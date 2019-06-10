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Новости10 июня 2019

Благотворительная коробка Trendy Charity box за 2 000 рублей с вещами на 10 000 в Екатеринбурге Новинку можно купить в кафе Engels

Благотворительная коробка Trendy Charity box за 2 000 рублей с вещами на 10 000 в Екатеринбурге
РедакторАлексей Шахов

В кафе Engels стартовали продажи Trendy Charity box — подарочной коробки, вся выручка с продажи которой будет перечислена в благотворительный фонд «Дети России» и направлены на помощь для тяжелобольных детей. Как сообщили The Village создатели коробки, ее суммарное содержание — более 10 000 рублей.

В коробке есть сертификаты на услуги в салоны красоты, в кафе, на фотосессию, билеты в музей, несколько наименований косметической продукции и другие вещи. Всего в ней есть сертификаты от более 15-ти компаний.

В рамках первого этапа авторы планируют собрать около 200 000 рублей. Купить коробку можно в кафе Engels.

Фотографии: Trendy box

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