
Готовы ли в Москве к высотным пожарам? После трагедии в Лондоне The Village выяснил, как в Москве ликвидируют пожары в небоскребах
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзонРазбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Прошлое, настоящее и будущее московских промзон Разбираемся, как промзоны стали единственным территориальным резервом города
Готовы ли в Москве к высотным пожарам? После трагедии в Лондоне The Village выяснил, как в Москве ликвидируют пожары в небоскребах
Готовы ли в Москве к высотным пожарам? После трагедии в Лондоне The Village выяснил, как в Москве ликвидируют пожары в небоскребах
На что живут пожарные Сотрудник московской службы пожарной охраны рассказал The Village, сколько он зарабатывает и на что тратит деньги