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Индустрия2 марта 2017

Как создатели городского фестиваля еды запускают фудкорт для стартапов Винный бар Amy, лекторий и площадка для гастроэнтузиастов над «Золотым Яблоком»

Как создатели городского фестиваля еды запускают фудкорт для стартапов
РедакторЛена Бабушкина

В апреле на втором этаже универмага Bolshoy в Екатеринбурге откроется фудкорт для гастрономических стартапов. В новом проекте организаторы городского фестиваля еды «Гастроном» объединят под одной крышей энтузиастов, которым пока не по силам запуск собственного ресторана. The Village побывал на стройплощадке и узнал, как будет устроен фудкорт, как будут отбирать участников и какие планы строят его создатели.

Команда

Екатерина Кейльман — директор крупнейшей в Екатеринбурге концертной площадки «Теле-клуб» и лофт-бара «Дом Печати». Она разбивает свою палатку на европейских музыкальных фестивалях и привозит в город модную музыку. За год в клубе и лофте проходит 400 концертов.

Мария Швецова и Екатерина Жиделёва — совладельцы агентства событий «Dream Team». Почти десять лет они проводят в Екатеринбурге шопинг-фестиваль Sandarina Market, декорируют общественные пространства и организуют лектории.

Летом 2009 года девушки объединились в промогруппу и провели первый фестиваль «Ярмарка-фест» с трендовой музыкой, ярмаркой и гастрономической площадкой. К 2014 году площадка выросла в самостоятельный фестиваль «Гастроном». С тех пор мероприятие проходит каждое лето: в прошлом году на него пришло восемь тысяч горожан, а количество участников увеличилось до 60.

Фестиваль еды задумывали проводить раз в сезон: летом в парках, зимой — в помещениях. Но оказалось, что в Екатеринбурге просто нет площадок с таким количеством вытяжек, и идею пришлось похоронить. До тех пор пока в начале 2017-го девушкам не предложили площадку достраивающегося универмага Bolshoy на пересечении Малышева и Луначарского. Первый этаж занял парфюмерный супермаркет «Золотое Яблоко», а на втором этой весной откроется фестивальный фудкорт.

Екатерина Кейльман

«В большой компании бывает сложно договориться, куда пойти на ужин. Один хочет лапшу, второй хинкали, третий — что-то навороченное. Фудкорт „Гастронома“ — как раз для таких историй, когда каждый может выбрать кухню по вкусу и присоединиться к друзьям за общим столом. В зале будут несколько уютных зон для посадки, дизайнерские стулья, теплицы с живой зеленью и самые разные столы —круглые, длинные. Ничего общего с квадратными столиками фудкортов в крупных торговых центрах».

Второй этаж универмага разделят между собой магазины дизайнерской одежды, салоны красоты, фудкорт для стартапов, несколько самостоятельных заведений и открытый лекторий. Всего «Гастроном» займет 450 квадратных метров. На площадке уже постелили пол и монтируют кухни-корнеры для гастроэнтузиастов, готовят ступени амфитеатра в лектории. Строительством руководит архитектор Ашот Карапетян — автор интерьеров клуба «Сон», обновленного «Дома Печати» и арт-галереи «Ельцин-центра». Тем временем девушки начинают поиск участников.

Стартапы

Одновременно на фудкорте смогут работать пять стартапов. «Гастроном» предоставляет участникам корнеры с кухней в базовой комплектации: с покрытием стен, вытяжками, кухонными поверхностями, столами и холодильником. Рестораны смогут подключить собственное оборудование — например, фритюрницу или гриль. Входящей платы для прошедших отбор участников нет — площадке они будут отчислять определенный процент с продаж.

Мария Швецова

«Чтобы открыть кафе, нужны серьезные инвестиции. Далеко не все готовы рискнуть своим капиталом ради идеи. На площадке „Гастронома“ фуд-стартаперы смогут практически без вложений опробовать свою концепцию, доточить технологию и в будущем, например, открыться в другом месте. Или сделать вывод, что ресторанный бизнес — не для них».

Одна из задач организаторов — поддерживать разнообразие кухонь на площадке, потому предпочтение отдадут экзотической, модной, необычной еде. На фудкорте планируют подавать азиатские супы фо и рамен, тапас, бургеры, мексиканские блюда. Девушки надеются, что смогут открыть на «Гастрономе» новые имена. Периодически участников будут ранжировать и менять.

Екатерина Жиделева

«Чтобы стать участником, нужно быть гастрономическим энтузиастом, представлять оригинальный продукт, иметь четкую концепцию и собранную технологию. На маркетах мы часто сталкиваемся с теми, кто не в состоянии рассчитать объем продаж и не приходит в воскресенье, продав все запасы в субботу. С юридической стороны требования два: необходимы санитарные книжки и юридическое лицо, например ИП».

Винный бар

Помимо стартапов, на площадке будут постоянные участники. В апреле в универмаге запустится винный бар Amy с амбициозной картой и винами по бокалам. Чтобы открытое вино не задыхалось, в баре установят эноматики — специальные устройства для закупоривания.

В Amy поставят барные стулья цвета бутылочного стекла, мраморную барную стойку. Подавать будут несложные тапас и винные сеты, автором которых станет шеф-повар, автор проекта «26/28» Владимир Олькиницкий.

Екатерина Кейльман

«В баре мы будем проводить обучающие мероприятия, развивать городскую винную культуру. Расскажем, что существует не только пино гриджо. Пока в Екатеринбурге, к сожалению, очень трудно отыскать хорошее вино по бокалам, но мы планируем это исправить».

Известно, что еще один винный корнер на втором этаже универмага откроет ателье российского вина «Абрау-Дюрсо».

Лекторий

В открытом лектории по соседству с фудкортом промокоманда планирует проводить концерты локальных музыкантов, лекции и даже снимать гастрономическое шоу. Кроме того, ивент-площадка на 200 мест будет использоваться для мероприятий и клиентских дней «Золотого Яблока».

Концепция

Соседство парфюмерного супермаркета с рестораном — знакомая история для клиентов «Золотого Яблока» в Екатеринбурге. В здании первого магазина сети по соседству с «Большим» долгое время работало фирменное кафе. Посетительницы завтракали там кукурузной кашей и сырниками, а затем спускались в магазин.

В эпоху опенспейсов сотрудничество с «Гастрономом» превращается в новое прочтение этой привычки. И если проект себя оправдает, гастрономические площадки могут появиться и в других супермаркетах парфюмерной сети.

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