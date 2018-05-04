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Новости4 мая 2018

На Лиговском проспекте заработал гастробар Clouds Заведение с едой и коктейлями открыла команда кальян-бара Skyfall

На Лиговском проспекте заработал гастробар Clouds. Заведение открыла команда расположенной в том же здании кальянной Skyfall.

Clouds

Адрес: Лиговский пр-т., 39/1

Телефон: +7 (981) 101–00–39

Средний чек: 1 200 рублей

 vk

Закуски

Тартар из лосося с кремом из пастернака — 440 рублей

Татаки из говядины со спаржей — 520 рублей

Салат с хрустящими баклажанами и сыром бри — 460 рублей

Страчателла с томатами — 450 рублей

основные блюда

Карри с овощами в сливочном соусе — 360 рублей

Говяжьи ребрышки в красном вине — 590 рублей

Каре ягненка — 780 рублей

Стриплойн-стейк — 1 200 рублей

Идея: Меню Clouds сравнительно небольшое. На закуску здесь подают тартар из лосося с кремом из пастернака (440 рублей), татаки из говядины со спаржей и соусом чимичурри (520 рублей), битые огурцы (240 рублей) и креветки темпура (380 рублей). В числе горячих блюд — говяжьи ребрышки в красном вине (590 рублей), судак с картофельным пюре (540 рублей) и, например, стейк из тунца с гуакамоле (760 рублей). Коктейльную карту, состоящую из подборки авторских оригинально декорированных коктейлей, собрал Дмитрий Кравец («Этаж 41», Graf-in). Стоимость напитка — от 420 до 920 рублей.

Шеф-повар: Кухню заведения поставил шеф-повар Юрий Манчук (Charlie).

Интерьер: Оформлено заведение довольно эксцентрично: над головой устроена подсвеченная неоном инсталляция, потолок поддерживают фигуры атлантов, а часть стен обита золотыми панелями.

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