Умная лента ВКонтакте с новостями про Екатеринбург

Соцсеть «ВКонтакте» запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге. Она автоматически показывается у всех, кто поставил Екатеринбург или ближайшие города в информации профиля.

В ленте будут анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов. Те, кто не хотят менять город, могут активировать ленту Екатеринбурга по ссылке.

В будущем в городской ленте могут оказаться публикации любого автора из уральской столицы. Городская лента также доступна в городах, где работают другие региональные представительства ВКонтакте: Казани и Нижнем Новгороде.