Сколько стоит электросамокат и гироскутер в Екатеринбурге

Екатеринбург стал одним из шести городов, где больше всего любят кататься на электросамокатах, чем на гироскутерах. Об этом редакции сообщила пресс-служба «Авито», которая провела новое исследование.

63,1 % уральцев ищут электросамокат, 22,2 % гироскутер, 14,3 % электровелосипед и 0,5 % выбрали другие виды транспорта — электроскейт, моноколесо, сигвей и прочие.

В 16 городах, как и по всей стране, победил гироскутер. Ижевск оказался единственным городом, где предпочитают электровелосипед, причем он одержал безоговорочную победу, набрав 69,9 % запросов. К тому же этот транспорт продается дешевле всего именно в столице Удмуртии. Самым доступным модным транспортом в городе стал электроскейт, а дороже всего стоит электровелосипед. Общий спрос на все виды современного транспорта увеличился на 46,6 % за год, а его предложение — на 122,8 %.

Также был найден средний ценник на разные виды «хипестерского транспорта» в Екатеринбурге.