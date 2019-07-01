Никогда больше не перекрывать движение по Макаровскому мосту

1 июля в Екатеринбурге торжественно открыли движение по Макаровскому мосту. Как сообщает корреспондент The Village, на открытии представители мэрии пообещали больше никогда полностью не перекрывать движение на этой дороге в центре города.

Трехполосный мост после реконструкции обзавелся шумовыми экранами, а также пешеходной и велосипедной дорожками. Движение запустили только для автомобилистов и автобусов — трамваи поедут по новому мосту с 1 сентября. Скорость движения ограничена до 40 километров в час, сейчас идет установка камер, которые будут следить за соблюдением режима.

Напомним, что новый пролет на Макаровском мосту строили с 2017 года. Сейчас в мэрии планируют финансирование второго этапа реконструкции моста.