Новости6 июня 2019
Умная лента ВКонтакте с новостями про Екатеринбург Социальная сеть сделала специальный раздел для жителей уральской столицы
Соцсеть «ВКонтакте» запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге. Она автоматически показывается у всех, кто поставил Екатеринбург или ближайшие города в информации профиля.
В ленте будут анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов. Те, кто не хотят менять город, могут активировать ленту Екатеринбурга по ссылке.
В будущем в городской ленте могут оказаться публикации любого автора из уральской столицы. Городская лента также доступна в городах, где работают другие региональные представительства ВКонтакте: Казани и Нижнем Новгороде.
Источник, фотографии: Пресс-служба «ВКонтакте»
Share
Читайте также:
Копченая утка в бочке, шашлык из крокодила в «Капчо» и попсикл из манго в «Мы есть» А также «Птичье молоко» на пивном корже, окрошка с авокадо и шелковым тофу и ужин с коктейлями
Копченая утка в бочке, шашлык из крокодила в «Капчо» и попсикл из манго в «Мы есть» А также «Птичье молоко» на пивном корже, окрошка с авокадо и шелковым тофу и ужин с коктейлями
«Наш ироничный взгляд». Авторы игры о протесте в сквере — о пасхалках и смыслах проекта Дизайнер и разработчик игры «За сквер» — о том, что изменилось в ходе работы и что можно было бы добавить
«Наш ироничный взгляд». Авторы игры о протесте в сквере — о пасхалках и смыслах проекта Дизайнер и разработчик игры «За сквер» — о том, что изменилось в ходе работы и что можно было бы добавить
Копченая утка в бочке, шашлык из крокодила в «Капчо» и попсикл из манго в «Мы есть» А также «Птичье молоко» на пивном корже, окрошка с авокадо и шелковым тофу и ужин с коктейлями