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Новости30 мая 2018

Около завода Renault на юго-востоке Москвы произошел пожар (обновлено) Очевидцы сообщают о крупном столбе дыма

Около автомобильного завода Renault на Волгоградском проспекте произошел пожар. Очевидцы сообщают о крупном столбе черного дыма, который видно за несколько километров.

По предварительным данным МЧС, возгорание произошло на складе по адресу Южнопортовая улица, 27. На площади 100 квадратных метров горит складируемая макулатура.

UPD (16:07): Площадь пожара выросла до 500 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.

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