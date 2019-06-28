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Новости28 июня 2019

Сколько стоит электросамокат и гироскутер в Екатеринбурге Жители уральской столицы массовой поддерживают электросамокат

Сколько стоит электросамокат и гироскутер в Екатеринбурге
РедакторАлексей Шахов

Екатеринбург стал одним из шести городов, где больше всего любят кататься на электросамокатах, чем на гироскутерах. Об этом редакции сообщила пресс-служба «Авито», которая провела новое исследование.

63,1 % уральцев ищут электросамокат, 22,2 % гироскутер, 14,3 % электровелосипед и 0,5 % выбрали другие виды транспорта — электроскейт, моноколесо, сигвей и прочие. 

В 16 городах, как и по всей стране, победил гироскутер. Ижевск оказался единственным городом, где предпочитают электровелосипед, причем он одержал безоговорочную победу, набрав 69,9 % запросов. К тому же этот транспорт продается дешевле всего именно в столице Удмуртии. Самым доступным модным транспортом в городе стал электроскейт, а дороже всего стоит электровелосипед. Общий спрос на все виды современного транспорта увеличился на 46,6 % за год, а его предложение — на 122,8 %.

Также был найден средний ценник на разные виды «хипестерского транспорта» в Екатеринбурге.

Место

Что

Средняя цена

Электроскейт

8 830 рублей

Гироскутер

9 060 рублей

Моноколесо

12 010 рублей

Сегвей

19 710 рублей

Электросамокат

20 210 рублей

В целом по стране самые популярные виды транспорта: гироскутер, электросамокат и электровелосипед — стоят в среднем 9 270 рублей, 25 130 рублей и 41 900 рублей соответственно. В целом по стране спрос на современные виды транспорта не успевает за предложением: количество объявлений за год выросло на 66,1%, а интерес увеличился только на 1,4%.

Источник: Пресс-служба «Авито»

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