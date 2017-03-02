Как создатели городского фестиваля еды запускают фудкорт для стартапов

В апреле на втором этаже универмага Bolshoy в Екатеринбурге откроется фудкорт для гастрономических стартапов. В новом проекте организаторы городского фестиваля еды «Гастроном» объединят под одной крышей энтузиастов, которым пока не по силам запуск собственного ресторана. The Village побывал на стройплощадке и узнал, как будет устроен фудкорт, как будут отбирать участников и какие планы строят его создатели.

Команда

Екатерина Кейльман — директор крупнейшей в Екатеринбурге концертной площадки «Теле-клуб» и лофт-бара «Дом Печати». Она разбивает свою палатку на европейских музыкальных фестивалях и привозит в город модную музыку. За год в клубе и лофте проходит 400 концертов.

Мария Швецова и Екатерина Жиделёва — совладельцы агентства событий «Dream Team». Почти десять лет они проводят в Екатеринбурге шопинг-фестиваль Sandarina Market, декорируют общественные пространства и организуют лектории.

Летом 2009 года девушки объединились в промогруппу и провели первый фестиваль «Ярмарка-фест» с трендовой музыкой, ярмаркой и гастрономической площадкой. К 2014 году площадка выросла в самостоятельный фестиваль «Гастроном». С тех пор мероприятие проходит каждое лето: в прошлом году на него пришло восемь тысяч горожан, а количество участников увеличилось до 60.

Фестиваль еды задумывали проводить раз в сезон: летом в парках, зимой — в помещениях. Но оказалось, что в Екатеринбурге просто нет площадок с таким количеством вытяжек, и идею пришлось похоронить. До тех пор пока в начале 2017-го девушкам не предложили площадку достраивающегося универмага Bolshoy на пересечении Малышева и Луначарского. Первый этаж занял парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко», а на втором этой весной откроется фестивальный фудкорт.