Петербургские предприниматели — отец и сын Михаил и Богдан Белоноговы — запустят в городе сеть из 50 торговых автоматов по продаже сладостей. Аппараты будут работать под брендом «Русские гостинцы», пишет Dp.ru.

В автоматах будут продавать пастилу, зефир, смокву (подсушенная ягодная пастила) и другие продукты, которые производит ООО «Белевская пастила». Предприятие расположено в Тульской области, до сих пор его продукцию продавали в основном московским компаниям и в интернет–магазинах. Сейчас в Петербурге белевскую пастилу предлагают около 10 интернет–магазинов, а также несколько сетевых продуктовых ретейлеров, например «Гирлянда».

Место для установки первого автомата пока не определено, но, по словам предпринимателей, все они будут располагаться в торговых и бизнес–центрах классов A и B. Запуск первого торгового автомата состоится в конце марта.